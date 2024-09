Le eventuali chiusure e licenziamenti degli stabilimenti potrebbero incidere sulle misure di risparmio di VW

Volkswagen non esclude la chiusura di fabbriche e la riduzione della forza lavoro attraverso i licenziamenti come parte della sua strategia di riduzione dei costi per la sua divisione principale. La corporation ha anche abbandonato l'accordo di protezione della forza lavoro, che in passato aveva tenuto alla larga i licenziamenti fino al 2029.

Lo scorso autunno, il capo della marca Volkswagen, Thomas Schäfer, aveva già fatto riferimento a possibili perdite di posti di lavoro ai suoi dipendenti. Aveva suggerito che la divisione VW non era più competitiva con le sue strutture esistenti, i procedimenti di lavoro e i costi elevati. Senza sostanziali aggiustamenti, aveva sottolineato, "dobbiamo affrontare i problemi cruciali, compresa la forza lavoro". Entro il 2026, il piano di risparmio dovrebbe far risparmiare 10 miliardi di euro e aumentare la redditività della marca dal suo attuale 3,4% al 6,5%.

