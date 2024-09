Le entrate fiscali delle imprese dovrebbero raggiungere il loro massimo nel 2023.

Lo scorso anno, i ricavi dalle tasse sul commercio hanno raggiunto un nuovo massimo storico di circa 75,1 miliardi di euro, con un aumento del 6,9% rispetto all'anno precedente, secondo i dati dell'Ufficio federale di statistica. Si tratta del terzo anno consecutivo di ricavi record per i comuni tedeschi in questo settore.

Il maggior aumento è stato registrato nel Brandeburgo, con un aumento del 27,0%, e nella Sassonia, con un aumento del 21,8%. La città stato di Brema ha registrato il maggior aumento tra gli stati cittadini, con un aumento del 23,3%, mentre la Renania-Palatinato ha registrato una diminuzione del 29,1%, come indicato dall'organismo federale.

I ricavi dalla tassa comunale su terreni e foreste (Grundsteuer A), riscossa sui beni agricoli e forestali, sono aumentati dell'0,8% per raggiungere 0,4 miliardi di euro nell'ultimo anno. I ricavi dalla tassa comunale sugli edifici (Grundsteuer B), riscossa sui beni immobili, sono aumentati del 1,3% per raggiungere 15,1 miliardi di euro.

In totale, i comuni hanno raccolto circa 90,6 miliardi di euro dalle tasse fondamentali e sul commercio (tasse sulla proprietà immobiliare), con un aumento del 5,9% rispetto all'anno precedente.

Il tasso medio di tassazione per le tasse sul commercio è stato del 407% lo scorso anno, con un aumento di 4 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Il tasso medio di tassazione per la tassa comunale su terreni e foreste (Grundsteuer A) è aumentato di 5 punti percentuali per raggiungere il 355%, e per la tassa comunale sugli edifici (Grundsteuer B) è aumentata di 7 punti percentuali per raggiungere il 493%.

I ricavi record dello scorso anno sono derivati principalmente dalla 'tassa sul commercio' nel settore del commercio, che ha raggiunto un nuovo massimo storico di 75,1 miliardi di euro. L'aumento del tasso medio di tassazione per la 'tassa sul commercio' (tassa sul commercio) di 4 punti percentuali lo scorso anno è degno di nota.

