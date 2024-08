Le esportazioni tedesche sono diminuite a giugno

Le esportazioni della Germania sono diminuite per il secondo mese consecutivo a giugno. Rispetto a maggio, le esportazioni sono diminuite del 3,4%, come ha riferito l'Ufficio federale di statistica di Wiesbaden il mercoledì. "La debole domanda globale e la competitività insufficiente del mercato interno continuano a influenzare il commercio estero tedesco", ha spiegato Dirk Jandura, presidente dell'Associazione delle Camere di Commercio e Industria Tedesche (DIHK).

A giugno, il valore delle esportazioni ha raggiunto 127,7 miliardi di euro. Le aziende tedesche hanno spedito merci del valore di 69,7 miliardi di euro negli Stati membri dell'UE, in calo del 3,4% rispetto a maggio. Le esportazioni verso i paesi non UE sono ammontate a 57,9 miliardi di euro, in calo del 3,5% rispetto a maggio. Le esportazioni verso i paesi terzi hanno così raggiunto il loro livello più basso in sei mesi, come ha sottolineato Lola Machleid, esperta di commercio estero del DIHK.

A giugno, le merci tedesche sono state esportate principalmente negli Stati Uniti, con un valore di 12,9 miliardi di euro, in calo del 7,7% rispetto a maggio. Tuttavia, le esportazioni verso la Cina sono aumentate del 3,4% a 7,9 miliardi di euro.

La Cina è rimasta la principale fonte di importazioni per la Germania a giugno, ma il valore delle merci importate è diminuito del 4,9% rispetto al mese precedente, a 12,3 miliardi di euro. Nel complesso, la Germania ha importato merci del valore di 107,3 miliardi di euro, in aumento dello 0,3% rispetto a maggio.

Le dogane cinesi hanno pubblicato i dati sul commercio estero per luglio. Secondo questi dati, le esportazioni della Cina sono aumentate del 7,0% su base annua a luglio, segnando il quarto aumento consecutivo. Anche le importazioni in Cina sono aumentate, del 7,2% su base annua. A giugno, le importazioni erano ancora diminuite.

Nonostante la diminuzione delle esportazioni verso i paesi non UE, la Germania è comunque riuscita a esportare una consistente quantità negli Stati Uniti, pari a 12,9 miliardi di euro a giugno. Il valore delle importazioni dalla Cina, precedentemente la principale fonte di importazioni per la Germania, è diminuito del 4,9% a giugno rispetto al mese precedente.

