- Le elezioni orientali nel Sud hanno portato a cambiamenti sismici

Il Governatore del Baviera Markus Söder (CSU) ha definito i risultati delle elezioni statali in Sassonia e Turingia un significativo cambiamento politico. "Non abbiamo mai visto un partito chiaramente di estrema destra come forza guida", ha dichiarato Söder durante la colazione politica alla festa popolare Gillamoos ad Abensberg, nella Bassa Baviera.

"Non si tratta solo di formare un governo", ha aggiunto Söder. Le alleanze fragili finiscono solo per rafforzare l'AfD a lungo termine. "Gli estremisti hanno il lusso del tempo", ha sottolineato Söder.

Pertanto, il governo di coalizione deve essere rivisto. "Il semaforo non ha semplicemente perso. Il semaforo ora è un relitto fumante", ha dichiarato Söder. Non ha senso incoraggiarli a migliorare. "Abbiamo bisogno di più di qualche nuovo volto. Abbiamo bisogno di un nuovo approccio alla politica in Germania".

