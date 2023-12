Le enormi onde della California feriscono alcuni spettatori e portano allagamenti e condizioni insidiose sulle spiagge della costa occidentale

Quasi 20 persone sono state travolte da un'onda che si è abbattuta sugli spettatori che si trovavano dietro una barriera lungo la spiaggia della California meridionale, e otto persone sono state portate in ospedale, hanno detto i funzionari di Ventura.

Alcune zone della costa californiana saranno interessate da acqua alta e pericolose correnti di strappo per tutto il fine settimana, a causa delle grandi onde che continuano ad arrivare. Il servizio meteorologico nazionale ha dichiarato che venerdì l'allerta per inondazioni costiere e onde alte coprirà gran parte della costa occidentale dal confine tra Stati Uniti e Messico fino all'Oregon meridionale.

San Francisco potrebbe vedere onde alte come pali del telefono - fino a 40 piedi - fino a venerdì mattina. Sulla costa centrale sono previste onde di 15-20 piedi.

Le condizioni di pericolo pongono un "rischio eccezionale" di annegamento nell'oceano e di danni a strutture come moli e banchine, ha dichiarato il servizio meteorologico nazionale.

Le acque spettacolari hanno affascinato alcuni surfisti e curiosi, ma i funzionari meteorologici avvertono che le onde e le forti maree possono essere pericolose per chi si trova nelle vicinanze.

"Le grandi onde che si infrangono possono causare lesioni, trascinare le persone fuori dalle spiagge e dalle rocce e rovesciare piccole imbarcazioni vicino alla riva", ha avvertito il servizio meteorologico nazionale.

Almeno un pescatore è caduto in mare in un porto al largo di Oxnard e in seguito è tornato a riva senza ferite, secondo il Dipartimento dei Vigili del Fuoco della Contea di Ventura.

Le condizioni hanno già causato la chiusura di alcune strade e l'evacuazione di alcune comunità della California costiera e hanno richiesto il salvataggio di cinque campeggiatori lungo la costa di San Luis Obispo.

Alcune strade costiere di Ventura sono state chiuse per precauzione. Per scoraggiare gli spettatori, i funzionari hanno anche chiuso il principale punto di accesso al molo di Ventura, che giovedì ha visto una mareggiata di circa 6 metri.

Nella California centrale, a Santa Cruz, l'ufficio dello sceriffo ha emesso un avviso di evacuazione per alcune aree giovedì, tra cui quelle di Rio Del Mar, dove l'acqua del mare ha riempito le strade lungo la spiaggia e ha spinto contro alcune case, come ha riferito l'affiliata della CNN KION. L'allerta è stata revocata nel corso della giornata.

Gli impatti più estremi erano previsti lungo le coste centrali e della contea di Ventura, oltre che sulle spiagge di Hermosa, Manhattan e Palos Verdes, ha dichiarato giovedì il servizio meteorologico di Los Angeles.

Ma la California settentrionale non sarà risparmiata.

La Bay Area è sotto allerta per vento forte venerdì e potrebbe vedere raffiche fino a 50 mph. Il servizio meteorologico ha avvertito giovedì che l'area potrebbe essere interessata da onde di 28-33 piedi.

Si prevede inoltre che la pioggia cadrà sulla Bay Area e sulle aree a nord per tutta la giornata di venerdì, prima di diffondersi a sud nella giornata di sabato.

Onde enormi attirano i surfisti a Mavericks

Nonostante gli avvisi di sicurezza, le onde imponenti sono uno spettacolo gradito ai surfisti che vogliono affrontare le leggendarie onde di Mavericks Beach, a circa 25 miglia a sud di San Francisco.

Giovedì i surfisti professionisti e gli spettatori si sono riversati sulla spiaggia per una gara che è nota per avere alcune delle onde più grandi del mondo, come ha riferito l'affiliata della CNN KGO.

Il residente locale Ion Banner ha raccontato che in acqua erano presenti surfisti provenienti da Brasile, Tahiti e Hawaii. "È piuttosto dura, è super grande", ha detto.

"Le onde sembravano assolutamente enormi ed era tutto ciò che ci aspettavamo", ha detto Miguel Blanco, che ha detto a KGO di essere arrivato dal Portogallo per surfare le onde. "Erano davvero grandi, direi onde di 40-60 piedi".

"Se è il tuo turno, devi solo andare", ha detto Blanco. "Quando vedi un'onda grande, hai un po' di paura, ma allo stesso tempo senti che dovresti andare e ti godi il viaggio".

David Williams della CNN ha contribuito a questo servizio.

