Alle elezioni statali della Sassonia prevedono una partecipazione elettorale sostanziale. Secondo l'Ufficio statistico di Stato di Kamenz, alle 12:00, il 25,8% degli elettori aveva votato, un valore leggermente inferiore rispetto al 26,2% del 2019.

I numeri preliminari non tengono conto ancora dei votanti per posta. Si prevede che il 24,6% degli elettori voterà per posta, a differenza del 16,9% del 2019. L'Ufficio Elettorale Statale ha confermato che il processo di voto si è svolto senza problemi nella mattinata.

Alto affluenza nelle grandi città a metà giornata

A Dresda, il 57,5% degli elettori aveva votato a metà giornata, un aumento rispetto al 53,3% delle elezioni del 2017. Lipsia ha registrato un aumento significativo della partecipazione elettorale con il 52,5%, rispetto al 40,8% del 2019. Entrambi i dati includono i votanti per posta. A Chemnitz, circa il 33% degli elettori aveva votato, ma sono stati conteggiati solo i votanti della domenica. Questa figura preliminare è simile al 32% di affluenza del 2019.

Si prevede una corsa serrata tra CDU e AfD

Il voto è iniziato alle 8:00 e circa 3,3 milioni di persone hanno il diritto di votare fino alle 18:00 per eleggere il parlamento statale per i prossimi cinque anni. Negli ultimi settimane, AfD e CDU sono state quasi alla pari nei sondaggi. L'Alleanza per il Progresso e la Giustizia Sociale (BSW) ha guadagnato terreno, con stime che la collocano al terzo posto con fino al 15%. SPD, Sinistra e Verdi si candidano per la rielezione.

Alle elezioni statali del 2017, la CDU è uscita vittoriosa con il 32,1% dei voti di lista, seguita dall'AfD con il 27,5%. Il Presidente del Consiglio di Stato Michael Kretschmer ha governato in una coalizione con i Verdi e l'SPD.

Kretschmer ottimista, BSW cerca il cambiamento, SPD spera in una coalizione

Dopo aver votato a Dresda, Kretschmer ha espresso ottimismo sulla possibilità di continuare a guidare il governo statale. "È il gioco dell'Unione Sassone. Siamo in Sassonia, non lasceremo che nessuno ci detti. Stiamo facendo le cose a modo nostro, alla Sassone", ha notato.

La candidata principale della BSW, Sabine Zimmermann, si aspetta un buon risultato per il suo partito. "Spero che avremo abbastanza forza per portare avanti i cambiamenti in Sassonia", ha detto dopo aver votato. Ha escluso qualsiasi possibilità di una coalizione con l'AfD o qualsiasi forma di tolleranza. Il partito formerà una coalizione solo con un partner impegnato per il cambiamento politico.

La candidata principale dell'SPD, Petra Köpping, ha ammesso di avere una "sensazione di nausea" mentre votava. "Ora sta ai votanti. Spero in una coalizione stabile con la CDU, come abbiamo avuto in passato", ha detto. La candidata principale dell'AfD, Jörg Urban, non ha ancora reso noto quando voterà.

