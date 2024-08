Le entità di sicurezza automatizzate si stanno gradualmente integrando con il personale di sicurezza umano.

Macchine di sicurezza automatizzate stanno guadagnando popolarità come complemento al personale di sicurezza umano, portando a dibattiti su preoccupazioni per la privacy e potenziali perdite di posti di lavoro nel settore della sicurezza. Gli scettici mettono anche in discussione la loro efficacia nel proteggere il pubblico.

Dimostrare il loro valore come opzione di sicurezza affidabile è difficile a causa della scarsità di dati pubblici a supporto. Tuttavia, gli esperti del settore e i produttori argomentano che il loro vero punto di forza risiede nel funzionare in collaborazione con il personale di sicurezza, sfruttando tecnologie avanzate.

Ecco cosa sappiamo sulle macchine di sicurezza automatizzate:

Quali compiti possono svolgere?

I robot di sicurezza sono dotati di strumenti che gli esseri umani non hanno, rendendoli preziose aggiunte ai sistemi di sicurezza:

Registrazione video a 360 gradi ad alta definizione

Riconoscimento targhe

Rilevamento dei segnali dei dispositivi mobili

Proiezione e registrazione audio bidirezionale

Rilevamento del movimento e degli oggetti fisici, combinato con l'evitamento delle collisioni

Rilevamento ambientale, come sensori di fumo e monossido di carbonio

Navigazione in ambienti pericolosi

I robot di sicurezza possono operare 24/7 e eccellono nei compiti ripetitivi, come stare in un posto o seguire un percorso prestabilito. Gli esseri umani beneficiano del fatto di concentrarsi sui compiti che richiedono empatia e compassione.

Il K5 robot di sicurezza è il prodotto più noto della società californiana di robotica e tecnologia per la sicurezza Knightscope.

Questi robot non hanno capacità di forza letale, come ha sottolineato il cofondatore e vice presidente esecutivo di Knightscope, Stacy Stephens.

Knightscope non è l'unico produttore di robot di sicurezza. La società di intelligenza artificiale e robotica Cobalt AI produce un robot progettato per pattugliare i corridoi, gli uffici e le strutture interne, con capacità di interazione umano-umano in tempo reale tramite schermi integrati.

La società di robotica avanzata Boston Dynamics produce una linea di robot chiamati "Spot", utilizzati dai dipartimenti di polizia, dalle aziende e dalle società di costruzione. I loro obiettivi principali includono il rilevamento dei gas pericolosi e la navigazione in ambienti pericolosi inadatti agli esseri umani.

Jay Stanley, analista senior della politica dell'Unione Americana per le Libertà Civili, ha riconosciuto il potenziale dei robot di sicurezza nel svolgere compiti e navigare in aree pericolose che sono insicure per gli esseri umani.

Dove vengono utilizzati?

I robot di sicurezza possono essere visti pattugliare le strade in città come Atlanta e San Diego, tra le altre, e la loro presenza viene sempre più integrata nelle operazioni di legge e ordine.

Nel 2023, il sindaco di New York Eric Adams e l'NYPD hanno presentato un Knightscope K5 che avrebbe pattugliato Times Square e il sistema metro della città insieme a un ufficiale di polizia.

Questo febbraio, l'NYPD ha confermato che il robot aveva completato la sua prova e successivamente rimosso dalle strade, senza ulteriori informazioni sul motivo del suo ritiro.

Inizi dell'anno scorso, la polizia statale del Massachusetts ha dispiegato un Boston Dynamics Spot durante uno stallo di sette ore con un sospetto a Boston, come riportato dall'affiliata di CNN WHDH. Il robot ha subito colpi di arma da fuoco mentre cercava di localizzare il sospetto.

Tre K5 robot sono stati dispiegati a San Diego all'inizio di quest'anno, secondo l'affiliata di CNN KFMB. Uno sta proteggendo l'area di una comunità di appartamenti a Claremont, fornendo sorveglianza 24/7 per proteggere i residenti e scoraggiare i furti d'auto, come affermato dall'operatore del robot.

All'inizio di questo mese, un edificio di appartamenti ad Atlanta ha dispiegato un K5 robot di sicurezza, come riportato dall'affiliata di CNN WANF. Pattuglia i marciapiedi intorno agli edifici per monitorare il perimetro e difendere i residenti.

Non stanno sostituendo il personale di sicurezza

John Hassard, esperto di prevenzione delle perdite e sicurezza di Robson Forensic, afferma che la forza principale dei robot di sicurezza risiede nella loro capacità di funzionare come un'estensione altamente personalizzabile di un sistema di sicurezza esistente.

"Si presume che questi non siano prodotti di base, quindi se qualcuno li acquista, ha già un sistema di telecamere relativamente buono che ha adeguatamente sintonizzato", ha detto. "Questo rinforza il sistema. Lo rende più prezioso".

Ad esempio, i robot di Knightscope sono progettati per collaborare con l'infrastruttura di sicurezza e i sistemi di sorveglianza esistenti, come ha menzionato Stephens.

Knightscope offre software di sicurezza, che consente ai robot di avvisare le squadre di sicurezza quando viene rilevata una deviazione. In base alla situazione e al sensore utilizzato per identificare un problema, un avviso verrà trasmesso alla squadra di sicurezza o al dipartimento in cui si trova il robot e chiederà a una guardia di investigare il problema.

I robot possono anche essere programmati con diverse uscite in base ai sensori che possiedono. I robot dispiegati in un parcheggio con capacità di riconoscimento delle targhe possono creare elenchi di targhe da segnalare e avvisare il personale di sicurezza.

Hassard ritiene anche che le operazioni di sicurezza potrebbero ridurre il numero di guardie necessarie con questi dispositivi, a condizione che un luogo abbia già un'infrastruttura di sorveglianza efficace.

"Potresti ridurre il numero di ufficiali di sicurezza impiegati, sostituendoli con questi", ha detto. "Per impostazione predefinita, questa cosa non fa pause, non dorme e sai con certezza quali saranno le sue risposte".

Servono come deterrente fisico

Gli esperti e un produttore di robot che CNN ha intervistato concordano sul fatto che i robot di sicurezza hanno la capacità di scoraggiare.

"Quando le persone visitano un campus e vedono un robot alto 5 piedi e mezzo, largo 3 piedi e pesante 400 libbre con 'sicurezza' o 'polizia' scritto sopra, è quello che le persone iniziano a considerare", ha detto Stephens di Knightscope.

La capacità dei robot di agire come deterrente fisico può aiutare a prevenire situazioni che potrebbero peggiorare se fosse presente un ufficiale di polizia, secondo Paul Scharre, vice presidente esecutivo del Center for a New American Security.

"Se qualcuno vandalizza un robot e lo danneggia, hai una registrazione video della persona che commette il vandalismo e localizzi e processi l'individuo", ha detto. "Non ci sono vite perse, non c'è nessuno che viene ferito durante l'incidente".

Tuttavia, Scharre ha sottolineato che i robot possono anche innescare incidenti a causa della loro presenza fisica.

"Se questi meccanismi sono etichettati come robot di sicurezza o di legge e ordine, potrebbero essere visti come invasivi e violare lo spazio personale delle persone", ha menzionato una persona.

Tuttavia, è incerto se questi robot siano effettivamente efficaci nel scoraggiare potenziali minacce, secondo un altro relatore. Questa incertezza potrebbe derivare dalla riluttanza delle compagnie ad ammettere le preoccupazioni di sicurezza iniziali, ha aggiunto.

"La prevenzione è significativa in sicurezza, poiché miriamo a fermare le attività piuttosto che rilevarle, il che è difficile da quantificare", ha osservato.

Preoccupazioni riguardo alla privacy e alla civiltà

Stanley dell'ACLU ha espresso preoccupazioni per il fatto che i robot di sicurezza rappresentano una minaccia significativa per la privacy del pubblico generale.

"Se questi robot decidono chi monitorare in base ad algoritmi AI, si sollevano questioni importanti riguardo al profilo, alla giustizia e alla trasparenza", ha sostenuto.

Ciò che preoccupa Stanley è l'opacità che circonda gli algoritmi e l'intelligenza dei robot. In caso di esperienza negativa con il robot, dovrebbero esserci protezioni di responsabilità legale, ha suggerito.

"Questo vale per qualsiasi dispositivo AI, sia esso un robot o semplicemente un algoritmo in esecuzione su software", ha menzionato.

I robot di Knightscope non accedono ai database nazionali dei criminali e le loro versioni mobili non dispongono di software di riconoscimento facciale, ha chiarito Stephen. Tuttavia, il modello K5 fisso è in grado di utilizzare tale tecnologia.

Il futuro che ci aspetta

Man mano che i robot si evolvono e diventano più avanzati, è importante considerare come interagiamo con loro, ha suggerito Scharre.

"Quando si dispiegano i robot di sicurezza, è essenziale considerare l'interazione umana con la tecnologia, la percezione e la risposta del pubblico", consiglia.

Un futuro in cui ci sono robot di sicurezza avanzati e intelligenti in grado di eseguire l'automatizzazione e aumentare la sorveglianza potrebbe essere un problema che dovrà essere affrontato in futuro, ha avvertito Stanley.

Anche se l'idea di robot di sicurezza che pattugliano le nostre strade sembra una realtà prossima, la sua certezza rimane incerta senza un significativo curriculum.

Questi robot non sono invulnerabili ai malfunzionamenti o perfettamente programmati. Nel 2016, un K5 ha urtato un bambino in un centro commerciale della California e l'anno successivo un altro K5 è finito in una fontana in un edificio di uffici a Washington, DC.

Questi malfunzionamenti e l'assenza di dati pongono un'altra domanda. Stanley si è chiesto perché qualsiasi forza di sicurezza o di polizia opterebbe per i robot invece delle opzioni tradizionali come i sistemi di sorveglianza fissi o il personale di sicurezza umano.

"Date le altre alternative tecnologiche che possono svolgere il lavoro e la capacità delle persone di svolgerlo, è difficile immaginare che questi robot avranno successo nel mercato a breve termine."

L'uso di macchine di sicurezza automatizzate come il robot K5 di Knightscope sta diventando popolare nelle città come Atlanta e San Diego, e addirittura New York City ne ha deployato uno a Times Square. Tuttavia, gli esperti del settore sostengono che queste macchine dovrebbero essere considerate un'estensione del personale di sicurezza umano piuttosto che un sostituto, poiché possono operare 24/7 e sono bravi nei compiti ripetitivi, permettendo alle persone di concentrarsi sui compiti che richiedono empatia e compassione.

Data la affidabilità e le capacità di questi robot di sicurezza, è importante per noi considerare il loro impatto sui nostri lavori come personale di sicurezza e le nostre preoccupazioni per la privacy. In quanto cittadini americani, vogliamo assicurarci che questi macchinari vengano utilizzati responsabilmente e non invadano il nostro spazio personale o le nostre libertà.

