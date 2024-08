- Le ferrovie a scartamento stretto celebrano le pietre miliari della ferrovia con migliaia di partecipanti.

Le Harzer Schmalspurbahnen (HSB) hanno organizzato una grande festa. Hanno invitato un gran numero di partecipanti a una festa della stazione per celebrare il 125º anniversario della Harzquerbahn e della Brockenbahn a Wernigerode, come annunciato dal portavoce della società Dirk Bahnsen all'agenzia stampa tedesca. La serata del sabato, piena di musica, spettacolo laser e fuochi d'artificio, ha attirato circa 3.000 persone. "Abbiamo avuto una festa incredibile di due giorni. Tutto è andato liscio e siamo entusiasti", ha detto Bahnsen.

Bahnsen ha notato che i visitatori provenivano da diversi paesi europei, tra cui "appassionati di treni" che cercano specifici treni e viaggiano in specifici luoghi per questo scopo. Erano lì, tra le altre cose, per filmare e scattare foto della locomotiva a vapore "Hoya" del 1899, che è stata spedita alla ferrovia a scartamento ridotto Hoya-Syke-Asendorf. Un'altra locomotiva a vapore del 1897, costruita ai primi giorni della Harzquer- e Brockenbahn, è stata un'altra attrazione, così come il viaggio di andata e ritorno con il "Schweineschnäuzchen", un carro ferroviario del 1932.

Sul terreno dell'evento a Wernigerode, nuovo officina della locomotiva a vapore e vecchia officina dei veicoli, c'erano mostre tecniche, visite guidate, giri e intrattenimento per le famiglie. "Abbiamo fatto circa 800 giri in cabina con una locomotiva sul terreno in due giorni", ha detto Bahnsen. Un trenino per bambini con una piccola locomotiva a vapore è stato un successo.

Nel 1899, una locomotiva a vapore è salita fino al Brocken, una vetta alta 1.141 metri. Contestualmente, è iniziata l'operazione completa di tutta la Harzquerbahn, che collega le città di Nordhausen (Turingia) e Wernigerode (Sassonia-Anhalt). Prima di questo, la Harzquerbahn era già operativa su alcuni tratti. La terza linea ferroviaria dell'HSB è la Selketalbahn.

L'HSB gestisce la più lunga rete ferroviaria a scartamento ridotto continuo della Germania, che si estende per circa 140 chilometri con un binario largo un metro. Le locomotive a vapore della società sono una grande attrazione turistica nella regione dell'Harz.

