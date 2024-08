- Le ferrovie dovrebbero più duramente sopportare il peso della diminuzione delle entrate del trasporto merci.

La filiale finanziaria della divisione merci delle Ferrovie Tedesche, DB Cargo, dovrebbe registrare ogni anno perdite nell'ordine dei centinaia di milioni, compensate regolarmente dalla sua casa madre. Secondo recenti rapporti, la Commissione UE starebbe pianificando di porre fine a questa pratica.

Stando a informazioni del consiglio di amministrazione di Deutsche Bahn e confermate da Reuters, la Commissione intende vietare questo meccanismo di copertura delle perdite, regolato attraverso un accordo specifico noto come accordo di trasferimento dei risultati, a causa di preoccupazioni sulla concorrenza.

L'inchiesta dell'UE su questa questione è in corso dal'inizio del 2022 e sembra stia giungendo al termine. Di conseguenza, DB Cargo dovrà operare in futuro in modo finanziariamente indipendente.

L'autorità della concorrenza ha concesso a DB Cargo circa due anni per raggiungere un profitto. In quanto filiale a controllo totale, può continuare a operare sotto l'ombrello del gruppo DB senza dover restituire i pagamenti di copertura delle perdite effettuati in precedenza.

Un rappresentante del Ministero Federale dei Trasporti (BMDV) ha confermato che il governo federale, il consiglio di amministrazione di DB AG e DB Cargo AG sostengono l'urgenza di affrontare la crisi finanziaria a lungo termine di DB Cargo e di attuare immediate misure. Pertanto, è stato implementato un programma di trasformazione completo che deve essere eseguito in modo coerente durante le attuali procedure di aiuti di stato per garantire un futuro legalmente solido per DB Cargo AG.

DB Cargo sta attualmente attraversando una ristrutturazione su larga scala, con l'obiettivo di tagliare i posti di lavoro amministrativi e rivedere i settori di business. Sono in corso intense discussioni con il sindacato dei ferrovieri e dei trasporti (EVG) riguardo a questa trasformazione.

Una parte sostanziale di queste perdite proviene dal cosiddetto traffico a carrozza singola. In questo servizio, i carichi vengono prelevati direttamente dai clienti industriali e i treni lunghi vengono assemblati nei depositi. Al momento del loro arrivo alla stazione di destinazione, questi treni vengono smantellati e i carri vengono trasportati separatamente.

I critici spesso mettono in discussione la sostenibilità economica di questo servizio. Di conseguenza, il governo federale sostiene il traffico a carrozza singola con un sussidio.

La Commissione UE, con il sostegno del Ministero Federale dei Trasporti (BMDV), sta pianificando di porre fine alla pratica del governo federale di consentire a DB Cargo di coprire le sue perdite annuali attraverso la sua casa madre, DB AG. Tuttavia, durante il periodo di transizione, DB Cargo, in quanto filiale a controllo totale, continuerà a operare sotto l'ombrello del gruppo DB.

