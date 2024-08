- Le elezioni in Turingia sono anche un voto per la coalizione dei semafori.

Politici dell'Unione considerano le elezioni statali della Turingia come un voto sull'efficacia della coalizione semaforo. Come ha detto il Ministro Presidente della Baviera Markus Söder (CSU) durante l'ultimo comizio della CDU della Turingia a Suhl, "La Turingia sta inviando un messaggio significativo alla Germania nel suo insieme". Söder ha affermato che queste elezioni non riguardano solo cambiamenti personali, ma un importante cambiamento di direzione politica. "La coalizione semaforo deve andare", ha dichiarato.

Parlando alla folla a Suhl, Söder ha interrogato le azioni del governo federale dopo l'attacco di Solingen e il volo di deportazione in Afghanistan, chiedendo: "Davvero credete che avrebbero agito se non ci fosse stata un'elezione domenica?". Söder nutre poca fiducia nel governo semaforo, e specificamente nei Verdi, per fornire una soluzione duratura.

Come misure, il governo federale ha introdotto regolamentazioni più strette sulle armi da fuoco. Di conseguenza, i richiedenti asilo che sono responsabili di un altro paese UE secondo le regole di Dublino non saranno più idonei al welfare in Germania.

Voigt: Dare l'esempio in Turingia

Mario Voigt, candidato principale della CDU in Turingia, ha dichiarato: "Vogliamo dare l'esempio in Turingia: sono finiti, eserve necessaria una nuova politica per la Germania e per la Turingia". Söder e Voigt hanno criticato duramente il reddito di cittadinanza, la legge sul riscaldamento e la legalizzazione della cannabis. Söder ha ribadito la sua opposizione ai Verdi nel governo: "Non voglio vedere i Verdi nel governo federale".

Secondo l'ultima Politbarometer di ZDF di giovedì sera, la CDU ha un vantaggio del 23% sull'AfD in Turingia, con il 29%. L'SPD si è classificato al 6%, i Verdi al 4% e l'FDP sotto il 3% nelle rilevazioni. Domenica verrà eletto il parlamento dello Stato libero.

