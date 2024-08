Le esportazioni tedesche sono nuovamente diminuite a giugno

In giugno, il valore delle esportazioni ha raggiunto 127,7 miliardi di euro. Le aziende tedesche hanno spedito merci del valore di 69,7 miliardi di euro verso gli stati membri dell'UE, in calo del 3,4% rispetto a maggio. Le merci del valore di 57,9 miliardi di euro sono state inviate ai paesi non UE, in calo del 3,5% rispetto a maggio.

La maggior parte delle esportazioni, come nei mesi precedenti, è andata agli Stati Uniti, valutate 12,9 miliardi di euro, in calo del 7,7% rispetto a maggio. Nel frattempo, le esportazioni in Cina sono aumentate del 3,4%, raggiungendo 7,9 miliardi di euro.

La maggior parte delle importazioni di giugno è arrivata dalla Cina, ma il valore delle merci importate è diminuito del 4,9% rispetto a maggio, a 12,3 miliardi di euro. Nel complesso, il valore di tutte le importazioni in Germania è stato di 107,3 miliardi di euro, in calo del 6,4% rispetto a giugno 2023.

A seguito della diminuzione delle esportazioni verso l'UE e i paesi non UE, alcune aziende tedesche hanno spostato la loro attenzione, portando a un aumento delle esportazioni in Cina. Nonostante la maggior parte delle importazioni provenisse dalla Cina, il valore delle merci importate ha registrato una diminuzione, influenzando le esportazioni totali in Germania.

