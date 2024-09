Le esplosioni di un attacco aereo russo a Kharkiv hanno causato 9 morti e feriti.

19:49 Zelenskyj esprime frustrazione per la scarsità di armi, incolpa il Congresso USA

Zelenskyj esprime la sua preoccupazione per il fatto che l'Ucraina non ha sufficienti armi per equipaggiare appieno le sue truppe. Meniona che l'Ucraina ha bisogno di equipaggiare 14 brigate, ma con le armi fornite finora, possono equipaggiarne solo quattro. Il presidente ucraino ha fatto questi commenti durante un'intervista con un giornalista USA, parti della quale sono state pubblicate su Telegram e sui media ucraini. Attribuisce questa scarsità a consegne lente, in particolare durante il periodo in cui i invii di armi USA sono stati bloccati in Congresso per mesi all'inizio dell'anno. Zelenskyj spiega che hanno esaurito tutte le loro riserve, sia nei depositi che con le unità di riserva. Ora, however, queste unità di riserva devono essere re- equipaggiate. Zelenskyj ha spesso sottolineato che l'aiuto militare degli alleati spesso arriva tardi, il che impedisce la guerra, soprattutto nelle regioni orientali dell'Ucraina fortemente contestate.

20:11 Zelenskyj espone il piano di vittoria

Zelenskyj pianifica di presentare un piano di vittoria a Washington. In una conversazione con il noto giornalista USA Fareed Zakaria, Zelenskyj ha annunciato che presenterà presto un piano di vittoria a Washington. Ha menzionato di aver preparato diversi punti, quattro dei quali sono fondamentali. Questi punti riguardano la sicurezza, lo status geopolitico dell'Ucraina, il sostegno militare e l'aiuto economico all'Ucraina. Secondo Zelenskyj, l'attuazione di questi punti dipende esclusivamente dal presidente USA Joe Biden, non dal leader del Cremlino Vladimir Putin. Non è stata fissata una data specifica per la visita di Zelenskyj a Washington, ma è attesa intorno all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite alla fine di settembre.

20:36 Sindaco conferma 41 vittime dopo l'attacco russo a Kharkiv

Il numero delle vittime dell'attacco russo alla seconda città ucraina, Kharkiv, è stato confermato essere di 41. Secondo il sindaco, almeno 41 persone sono rimaste ferite. Una bomba guidata russa ha colpito un edificio residenziale a più piani domenica pomeriggio, ha riferito il sindaco. Un incendio si è sviluppato e ha coinvolto quattro piani. Dodici altri edifici sono stati danneggiati.

17:54 Sindaco conferma 30 vittime dopo l'attacco russo a Kharkiv

Il numero delle vittime dell'attacco russo alla seconda città ucraina, Kharkiv, è aumentato. Secondo il sindaco, almeno 30 persone sono rimaste ferite. Una bomba guidata russa ha colpito un palazzo, ha scritto il sindaco sul suo canale Telegram. Un incendio si è sviluppato tra il nono e il dodicesimo piano e i vigili del fuoco erano ancora sulla scena per spegnerlo e cercare altre vittime. In seguito, il sindaco ha riferito che il corpo di una donna è stato trovato sotto le macerie.

19:03 Starmer e Maloney discuteranno una proposta per consentire all'Ucraina di utilizzare armi a lungo raggio sul territorio russo

Il primo ministro britannico Keir Starmer e la premier italiana Giorgia Meloni discuteranno lunedì una proposta che consentirebbe all'Ucraina di utilizzare i missili cruise Storm Shadow britannici con portata estesa sul territorio russo. Questa informazione proviene dal portale di notizie USA Bloomberg, citando fonti vicine alla questione. La visita di Starmer a Roma arriva pochi giorni dopo il suo incontro con il presidente USA Joe Biden a Washington. Finora, Biden si è opposto a una tale mossa, temendo che potrebbe escalare il conflitto. Secondo il rapporto, gli ufficiali britannici terranno colloqui con i loro omologhi francesi e tedeschi nei prossimi giorni riguardo al piano.

17:54 Autorità segnalano ulteriori vittime nell'attacco russo a un edificio residenziale a Kharkiv

Un attacco aereo delle forze russe sulla città di Kharkiv nel nord-est dell'Ucraina ha provocato numerous vittime civili, secondo i resoconti ufficiali. "Un grattacielo residenziale è stato danneggiato," ha scritto il presidente Volodymyr Zelenskyy sul suo canale Telegram. Il sindaco Ihor Terechov riferisce 35 feriti, tra cui diversi bambini. In precedenza, erano state segnalate 28 feriti (vedi voce dalle 15:25). Le squadre di soccorso erano ancora sulla scena nel pomeriggio per spegnere l'incendio scoppiato tra il nono e il dodicesimo piano dopo l'impatto della bomba. Stanno anche setacciando le macerie in cerca di altre vittime.

Kharkiv era un tempo la seconda città più grande dell'Ucraina con oltre un milione di abitanti prima dell'invasione ordinata dal leader del Cremlino Vladimir Putin. All'inizio della guerra, Mosca ha tentato di catturare la città, situata circa 30 chilometri dal confine, ma ha fallito. Da allora, Kharkiv è stata una delle città più bombardate dell'Ucraina. I russi hanno ripetutamente attaccato con artiglieria e razzi, e di recente con bombe guidate, che vengono rilasciate dagli aerei mentre sono ancora sopra il territorio russo.

Le forze ucraine hanno apparentemente colpito e distrutto una struttura militare russa nella regione occidentale di Kursk, secondo gli annunci ufficiali. Il gruppo Khorne, legato all'esercito di Kyiv, ha diffuso un video presumibilmente catturato da un drone, ma la posizione esatta dell'edificio non è stata rivelata. Al momento del resoconto, non ci sono state confermate vittime. Si ritiene che questo attacco sia una rappresaglia per l'attacco russo a una scuola militare di Poltava. Il ritornello è: "Mandateci più coscritti e paracadutisti, ce la faremo". Finora, non c'è stata reazione dal lato russo. Al momento, la credibilità dell'account ucraino è ancora in attesa di verifica. Riguardo all'attacco russo a un edificio di Poltava, che sembra essere una scuola di comunicazione, sono morte 53 persone e 298 sono rimaste ferite. L'esercito ucraino è passato all'offensiva contro Kursk all'inizio di agosto, catturando apparentemente circa 1.300 chilometri quadrati di territorio russo.

16:08 "Nobile Imperialista": il Segretario degli Esteri Britannico Respinge le Intimidazioni di PutinIn relazione alle discussioni in corso sull'eliminazione delle restrizioni all'Ucraina per l'utilizzo di armi occidentali contro i bersagli russi, il Segretario degli Esteri britannico David Lammy offre un punto di vista contrastante rispetto ai moniti del Presidente russo Vladimir Putin. "C'è tanto bluff. È il suo stile. Minaccia con carri armati, missili e armi nucleari," ha riferito Lammy alla BBC. Despite le minacce di Putin, "non possiamo permetterci di essere dissuasi dal nostro corso," ha affermato Lammy, definendo Putin un "nobile imperialista". Interrogato se Putin menta quando minaccia la guerra nucleare, Lammy ha risposto: "L'obiettivo di Putin è seminare confusione. È tutto fumo senza arrosto."

15:25 Almeno 28 Feriti in un Attacco con Bombe Guidate a KharkivPiù di 28 persone, tra cui tre minori, sono rimaste ferite in un attacco con bombe guidate contro un palazzo residenziale a Kharkiv, nel nord-est dell'Ucraina. "L'impatto ha innescato un incendio in un palazzo residenziale," ha chiarito il governatore Oleh Syniehubov su Telegram. Sono state danneggiate anche parti dell'infrastruttura della città (vedi voci alle 09:46 e 07:03).

14:55 Mosca Minaccia Washington per le Sanzioni contro la TV di Stato Russa RTMosca condanna fermamente le sanzioni statunitensi contro il canale televisivo di stato russo RT e minaccia ritorsioni. "Le azioni degli Stati Uniti non resteranno senza risposta," ha dichiarato Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo, secondo il sito ufficiale del ministero. Gli osservatori interpretano questo come un avvertimento ai giornalisti americani ancora presenti in Russia. Nel marzo 2023, la Russia ha arrestato il reporter statunitense Evan Gershkovich con l'accusa di spionaggio. Gershkovich è stato rilasciato in uno scambio di prigionieri dopo 16 mesi di detenzione. Entrambi Gershkovich e il Wall Street Journal respingono le accuse. Zakharova accusa gli Stati Uniti di censura e di attacco alla libertà di stampa. Con le sue azioni contro RT, gli Stati Uniti hanno avviato "un'altra fase di restrizioni contro i media e i giornalisti russi," dichiara Zakharova. Il governo degli Stati Uniti aveva precedentemente accusato RT di interferire negli affari interni dei paesi stranieri.

14:28 Il Presidente Iraniano Si Prepara per il Viaggio al Vertice di BRICS in RussiaL'Iran sta rafforzando la sua cooperazione con la Russia e parteciperà alla prossima riunione del BRICS. Il Presidente iraniano Massoud Peeseschkian si recherà a Kazan sul Volga, come riferito dall'ambasciatore iraniano a Mosca, secondo i media russi. L'ambasciatore Kasem Jalali ha annunciato anche un incontro bilaterale con il Presidente russo Putin durante il summit dal 22 al 24 ottobre. L'obiettivo è quello di discutere la cooperazione rafforzata. Il Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha accusato l'Iran di fornire alla Russia i razzi utilizzati in Ucraina. Teheran nega questa accusa.

13:55 Il Nuovo Ministro degli Esteri di Kyiv Incita: Ignorate le Tattiche di PutinIl Ministro degli Esteri ucraino, Andrij Sybiha, incita gli alleati di Kyiv a non cedere alle minacce del leader del Cremlino Vladimir Putin. Egli afferma che l'obiettivo di Putin è indebolire il sostegno all'Ucraina. "Invece, gli alleati dovrebbero rafforzarlo," scrive Sybiha su X. "Le minacce di Putin sono inefficaci." Sybiha sottolinea che Putin ha ripetutamente minacciato conseguenze imprevedibili, ma non ha mai agito di conseguenza. Questo è stato il caso quando l'Occidente ha iniziato a fornire armi all'Ucraina, quando la Finlandia e la Svezia hanno aderito alla NATO e quando l'Ucraina ha ricevuto i suoi primi caccia F-16, continua il Ministro degli Esteri.

13:30 "La Rigida Posizione Tedesca sui Missili Taurus Rifiutata"La controversia sull'invio di missili cruise tedeschi Taurus all'Ucraina si intensifica, ma il Cancelliere Scholz rimane fermo nel suo rifiuto di autorizzare l'arma. Questa posizione non è gradita in Ucraina, come riferito dalla corrispondente di ntv Kavita Sharma.

13:03 Il Governatore: Una Coppia Uccisa in un Attacco con Missile Russo a OdessaAlmeno due persone sono state uccise in un attacco con missile russo ai margini di Odessa, secondo i resoconti ucraini. Le vittime, una coppia, sono morte sabato sera, secondo il governatore regionale. Un'altra persona è rimasta ferita. I primi risultati suggeriscono che è stato utilizzato un munizionamento illegale a grappolo nell'attacco. L'aeronautica ucraina ha dichiarato che due missili hanno colpito i margini.

12:28 L'Esercito Ucraino Distrugge un Ponte Galleggiante e un Centro di ComandoL'esercito ucraino annuncia la distruzione di un ponte galleggiante costruito dai russi. Il luogo esatto del ponte non è stato rivelato dallo Stato Maggiore dell'Esercito. In totale, sei punti di assembramento nemici sono stati colpiti dall'aria o dall'artiglieria il giorno precedente, si è appreso. Oltre al ponte galleggiante, è stata distrutta anche una batteria d'artiglieria. È stato segnalato un altro attacco contro un centro di comando e controllo.

11:58 Le Donne Ucraine Riempiono i Posti di Lavoro Lasciati dai SoldatiA causa del gran numero di soldati che combattono contro le truppe russe in Ucraina, c'è un significativo vuoto nel mercato del lavoro, soprattutto nei tradizionali lavori maschili. Di conseguenza, le donne sono sempre più richieste e molte si stanno formando per coprire questi posti di lavoro. Il report estero di ntv presenta alcune di queste donne nei loro nuovi ruoli nel sud-est del paese e vicino a Kyiv.

11:25 Ischinger Proposta per Rilassare Restrizioni su Armi per l'Ucraina

Wolfgang Ischinger, ex-capofila della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, propone di allentare le limitazioni sull'uso di armi occidentali da parte dell'Ucraina. Ischinger suggerisce che "sarebbe più semplice e chiaro per tutti se dichiarassimo: vincoliamo l'Ucraina all'utilizzo dei sistemi d'arma che forniamo solo all'interno dei confini compatibili con il diritto internazionale". Ciò significherebbe che gli ospedali non potrebbero essere taken di mira, una pratica spesso adottata dai russi. Solo obiettivi militari come aeroporti o siti di lancio sarebbero permessi - incluso sul territorio russo, ad esempio per ostacolare attacchi con missili guidati.

10:53 Scambi di Prigionieri Intensificati Dopo l'Offensiva di Kursk

Gli esperti suggeriscono che l'aumento recente degli scambi di prigionieri tra Ucraina e Russia potrebbe essere collegato all'offensiva di Kursk, iniziata l'8 agosto. Da allora, si sono verificati tre operazioni di scambio di prigionieri, che hanno coinvolto un totale di 267 prigionieri da entrambe le parti, secondo un'analisi dell'Istituto per gli Studi di Guerra (ISW). Nel periodo dal 1° gennaio all'8 agosto, si sono verificate solo tre operazioni di scambio di prigionieri, che hanno coinvolto circa 800 ucraini e 800 russi ciascuno. Gli ufficiali ucraini affermano che l'offensiva di Kursk ha rafforzato il potere negoziale dell'Ucraina negli scambi di prigionieri con la Russia, dopo il costante rifiuto del Cremlino di impegnarsi in trattative.

10:16 Russi Continuano ad Avanzare sul Fronte Orientale

Le truppe russe continuano a fare progressi lungo la linea del fronte nell'Ucraina orientale, registrando avanzamenti costanti vicino a Wuhledar e a sud-est del centro logistico Pokrovsk, secondo il Ministero della Difesa britannico. Tuttavia, i russi non si sono avvicinati significativamente a Pokrovsk stessa nella scorsa settimana.

09:46 Ucraina Rapporta Attacchi con Droni e Missili

La forza aerea ucraina riferisce che la Russia ha attaccato con 14 droni durante la notte, di cui 10 sono stati abbattuti dalla difesa aerea. Inoltre, un missile guidato è stato intercettato. Si segnala che la Russia ha lanciato due missili balistici. La forza aerea non fornisce dettagli sull'esito di questi missili o su eventuali vittime o danni derivanti dagli attacchi. Le autorità della regione di Kharkiv segnalano incendi a causa del bombardamento russo, e diversi edifici nella città di Kharkiv sono stati danneggiati.

09:10 Preoccupazioni per il Riconoscimento Faciale nei Pagamenti della Metropolitana Russa

L'espansione di un sistema di pagamento mediante riconoscimento facciale nella metropolitana russa sta causando allarme tra i difensori dei diritti umani. Secondo la Radio Libera Europa/Radio Libertà, finanziata dagli Stati Uniti, il sistema "Face Pay", disponibile a Mosca da tre anni, viene ora introdotto in sei città, tra cui Kazan, dove i passeggeri hanno potuto registrarsi per il sistema dallo scorso mese. Per pagare, i passeggeri devono semplicemente guardare in una telecamera posizionata presso il tornello. Si prevede di introdurre questo metodo in tutte le metropolitane russe entro il prossimo anno. Alcuni difensori dei diritti umani, come Andrei Fedorkov, che lavora con l'organizzazione per i diritti umani Memorial (vietata in Russia) per sostenere i prigionieri politici, ritengono che "Face Pay" potrebbe anche essere utilizzato a questo scopo, riconoscendo "rischi significativi" e ritenendo che potrebbe diventare un altro potente strumento di sorveglianza e controllo dei cittadini.

08:02 Mosca: 29 Droni Abbattuti Sopra il Territorio Russo

La difesa aerea russa ha abbattuto 29 droni sopra diverse regioni durante la notte, secondo il Ministero della Difesa di Mosca. I droni erano stati lanciati dall'Ucraina e la maggior parte di essi è stata intercettata sopra la regione di Bryansk, confinante con l'Ucraina.

07:31 Stegner Difende la Partecipazione alla Demonstrazione contro le Armi

Il esperto di politica estera SPD Ralf Stegner difende la sua partecipazione prevista a una dimostrazione, dove sono attesi personaggi come Sahra Wagenknecht, cofondatrice del Partito della Sinistra (Die Linke). Stegner chiarisce che non condividerà il palco con nessuno e presenterà le sue opinioni come socialdemocratico. Stegner sottolinea che non è d'accordo con tutte le opinioni degli oratori e non appoggia le loro varie chiamate. "Finché non ci sono fascisti, antisemiti e razzisti esclusi, tollererò le opinioni diverse". La "manifestazione pacifica nazionale" prevista per il 3 ottobre a Berlino è stata organizzata da un'iniziativa denominata "Mai più guerra - Deponi le armi". L'iniziativa esige trattative per l'immediato cessate il fuoco nei conflitti in Ucraina e Gaza e nessun invio di armi all'Ucraina, Israele o ad altri paesi. Critica anche il governo federale guidato dall'SPD per l'aumento dell'arsenale. Critiche alla dimostrazione sono giunte dallo spokesperson della politica estera SPD Michael Roth, che ha dichiarato che "non menzionare Russia e Hamas come driver della guerra è un disonore". La parlamentare europea FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann ha commentato la partecipazione prevista di Stegner dicendo: "Questo è veramente dannoso per il partito e il governo".

Kharkiv ha subito un altro attacco militare russo durante la notte, come dichiarato dalle autorità ucraine. Il governatore della regione ha riferito che un edificio del campus ospedaliero è stato danneggiato a causa di un attacco con lanciarazzi e un incendio si è verificato in un'istituzione educativa. Per fortuna, non ci sono state vittime. Kharkiv, che si trova solo a circa 30 chilometri dal confine russo, è una delle città più spesso bombardate in Ucraina.

06:29: Numero di Truppe Russe a Kursk Potrebbe Aver Subito un Aumento Significativo

Sembra che il comando militare russo stia riscontrando carenze di personale a causa della controffensiva ucraina. Il comando militare russo starebbe apparentemente riassegnando unità dall'Ucraina alla regione di Kursk edeployando nuove truppe russe invece di concentrarsi sul fronte in Ucraina, secondo l'Istituto per gli Studi di Guerra. Inizialmente, c'erano circa 11.000 truppe russe nella regione di Kursk. Attualmente, le stime militari collocano il numero di truppe tra i 30.000 e i 45.000 soldati.

05:11: L'Ucraina Riprende la Produzione di Proiettili da 155-mm

L'Ucraina ha iniziato a produrre proiettili da 155 mm, come riferito da un funzionario ucraino al "Kyiv Independent". Oleksandr Kamyshin, che in precedenza era il Ministro delle Industrie Strategiche e ora è un consulente esterno del Presidente Volodymyr Zelensky, ha dichiarato che la produzione difensiva in Ucraina è raddoppiata sotto la sua guida e si prevede che triplicherà entro la fine dell'anno.

03:04: Biden Si Concentrerà Sul Sostegno all'Ucraina per il Resto del Mandato

Secondo il consigliere per la sicurezza nazionale di Joe Biden, Jake Sullivan, il Presidente degli Stati Uniti intende utilizzare il resto del suo mandato per rafforzare la posizione dell'Ucraina nel suo conflitto con la Russia. Al convegno Yalta European Strategy (YES) di Kyiv, Sullivan ha riferito che l'obiettivo principale di Biden è mettere l'Ucraina nella migliore posizione possibile per avere successo nei prossimi quattro mesi.

01:43: Politici Britannici Incitano il Leader Laburista a Permettere all'Ucraina di Usare Missili a Lungo Raggio sul Territorio Russo

Cinque ex ministri della difesa britannici, tra cui l'ex primo ministro Boris Johnson, stanno apparentemente spingendo il leader laburista Keir Starmer ad approvare l'uso dell'Ucraina di missili a lungo raggio sul territorio russo, anche senza il sostegno degli Stati Uniti, secondo il Sunday Times. Il primo ministro in carica è stato avvertito che "ogni ulteriore ritardo incoraggerà solo il Presidente Putin", secondo l'articolo.

00:52: La Corea del Nord è la Minaccia più Significativa per l'Ucraina tra gli Alleati della Russia, Dice il Capo dei Servizi Segreti Ucraini

Secondo il capo dei servizi segreti ucraini, Kyrylo Budanov, la Corea del Nord rappresenta la minaccia più significativa per l'Ucraina tra gli alleati della Russia. "Tra tutti questi alleati della Russia, la Corea del Nord è il nostro problema più grande", ha detto al convegno Yalta European Strategy (YES) di Kyiv. La Corea del Nord sta fornendo supporto militare alla Russia, inclusi consistenti quantitativi di munizioni, che "influiscono realmente sull'intensità dei combattimenti", ha aggiunto Budanov.

00:00: L'Ucraina Si Aspetta che la Russia Incontri Difficoltà nel Reclutamento Entro la Metà del 2025

Secondo l'Ucraina, la Russia è probabile che incontri problemi di reclutamento entro la metà del 2025. Entro l'estate del 2025, il governo russo dovrà prendere una decisione tra la dichiarazione di mobilitazione o la riduzione dell'intensità delle ostilità, secondo il capo dei servizi segreti ucraini Kyrylo Budanov in una conferenza a Kyiv.

22:20: Il Cancelliere Tedesco Condanna l'Attacco della Russia all'Ucraina come 'Semplicemente Stupido'

Il Cancelliere tedesco Olaf Scholz ha criticato il Presidente russo Vladimir Putin per aver messo a rischio il futuro della Russia attaccando l'Ucraina. "La guerra è anche stupida dalla prospettiva russa", ha detto in un dialogo con i cittadini come membro dell'SPD del Bundestag tedesco a Prenzlau, nel Brandeburgo. Putin sta inviando centinaia di migliaia di soldati russi a subire gravi ferite e morte, danneggiando le relazioni economiche della Russia con diversi paesi e rafforzando l'esercito ucraino. "E l'Ucraina avrà un esercito più forte di quanto non fosse prima", ha aggiunto Scholz. La Germania continuerà a sostenere militarmente l'Ucraina per prevenire il collasso e mantenere la pace in Europa. "Putin sta danneggiando il futuro del suo paese". Una soluzione pacifica può essere raggiunta solo se la Russia riconosce che l'Ucraina non è uno stato vassallo.

22:01: Gli Scontri per Kursk Hanno Risultati Mischi per Entrambe le Parti

Le forze ucraine stanno ottenendo guadagni territoriali nelle loro operazioni nella regione di Kursk, in Russia occidentale, ma stanno anche incontrando contrattacchi russi. Secondo un canale militare ucraino a favore del governo, le unità ucraine hanno conquistato tre nuovi insediamenti, mentre i contrattacchi russi respingono le truppe ucraine nel villaggio di Snagost. Ciò ha portato a una significativa breccia nelle linee difensive ucraine, secondo una mappa pubblicata da Deep State. Tuttavia, questi rapporti non possono essere confermati in modo indipendente. All'inizio di agosto, le truppe ucraine hanno invaso la regione di frontiera russa vicino a Kursk, rivendicando il controllo di circa 1.300 chilometri quadrati e più di 100 insediamenti, tra cui la città di Sudcha. Gli osservatori suggeriscono guadagni territoriali più piccoli. Questa settimana, l'esercito russo ha fatto il suo primo serio tentativo di espellere le truppe ucraine dalla regione.

21:41 USA: Ritardi nell'Aiuto all'Ucraina a causa di 'Circostanze Complesse'

I ritardi nell'erogazione dell'aiuto militare degli Stati Uniti all'Ucraina sono dovuti a circostanze complesse, come dichiarato dagli ufficiali americani. "Non si tratta di un problema di intenti politici", spiega Jake Sullivan, il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, durante una apparizione virtuale al convegno Yalta European Strategy (YES) di Kyiv. "Si tratta di intricate e complesse questioni logistiche per trasportare questo equipaggiamento al fronte", chiarisce Sullivan. Nonostante gli ostacoli, gli Stati Uniti devono "impegnarsi di più e fare meglio" per l'Ucraina, riconosce Sullivan. Il Presidente Joe Biden è determinato a utilizzare il tempo rimanente del suo mandato per "mettere l'Ucraina nella posizione più forte possibile per trionfare", dichiara Sullivan. Biden e il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky si incontreranno all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York più tardi questo mese.

20:57 Scholz: Desidera Processare i Suspects del Sabotaggio delle Nord Stream in GermaniaIl Cancelliere tedesco Olaf Scholz ha definito il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream un "atto di terrorismo". Spera di processare i responsabili nei tribunali tedeschi. "Esigiamo che tutte le autorità di sicurezza competenti e il pubblico ministero federale indaghino senza pregiudizi", ha dichiarato Scholz durante un evento pubblico a Prenzlau, nel Brandeburgo. "Intendiamo portare davanti alla giustizia tedesca i responsabili, se riusciremo a catturarlos", ha concluso. Scholz ha respinto come una "gigantesca menzogna" l'affermazione che il governo tedesco avesse abbandonato il gas naturale russo. Ha incolpato la Russia per aver interrotto l'approvvigionamento di gas attraverso il gasdotto Nord Stream 1, causando un aumento dei prezzi, tariffe sovvenzionate dallo stato e la ricerca di fonti di gas alternative, che ha costato alla Germania "più di 100 miliardi di euro". Le esplosioni del gasdotto si sono verificate solo dopo che la Russia aveva già interrotto l'approvvigionamento di gas all'Europa occidentale attraverso il Mar Baltico. Nel mese di agosto, il pubblico ministero federale ha emesso il primo mandato di arresto contro un cittadino ucraino per l'atto di sabotaggio.

20:24 G7 Condanna le Forniture di Razzi Iraniani alla Russia

Le voci di forniture di razzi da parte dell'Iran alla Russia hanno portato i paesi del G7 a condannare fermamente questa fornitura di armi. Nonostante ripetuti appelli internazionali per porre fine a queste consegne, l'Iran continua ad armare Mosca, intensificando ulteriormente il suo sostegno militare alla Russia nel conflitto contro l'Ucraina, secondo una dichiarazione congiunta dei ministri degli esteri del Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e il rappresentante dell'UE. La Russia sta utilizzando armi iraniane per uccidere civili ucrainini e attaccare infrastrutture cruciali. Di recente, Regno Unito e Stati Uniti hanno affermato che la Russia ha ricevuto missili balistici dall'Iran. Teheran ha negato queste affermazioni. La dichiarazione, rilasciata sotto la presidenza del G7 dell'Italia, esige che l'Iran "cessi immediatamente ogni forma di supporto alla Russia nella sua guerra illegale e ingiustificata contro l'Ucraina e interrompa la fornitura di missili balistici, droni e tecnologia associata che rappresentano un diretto pericolo per il popolo ucraino e la sicurezza internazionale ed europea". Il G7 rimane concentrato sul tenere l'Iran responsabile per il suo inaccettabile sostegno alla guerra illegale della Russia in Ucraina, che minaccia la sicurezza globale. Germania, Francia e Regno Unito hanno già implementato nuove sanzioni contro l'Iran, mentre l'UE sta valutando sanzioni più severe. Leggi di più qui.

19:41 Putin Sostiene la Libertà di EspressioneIl Presidente russo Vladimir Putin sottolinea l'importanza della libertà di parola e di informazione. "Data la complessa fase di multipolarità in corso, è particolarmente importante salvaguardare i principi di credibilità delle informazioni", ha detto in un messaggio video ai partecipanti alla conferenza dei media dei paesi del Brics a Mosca, in occasione del 120° anniversario dell'agenzia di stampa TASS. "La vera libertà di parola, che riflette le diverse opinioni, favorisce la ricerca di compromessi e soluzioni reciproche ai problemi del mondo", ha affermato Putin. I media svolgono un ruolo cruciale nell'istituire un ordine globale equo, fornendo alle persone "una prospettiva imparziale e non faziosa del mondo". Tuttavia, la libertà di parola e dei media non esistono da anni in Russia autoritaria. Le testate giornalistiche indipendenti sono state bandite e chiuse, e i critici del governo sono perseguitati. Fondata nel 1904, TASS è ora l'agenzia di stampa più grande della Russia e viene considerata la voce del governo.

19:20 Scholz Esclude la Consegna dei Missili Taurus a Lungo RaggioIl Cancelliere Olaf Scholz ha respinto la consegna di armi a lunga portata precisi all'Ucraina, sia attualmente che in futuro, indipendentemente dalle decisioni dei partner dell'alleanza. In un evento pubblico nella città del Brandeburgo di Prenzlau, ha confermato la sua opposizione alla consegna dei missili Taurus, che possono raggiungere bersagli a 500 chilometri di distanza, a causa del "rischio di escalation sostanziale" che ciò comporterebbe. "Ho detto no a quello. E così resterà", ha dichiarato Scholz. "Questo vale anche per altre armi in grado di raggiungere quelle distanze", ha concluso Scholz. "Questa posizione rimane salda, anche se altri paesi adottano una posizione diversa" (vedi anche l'articolo delle 17:24). L'arma più a lungo raggio che la Germania ha fornito all'Ucraina è il lanciarazzi Mars II, che può colpire bersagli a 84 chilometri di distanza.

