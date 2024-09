Le elezioni sono previste per mercoledì a mezzogiorno.

In Turingia, il leader dell'AfD Höcke era in testa ai sondaggi con un 30% di consensi. Tuttavia, la sua recente ascesa sembrava vacillare. Ha sorprendentemente rinunciato al dibattito televisivo di questa settimana tra i principali contendenti, adducendo problemi di salute non specificati. In precedenza, Höcke aveva ricevuto critiche per i suoi commenti duri contro le aziende tedesche che promuovono la diversità.

Despite usually lagging behind the CDU candidate in his Eichsfeld constituency, Höcke made a switch to the Greiz area. However, he now confronts the likelihood of losing there as well.

Curiosamente, la vittoria dei suoi compagni dell'AfD potrebbe contribuire involontariamente al suo declino. Se l'AfD otterrà abbastanza mandati diretti, il primo posto di Höcke nella lista di stato potrebbe non garantirgli un seggio nel parlamento.

Si prevede un significativo calo per il partito di sinistra della Turingia, guidato dal Presidente del Consiglio Ramelow, insieme ai suoi partner di coalizione SPD e Verdi. La continuazione del loro governo di minoranza o una maggioranza per la coalizione appare dubbia, con entrambi l'SPD e in particolare i Verdi che si preoccupano di non qualificarsi per il parlamento regionale.

"Loterò - e questo è per tutti quelli che sostengono una decisione liberale e una decisione democratica," ha dichiarato Ramelow dopo aver votato. Ha inoltre espresso che la crescita dell'AfD non è un problema unico della Turingia, ma un problema più ampio. Ha mostrato irritazione, dicendo "Solo l' 'divertente' Est è sempre discusso," e aggiungendo "Il sentimento est-ovest non è in buone condizioni."

Despite the election in Thuringia being a close contest, Höcke's health issues and recent withdrawal from the TV debate could potentially harm his chances. If the AfD secures enough direct mandates, Höcke's position on the state list might not guarantee him a seat in the parliament, posing a challenge for him in the election.

