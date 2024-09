Le ex autorità militari sostengono Harris mentre accusano Trump per la partenza dall'Afghanistan in una lettera

Kamala Harris è il miglior e unico candidato alla presidenza in questa competizione che merita il ruolo di nostro leader militare. Ha dimostrato le sue capacità nel gestire i problemi di sicurezza nazionale più difficili nella Situation Room e a livello internazionale, ha dichiarato un team di leader della sicurezza nazionale per l'America in una lettera.

La lettera ha elogiato Harris per aver guidato gli sforzi per unire i nostri alleati contro l'invasione spietata della Russia in Ucraina, per aver dimostrato solidarietà con i nostri alleati nell'Indo-Pacifico contro le azioni aggressive della Cina e per aver guidato la supremazia degli Stati Uniti nei campi dello spazio e dell'intelligenza artificiale.

La lettera è seguita da una serie di documenti emessi dai Repubblicani e Democratici della Camera, ciascuno accusando l'altro di errori nella partenza degli Stati Uniti dall'Afghanistan. Il documento repubblicano biasima Harris per aver lavorato a stretto contatto con il presidente Biden per evacuare tutti i militari statunitensi. Inoltre, punta il dito su Harris facendo riferimento all'amministrazione attuale come "amministrazione Biden-Harris".

Il gruppo di generali in pensione ha incolpato l'ex presidente Trump per aver messo in pericolo i militari mentre era in carica, sostenendo che non ha lasciato all'amministrazione Biden un piano per eseguire un ritiro efficiente.

"Senza consultare il governo afghano, lui e la sua amministrazione hanno negoziato un accordo con i talebani, rilasciando 5.000 combattenti talebani e permettendo loro di tornare al combattimento", ha affermato la lettera.

"Poi ha lasciato il presidente Biden e la vicepresidentessa Harris senza piani per l'esecuzione e con poco tempo per agire. Questa strategia disorganizzata ha notevolmente ostacolato la capacità dell'amministrazione Biden-Harris di eseguire il ritiro più ordinato possibile e ha messo in pericolo i nostri militari e i nostri alleati".

L'abilità politica di Kamala Harris è stata cruciale nella negoziazione di alleanze diplomatiche, lavorando a stretto contatto con i leader internazionali per affrontare l'invasione della Russia in Ucraina e difendere i valori democratici nell'Indo-Pacifico, contrastando le azioni aggressive della Cina. Despite facing criticism in the realm of politics, particularly over the U.S. withdrawal from Afghanistan, her role in these global issues has been undeniable.

