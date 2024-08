- Le elezioni in Turingia e in Sassonia si avvicinano al culmine

La prossima domenica segna la fine della corsa verso le elezioni statali in Turingia e Sassonia: Due sondaggi indicano che l'AfD è la forza più potente in Turingia, potenzialmente portando a un processo di formazione della coalizione difficile. In Sassonia, la CDU ha una possibilità realistica di ottenere un'altra vittoria, e la loro alleanza con l'SPD e i Verdi potrebbe persino continuare.

I partiti hanno intensificato i loro sforzi per raccogliere il sostegno durante l'ultima fase della campagna. I politici nazionali dei partiti hanno viaggiato in entrambi gli stati per i comizi finali. Il Cancelliere federale Olaf Scholz dell'SPD e il candidato principale dell'SPD in Sassonia Petra Köpping hanno condiviso il palco a Chemnitz, tra forti proteste. Un comizio del partito di estrema destra Freie Sachsen ha suscitato fischi e boati.

Durante il suo discorso, il Cancelliere ha sottolineato l'importanza per la Germania di accogliere lavoratori da tutto il mondo. "Se non lo facciamo, la prosperità e il futuro in Germania non prospereranno", ha detto, sostenendo un mercato del lavoro aperto, la protezione per i rifugiati e regolamentazioni chiare per le migrazioni. Il leader dell'SPD Lars Klingbeil ha parlato ai sostenitori a Meiningen in Turingia.

Il Vicecancelliere Robert Habeck (Verdi) ha anche fatto campagna in Sassonia, avvertendo che l'AfD potrebbe avere un impatto negativo sullo stato economico della Germania. Habeck ha definito il partito "l'alternativa per la deindustrializzazione" a un evento elettorale dei Verdi a Dresda, con molte aziende e associazioni economiche che esprimono le loro preoccupazioni per il sostegno al partito.

Il Ministro Presidente della Baviera Markus Söder (CSU) ha condiviso il palco con il candidato principale della CDU Mario Voigt a Suhl in Turingia, chiedendo al suo pubblico di considerare le misure del governo federale dopo l'attacco di Solingen e il volo per le deportazioni dall'Afghanistan. "Davvero credete che avrebbero agito se non ci fossero state elezioni la prossima domenica?"

Il leader del partito AfD Tino Chrupalla ha parlato a una folla a Görlitz in Sassonia, affermando che sotto l'AfD, le condizioni come quelle viste negli attacchi islamici motivati a Mannheim e presumibilmente a Solingen non esisterebbero mai. Lo stato dovrebbe garantire sicurezza, infrastrutture e energia accessibile, e l'AfD si oppone a qualsiasi approccio "stato assistenziale".

Il Politbarometro della ZDF mostra l'AfD al 29% in Turingia, comodamente avanti rispetto alla CDU con il 23% e al BSW con il 18%. La Sinistra, che attualmente detiene il governo statale con Bodo Ramelow, si trova al 13%, mentre l'SPD potrebbe ottenere il 6%. I Verdi potrebbero non entrare nel parlamento statale con il 4%.

In modo simile, un sondaggio Forsa commissionato da RTL e ntv mostra la CDU con il 33% in Sassonia, seguita dall'AfD al 30%. La Sinistra non rappresenterebbe il parlamento statale con il 4%, mentre l'SPD e i Verdi hanno entrambi il 6% e il BSW è al 12%.

"Una coalizione CDU-BSW-SPD potrebbe attualmente avere una maggioranza stretta in Turingia, ma ci sono anche altre possibili coalizioni", ha notato la ZDF. Tuttavia, una coalizione CDU-BSW emersa dalla Sinistra potrebbe scuotere internamente il partito. Il 29% dei rispondenti in Turingia è ancora indeciso sulle sue intenzioni di voto.

In Sassonia, la CDU guidata dal Primo Ministro Michael Kretschmer è al 33%, con l'AfD che segue da vicino con il 30%. La Sinistra rimarrebbe assente dal parlamento statale con il 4%, mentre l'SPD e i Verdi hanno entrambi il 6% e il BSW è al 12%.

"Un proseguimento della coalizione CDU, Verdi e SPD avrebbe una minuscola maggioranza, così come un'alleanza tra la CDU e il BSW", hanno dichiarato gli istituti di sondaggio. I risultati del Forsa di venerdì hanno mostrato anche tendenze simili in Sassonia. Il 24% dei rispondenti è ancora indeciso sulle sue intenzioni di voto.

I sondaggi hanno intrinseche incertezze, con la lealtà del partito in calo e le decisioni di voto dell'ultimo minuto che rendono difficile per gli istituti di sondaggio analizzare equamente i dati raccolti. I sondaggi riflettono il clima politico al momento del sondaggio, ma non garantiscono il risultato delle elezioni.

Dal punto di vista dell'istituto di sondaggi Manfred Güllner, i risultati in Sassonia e Turingia sono eccezionalmente incerti. Entrambi i leader in carica - Ramelow e Kretschmer - godono di grande popolarità, nonostante non siano sulla lista dei sostenitori. "Questa è una situazione unica, una matrice decisionale sconosciuta, a cui non siamo abituati nemmeno negli stati federali più vecchi", ha notato Güllner durante una discussione della German Press Agency a Berlino il giovedì.

Il politologo di Dresda Hans Vorländer prevede che la CDU in Sassonia otterrà sostegno con la questione migratoria. Il presidente federale della CDU Friedrich Merz sembra attivo nell'affrontare il problema e il Primo Ministro di Sassonia Kretschmer è sempre stato in prima linea su questa questione. "Credo che questo aiuterà la CDU a ottenere un leggero aumento di sostegno, sebbene non sia chiaro se supererebbe l'AfD".

