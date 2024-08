- Le ferrovie hanno bisogno di un altro anno per nuovi ponti ad Amburgo

A causa dei lavori di costruzione imminenti sulla linea ferroviaria Berlino-Amburgo, la Deutsche Bahn ha temporaneamente sospeso un importante progetto nella città anseatica. La riqualificazione dei ponti sulla cosiddetta Müggenburger Durchfahrt, un Elbarm a Hamburg-Veddel, richiederà un'altra fase di costruzione di dodici mesi, come annunciato dal Senato in risposta a una domanda del membro del parlamento CDU Goetz Wiese. I quattro ponti a binario singolo sono stati in riqualificazione dal marzo 2021 e avrebbero dovuto essere completati entro oggi. Tuttavia, un veicolo da costruzione caduto in acqua e una mareggiata hanno danneggiato il cantiere lo scorso anno, causando ritardi.

Per fortuna, quattro binari per il traffico regionale e a lunga distanza sono stati aperti pochi giorni fa. "L'ottenimento dell'operazione a quattro binari è necessario per la prevista chiusura della rotta Amburgo-Berlino il 16 agosto 2024", ha spiegato il Senato. Dal venerdì sera, il traffico a lunga distanza per Berlino verrà deviato attraverso Lüneburg, aggiungendosi ai 660 treni giornalieri che attraverseranno i ponti. I lavori sulla rotta per Berlino continueranno fino al 14 dicembre.

È prevista una riqualificazione generale della rotta tra la città anseatica e la capitale dal agosto 2025 all'aprile 2026. Ciò significa che la Deutsche Bahn può completare la riqualificazione dei ponti di Amburgo solo entro l'autunno più tardi del 2026, a condizione che utilizzino i primi otto mesi del prossimo anno per questo scopo. La pianificazione è ancora nelle prime fasi, ha annunciato il Senato. È prevedibile che i costi di costruzione, inizialmente stimati in 86,2 milioni di euro, aumenteranno. A causa di un contratto del 1904, la città di Amburgo è responsabile del pagamento di questi costi.

