- Le fazioni politiche del Nord mirano a influenzare gli esiti delle elezioni.

Per Dan Günther, Presidente del Ministero di Schleswig-Holstein, l'unica speranza per le vittorie democratiche nelle elezioni della Sassonia e della Turingia risiede nella CDU. "La CDU è indiscutibilmente la forza democratica più forte sia in Sassonia che in Turingia", ha dichiarato dopo le prime riflessioni sui risultati delle elezioni statali.

Ha inoltre sottolineato l'enorme compito che ora attende Michael Kretschmer e Mario Voigt, come leader della CDU: "Date l'enorme popolarità dell'AfD e del BSW, formare governi funzionali in questo ambiente difficile è la loro principale sfida". SPD e Verdi hanno ottenuto risultati deboli sia in Sassonia che in Turingia, mentre il FDP non è più un giocatore.

Anke Erdmann, presidente del partito Verde nel nord, sostiene una coalizione oltre l'AfD di fronte a questi tempi difficili: "Difficili giorni e settimane si profilano per la Sassonia e la Turingia", ha avvertito. La notte delle elezioni rivela che il populismo e l'estremismo di destra stanno diventando sempre più accettabili.

Chiamata alla mobilitazione per le forze democratiche

Serpil Midyatli, presidente del gruppo parlamentare SPD nello stato federale più a nord, interpreta il sostegno sostanziale all'AfD in entrambi gli stati come un richiamo shock per tutte le forze democratiche. "Né noi né l'Unione siamo riusciti a influire sui sentimenti popolari", ha dichiarato con fermezza Midyatli. "È controproducente se la CDU si limita a scaricare la colpa su di noi durante i suoi tentativi di demobilitazione del voto nelle ultime settimane".

Un risultato deludente per il FDP

Oliver Kumbartzky, leader della FDP di Schleswig-Holstein, ha descritto la performance del suo partito nelle elezioni della Sassonia e della Turingia come "deludente ma prevedibile". "both in Turingia and Saxony, the Free Democrats have historically struggled", ha detto. Il rapido aumento di partiti populisti ed estremisti come il BSW e l'AfD lascia un retrogusto amaro.

"Dire le cose come stanno in Schleswig-Holstein senza offrire soluzioni praticabili non serve a molto", ha aggiunto Kumbartzky. A suo avviso, tutti i partiti democratici devono lavorare sodo per affrontare le preoccupazioni della gente.

