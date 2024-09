Le famose artisti Ariana Grande, Billie Eilish e Chappell Roan sono in programma di apparire su "Saturday Night Live" durante la sua storica stagione 50.

Popolari celebrità come Ariana Grande, Billie Eilish e Charlotte Roan sono state confermate per ospitare o esibirsi come ospiti musicali a "SNL" durante la prossima stagione.

La prima puntata del 28 settembre sarà ospitata dall'attrice vincitrice dell'Oscar Jean Smart, con Jelly Roll come ospite musicale; l'episodio del 5 ottobre vedrà Nate Bargatze come ospite, accompagnato dai Coldplay come attrazione musicale; il 12 ottobre toccherà a Grande come ospite, con Stevie Nicks come ospite musicale; il 19 ottobre toccherà a Michael Keaton nel ruolo di ospite, con Eilish che si esibirà; e il 2 novembre John Mulaney tornerà come ospite, con la nuova stella Roan pronta a intrattenere il pubblico.

Questa prossima stagione di "SNL" segnerà anche il ritorno del giocatore ospite e ex membro del cast Maya Rudolph, che riprenderà il ruolo della Vice Presidente - e candidata alla presidenza democratica - Kamala Harris. Secondo CNN, Rudolph interpreterà Harris almeno fino alla fine del ciclo elettorale.

Come tradizione, "SNL" affronterà la stagione elettorale con parodie politiche umoristiche - Tuttavia, al momento non c'è alcuna notizia su chi interpreterà il candidato repubblicano Donald Trump, il suo vice JD Vance o il candidato alla vicepresidenza di Harris Tim Walz. Gli episodi recenti hanno visto il membro del cast attuale James Austin Johnson offrire un'impressionante interpretazione di Trump.

"SNL" ha debuttato su NBC nel 1975. Per celebrare il 50° anniversario dello show, uno speciale in diretta in prime time è previsto per il prossimo anno il 16 febbraio. Inoltre, un film intitolato "Saturday Night" sul primo episodio mai trasmesso uscirà prossimamente nelle sale.

La varietà di intrattenitori in programma per "SNL" questa stagione è piuttosto ampia, con la nuova stella Roan pronta a intrattenere il pubblico a novembre. Durante il loro soggiorno, bande rinomate come Coldplay e Stevie Nicks dei Fleetwood Mac forniranno intrattenimento musicale.

Leggi anche: