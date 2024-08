- Le esibizioni dal vivo riprendono ancora una volta al Castello di Neuschwanstein

Il gruppo di performance Neuschwanstein porta in vita, dal 21 al 25 agosto, ciò che ha attirato gli appassionati di musica a Schwangau, Allgäu per oltre quattro decenni: spettacoli a Schloss Neuschwanstein. E questa volta, con un twist tutto nuovo.

"Gli eventi serali debutteranno per la prima volta come uno spettacolo all'aperto," dice un rappresentante dell'Amministrazione dei Palazzi e dei Laghi della Baviera, che possiede il castello. Ci sono 500 posti VIP e concerti di gruppi di prim'ordine come gli Artisti della Camera del Chart o la giovane Filarmonica di Berlino in programma.

"Il Dottore della Montagna" è tra i protagonisti

Ogni sera, la scena ruoterà intorno al suo tema, come "Salto e Libertà", "Tramonto e Addii" o "Leggende e Racconti", come hanno condiviso gli organizzatori. Sono attesi anche ospiti e narratori come l'attore Hans Sigl, famoso per la serie ZDF "Il Dottore della Montagna", e vocalist come la soprano Vera-Lotte Boecker.

Gli spettacoli al castello delle fiabe erano una costante del programma annuale di Schloss Neuschwanstein fino al 2015. Dal 1970, concerti classici annuali noti come "Schlosskonzerte" si tenevano nella sala da musica dell'edificio storico. Tuttavia, sono stati sospesi a causa della ristrutturazione quasi completata delle stanze reali in corso.

Lo Stato libero di Baviera ha investito 20 milioni di euro in questi lavori di ristrutturazione negli ultimi sette anni, che hanno portato a questa serie di eventi all'aperto.

Il Castello delle Fiabe, più famoso come Schloss Neuschwanstein, è lo sfondo mozzafiato per gli eventi serali. I visitatori possono aspettarsi performance di attori come Hans Sigl della serie "Il Dottore della Montagna" al castello delle fiabe.

Leggi anche: