Le elezioni di Kursk sono in corso, ma in sette località specifiche sono imminenti ritardi.

15:07 Forze ucraine ammettono di aver colpito i ponti russi con armi occidentaliL'Ucraina rivendica di aver colpito i ponti di sostituzione sul fiume Seim in Russia utilizzando i razzi americani HIMARS. Secondo le truppe speciali ucraine, comunicate tramite Telegram, "Dove sono diretti i ponti pontonieri nella regione di Kursk? Le forze di dispiegamento li stanno distruggendo sistematicamente". Si tratta del primo ammissione da parte dell'Ucraina di aver utilizzato queste armi occidentali nella sua offensiva sul suolo russo. Paesi come gli Stati Uniti e la Germania non hanno sollevato obiezioni. Tuttavia, la Russia ha criticato questo come un'escalation del conflitto. Gli analisti militari avevano già sospettato che i razzi HIMARS avessero giocato un ruolo nella demolizione di almeno tre ponti originali sul Seim. La distruzione rende più difficile per l'esercito russo trasportare rifornimenti nella regione e lanciare una controffensiva.

14:52 Rapportato l'abbattimento di dieci droni ucraini vicino a MoscaI droni ucraini si avvicinano nuovamente alla capitale russa. Diversi video mostrano tentativi di abbattimento e grandi esplosioni nel cielo, con l'esercito russo che rivendica di aver distrutto almeno dieci veicoli aerei. L'entità dei danni o delle vittime rimane incerta.

14:25 Ministero degli Esteri: "La Russia non è interessata alla pace" Secondo il Ministero degli Esteri tedesco, la Russia non mostra interesse a negoziare la pace per porre fine al conflitto. Un portavoce del Ministero degli Esteri a Berlino ha dichiarato: "La Russia non è interessata ai negoziati". Invece di impegnarsi in discussioni con l'Ucraina su una pace equa, il governo russo esige l'anneessione di territori non nemmeno sotto il loro controllo. Inoltre, la Russia ha il potere di porre fine alla guerra in qualsiasi momento. Per difendersi dall'attacco illegale, l'Ucraina ha bisogno di armi appropriate, ha notato il portavoce, facendo riferimento alle chiamate nelle campagne elettorali in Turingia e Sassonia per sospendere le consegne e cercare una soluzione attraverso una diplomazia più forte.

13:53 Nessuna alleanza incondizionata: "Kadyrov mantiene la lealtà di Putin in Cecenia" Per la prima volta in 13 anni, il presidente Vladimir Putin visita la repubblica russa di Cecenia. Viene accolto dal potente leader Ramzan Kadyrov. Entrambi gli autocrati confermano il loro reciproco sostegno, con Kadyrov che fa un regalo a Putin. Tuttavia, la loro lealtà non è incondizionata, spiega il reporter di ntv Rainer Munz.

13:30 L'esercito russo riferisce la cattura di un villaggio nell'Ucraina orientale L'esercito russo rivendica di aver conquistato un altro villaggio nella regione ucraina orientale di Donetsk. Le truppe russe hanno "liberato" il villaggio di Shelanne, come riferito dal Ministero della Difesa russo nel suo briefing quotidiano. Il villaggio si trova a nord-est di Donetsk, controllata dalla Russia. A circa 20 chilometri da Shelanne si trova la città di Prokhorovka, considerata un importante snodo logistico. Tuttavia, l'Istituto per gli Studi di Guerra riferisce che il luogo era già stato catturato l'18 agosto.

12:57 L'Ucraina ottiene la piena adesione alla Corte penale internazionale Il parlamento ucraino ha ratificato lo Statuto di Roma, rendendo l'Ucraina membro della Corte penale internazionale. La piena adesione rappresenta un passo cruciale verso l'integrazione dell'Ucraina nell'UE. La corte ha emesso mandati di arresto internazionali per il presidente russo Vladimir Putin, tra gli altri.

12:45 La Russia attacca l'Ucraina con diversi droni La forza aerea ucraina riferisce l'abbattimento di 50 droni d'attacco russi durante la notte. Altri 16 aerei potrebbero essere stati abbattuti da disturbatori elettronici, secondo l'esercito. Un drone è riuscito a tornare in Russia. In totale, l'Ucraina è stata attaccata da 69 droni, con un drone originario della Bielorussia. La Russia ha utilizzato due missili balistici e un missile da crociera durante l'attacco, ma solo il missile da crociera è stato intercettato. Al momento, non ci sono segnalazioni di danni o vittime. Mosca non ha ancora commentato.

12:22 La Russia riferisce che la difesa ucraina sta vacillando a Pokrovsk Le truppe ucraine continuano a subire forti pressioni dagli attacchi russi nell'est del paese, come riferito dallo Stato Maggiore di Kyiv. Sono stati segnalati 66 attacchi russi sul fronte di Pokrovsk martedì, tutti respinti. I combattimenti continuano intorno a diversi villaggi lungo la strada per Pokrovsk, a circa 10 chilometri di distanza. Il comandante in capo delle forze armate ucraine, Oleksandr Syrskyi, riconosce la situazione difficile. I resoconti dal lato russo suggeriscono che la difesa ucraina stia vacillando a Pokrovsk. I blogger militari russi riferiscono che le loro truppe hanno fatto progressi.

11:50 Medvedev: "Non ci saranno negoziati fino a quando il nemico non sarà completamente distrutto" Se state considerando di negoziare con la Russia, l'Ucraina, non è probabile, secondo l'ex presidente russo Dmitry Medvedev, che è diventato recentemente sempre più radicale. Medvedev, ora vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, ha scritto sul suo canale Telegram che, data l'avanzata dell'Ucraina nella regione di Kursk, non ci sono possibilità di negoziati tra le due parti. Medvedev ha dichiarato che "Non ci saranno discussioni tra Mosca e Kiev fino a quando l'Ucraina non sarà completamente sconfitta sul campo di battaglia". "Il chiacchiericcio ozioso dei cosiddetti mediatori sul nobile argomento della pace è finito. Anche se non possono dirlo apertamente, tutti riconoscono la realtà dei fatti", ha detto Medvedev. "Non ci saranno negoziati fino a quando il nemico non sarà completamente e utterly distrutto".

11:22 La violenza dei mercenari di Wagner in Africa sta aumentando

Mercenari russi continuano ad esercitare una notevole influenza in Africa, un anno dopo lo schianto del aereo che ha causato la morte del fondatore del Gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin. Nonostante la morte di Prigozhin e il successivo ridoppiaggio in Africa Corps, gli analisti dell'organizzazione di dati sul conflitto ACLED prevedono che l'impatto di Wagner sul continente probabilmente si espanderà ancora di più. Gli incidenti di violenza politica legati ai mercenari russi in Africa hanno superato il numero registrato durante la vita di Prigozhin nel primo semestre del 2024. Dal 2014, l'imprenditore aveva effettivamente costruito un esercito privato con mercenari Wagner che combattevano non solo in Ucraina, ma anche in Siria e successivamente principalmente in Africa, servendo gli interessi di Mosca. Nel giugno 2023, Wagner ha avviato una rivolta armata contro il Cremlino e il 23 agosto 2023 l'aereo di Prigozhin è precipitato, causando la morte di lui e dei suoi collaboratori più stretti.

In un video trasmesso su Telegram, un uomo di Kursk vestito con abbigliamento militare rimproverava gli uomini che fuggivano dalla regione. A differenza di quanto si creda, questo individuo non era un ufficiale militare, ma Kirill Suworow, un impresario funebre di 39 anni di San Pietroburgo, secondo l'agenzia di notizie dell'opposizione russa Agentstvo. Nel suo video, ha rimproverato i residenti maschi della regione, chiedendo: "Ma che cosa state facendo? Dove state andando, miei cari?" Ha messo in discussione la loro determinazione a difendere la loro patria, suggerendo che potevano attaccare il nemico o scavare trincee con le pale per aiutare i soldati. Suworow ha anche incoraggiato i locali a donare i loro veicoli all'esercito invece di fuggire. Quando gli è stato chiesto di chiarire la sua posizione sull'impegno nel conflitto, è rimasto in silenzio.

Secondo il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, la Russia sta avendo difficoltà a contrastare l'offensiva dell'Ucraina nella regione di Kursk. Il portavoce Pat Ryder indica che ci sono segni di un piccolo numero di unità russe che vengono trasferite nella zona, ma nel complesso Mosca sta lottando per rispondere in modo efficace. Ryder ha sottolineato che l'Ucraina ha successo nel mettere il suo avversario in una posizione difficile. Le forze ucraine hanno costantemente avanzato nella regione dal lancio della loro controffensiva circa due settimane fa, segnando la prima volta che la guerra si espande sul suolo russo. Ryder ha assicurato che la controffensiva ucraina a Kursk non altera il sostegno degli Stati Uniti a Kyiv.

Il comando militare ucraino afferma di aver colpito un sistema missilistico contraereo nella regione russa di Rostov. Secondo lo stato maggiore ucraino, si trattava di un sistema missilistico contraereo S300, che la Russia ha utilizzato in attacchi contro l'infrastruttura civile dell'Ucraina. Il colpo ucraino ha preso di mira un sistema missilistico vicino al insediamento di Novoshakhtinsk e l'accuratezza del colpo è ancora in corso di indagine. Tuttavia, Vasili Golubev, governatore di Rostov, ha riferito che la forza aerea russa ha distrutto un razzo lanciato dall'Ucraina sulla regione, anche se il ministero della Difesa russo non ha riconosciuto questo nel suo rapporto quotidiano sulla situazione.

Mosca ha subito interruzioni in tre aeroporti a causa di un attacco con droni all'alba. Sono state imposte restrizioni operative per quattro ore sugli aeroporti di Vnukovo, Domodedovo e Sheremetyevo, con l'aeroporto principale, Sheremetyevo, che non è stato interessato. Le autorità aeronautiche russe hanno distrutto undici droni diretti contro Mosca. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha definito questo attacco con droni uno dei più grandi mai effettuati contro la città.

Michael Roth, presidente del comitato degli affari esteri tedesco, ha invitato un forte sostegno internazionale all'Ucraina, in particolare nella sua attuale "fase difficile". Ha sottolineato che l'unico modo per costringere Putin a trattare è dimostrare che non può superare l'Ucraina. Roth si è detto soddisfatto dei successi militari ottenuti sul suolo russo, che hanno dato ai residenti ucraini nuova speranza dopo un lungo periodo.

Il ministro presidente del Brandeburgo Dietmar Woidke ha espresso preoccupazione per l'assegno per i cittadini ucraini rifugiati. Ha notato che la decisione iniziale di fornire questo aiuto era necessaria durante una crisi, ma dato che molti più ucraini lavorano in altri paesi UE rispetto alla Germania, è importante riconsiderare la struttura di supporto attuale. Secondo Woidke, questa rettifica non solo beneficerebbe l'economia aumentando la disponibilità di manodopera, ma faciliterebbe anche l'integrazione tra i rifugiati. Un nuovo parlamento statale sarà eletto nel Brandeburgo in settembre.

Dal'inizio del conflitto, la Russia ha lanciato oltre 9.600 missili e circa 14.000 droni d'attacco contro l'Ucraina, secondo i resoconti ucraini citati dal "Kyiv Independent" e dal comandante militare ucraino Oleksandr Syrskyi. Dei missili intercettati, 5.197 erano destinati a bersagli civili. La maggior parte degli attacchi è stata eseguita utilizzando missili S-300/S-400, che hanno colpito il loro bersaglio 3.008 volte. Il secondo tipo di arma più utilizzato erano i missili cruise come Kh-555/Kh-101, con 1.846 attacchi registrati.

07:08 Rafforzamento delle misure di sicurezza nelle basi militari in Germania

L'esercito tedesco sta intensificando le misure di sicurezza per tutte le caserme. Come riferito dal "Der Spiegel", il personale è stato istruito per ispezionare accuratamente i recinti perimetrali di tutte le installazioni in cerca di eventuali vulnerabilità e aumentare la sorveglianza notturna. Inoltre, i soldati sono stati incoraggiati a essere vigili alla presenza di individui non autorizzati in aree sensibili e segnalare qualsiasi sospetto prontamente. Questo segue i resoconti di intrusi in luoghi sicuri. Secondo "Der Spiegel", un ufficiale di alto livello riconosce che la sicurezza delle caserme tedesche è ancora in "modalità pace". I controlli di entrata e uscita sono spesso gestiti da fornitori di servizi esterni, così come le pattuglie lungo il perimetro del campo.

06:40 Impegno di Habeck per il sostegno all'Ucraina, indipendentemente dall'aiuto del G7

Traduzione italiana del testo originale in inglese.

06:08 Russia Accusa i Servizi Segreti Occidentali di Avere Facilitato l'Incursione di Kiev nella Regione di Kursk

Come riportato da "Izvestia", la Russia accusa i servizi segreti occidentali di essere responsabili dell'ultima incursione ucraina nella regione russa di Kursk. Il servizio di intelligence estera russo SVR afferma che le forze ucraine hanno preparato la loro operazione con l'assistenza delle agenzie spionistiche americane, britanniche e polacche. Si dice che unità che hanno coordinato le loro operazioni in centri di addestramento nel Regno Unito e in Germania abbiano giocato un ruolo. Consiglieri militari dei paesi NATO sono anche segnalati aver assistito le truppe ucraine nell'avanzata sul territorio russo, nonché nel gestire le armi e l'equipaggiamento militare occidentali utilizzati dagli ucraini. Si dice che i paesi NATO abbiano fornito alle forze armate ucraine dati di ricognizione satellite sulle truppe russe dispiegate nell'area operativa.

05:39 Fonti Russe Affermano che le Forze Ucraine Hanno Danneggiato o Distrutto i Ponti sul Fiume Seym

Le fonti russe affermano che le forze ucraine hanno danneggiato o distrutto tutti e tre i ponti sul fiume Seym nella parte occidentale della Russia. Gli attacchi ucraini ai ponti sul Seym a Kursk sembrano ostacolare la risposta russa all'offensiva di Kursk, iniziata dall'Ucraina l'6 agosto.

04:30 La Russia Rapporta un Attacco Drone Ucraino su Diversi Regioni

La Russia riferisce di un attacco drone ucraino su diverse regioni. Le autorità riferiscono l'intercettazione di tre droni a circa 38 chilometri a sud del Cremlino, nonché di altri 15 nella regione di frontiera di Bryansk. In precedenza, il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin aveva riferito che tre droni diretti verso Mosca erano stati intercettati sopra Podolsk. Non sono stati segnalati danni o feriti a Bryansk e Podolsk. Rapporti di attacchi intercettati arrivano anche dalle regioni di Tula e Rostov, senza segnalare danni o feriti. Il numero esatto di droni e razzi lanciati rimane incerto. L'Ucraina si astiene di solito dal commentare questi incidenti.

03:50 Putin e Kadyrov Inspezzionano le Truppe a Chechnya

Per la prima volta in 13 anni, il presidente russo Vladimir Putin visita la repubblica del Caucaso del Nord, la Cecenia. Insieme al leader ceceno Ramzan Kadyrov, ispeziona le truppe e i volontari che si preparano per il deployment in Ucraina. "Finché ci sono persone come te, siamo completamente invincibili", dice Putin alle truppe all'Università russa per le Forze Speciali di Gudermes, secondo il sito del Cremlino. La visita inaspettata avviene in seguito ai recenti avanzamenti ucraini nella regione russa di Kursk. Kadyrov informa Putin che la Cecenia ha inviato più di 47.000 combattenti in Ucraina dal inizio del conflitto, tra cui circa 19.000 volontari. Kadyrov si descrive spesso come il "soldato" di Putin.

La Russia riferisce di contestare un attacco drone sulla sua capitale, Mosca. Secondo il messaggio Telegram del sindaco Sergei Sobyanin, tre droni, creduti essere stati lanciati dall'Ucraina, sono stati intercettati dalle forze di difesa aerea. Non sono stati segnalati danni o feriti a causa dei detriti caduti.

01:50: Conferma di Possibile Tradimento: l'FSB Annuncia l'Arrest di un Ricercatore

L'FSB russo annuncia l'arresto di un ricercatore con l'accusa di tradimento. L'individuo non identificato avrebbe ammesso di aver orchestrato attacchi informatici contro le infrastrutture cruciali dell'Ucraina, di aver trasferito fondi all'esercito ucraino e di aver raccolto informazioni sull'esercito russo. L'FSB non specifica la data esatta dell'arresto del sospetto. I media russi diffondono un video che presumibilmente mostra l'arresto, con uno sfondo innevato. Secondo il canale Telegram Ostoroschno Nowosti, l'individuo arrestato sarebbe un fisico, con voci sul suo arresto che risalgono a dicembre 2023, come suggerito dalle fonti dei media precedenti.

00:59: Zelensky Celebrates il Bando della Frazione Ortodossa Pro-Mosca Leale in Ucraina

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky plaude al Parlamento per la sua decisione di bandire una fazione pro-Mosca della Chiesa ortodossa. "Vorrei riconoscere il contributo della Verkhovna Rada, che ha autorizzato questa legislazione per la nostra indipendenza spirituale", commenta Zelensky nel suo aggiornamento video quotidiano. Il Parlamento ha approvato una legge per proibire la Chiesa ortodossa ucraina, che era stata sotto il controllo di Mosca per decenni. La fazione pro-Mosca della Chiesa in Ucraina è accusata di giustificare o addirittura collaborare con il nemico, i crimini commessi dalla Russia contro i suoi stessi civili. La chiesa si è ufficialmente dissociata da Mosca ma rimane fedele al Patriarca di Mosca. Il Patriarca di Mosca sostiene l'invasione della Russia in Ucraina e è un alleato del leader del Cremlino, Vladimir Putin.

23:07: Pentagono: Russia Lotta per Contrastare l'Avanzata Ucraina a Kursk Secondo l'analisi del Pentagono, la Russia sta incontrando difficoltà nel rispondere alla controffensiva ucraina nella regione di Kursk. Il portavoce del Pentagono Pat Ryder annuncia a Washington che ci sono segni che Mosca sta ridispiegando un numero limitato di unità nella zona. Ryder afferma: "Nel complesso, direi che la Russia sta realmente lottando per rispondere". Ryder sottolinea che l'Ucraina ha posto il suo avversario in svantaggio, dicendo: "È chiaro che l'Ucraina ha posto il suo avversario in difficoltà". Interrogato sulla pubblica approvazione di Washington dell'avanzata ucraina, Ryder non fornisce una risposta diretta ma si riferisce alla dichiarazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky sull'istituzione di una zona cuscinetto. Spiega che sono in contatto con Kiev per comprendere meglio gli specifici obiettivi.

22:10: Zelensky: Importanza di Bilanciare Mobilitazione ed Economia Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sottolinea l'importanza di trovare un equilibrio tra la mobilitazione delle truppe e la manutenzione dell'economia devastata dalla guerra. Durante la sua visita a una struttura industriale a Kropywnyzkyj, nel centro dell'Ucraina, Zelensky risponde a una domanda di un operaio riconoscendo che i posti di lavoro occupati sono essenziali per i salari dei soldati e gli sforzi di difesa dell'Ucraina.

21:44: Ucraina Annuncia Ulteriori Progressi Territoriali a Kursk L'Ucraina riferisce di aver avanzato di 28-35 chilometri nella regione russa di Kursk. Le forze russe stanno rinforzando le loro posizioni lì con truppe da altre aree, afferma il capo dell'esercito Oleksandr Syrsky in un discorso televisivo. Inoltre, si dice che la Russia stia spostando unità a Pokrovsk nell'Ucraina orientale, dove si sono recentemente verificati i combattimenti più intensi. La Russia non ha ancora commentato.

21:25: Putin Ritorna in Cecenia Dopo 13 Anni di Assenza Il presidente russo Vladimir Putin visita la Repubblica della Cecenia per la prima volta in 13 anni per incontrare il leader regionale Ramzan Kadyrov. Le immagini pubblicate dall'agenzia di stampa RIA Novosti mostrano Putin che stringe la mano a Kadyrov a Grozny. Successivamente, Putin mette il braccio intorno alle spalle di Kadyrov e lo saluta con un caloroso abbraccio prima che entrambi partano in un veicolo di lusso. Kadyrov condivide su Telegram un programma di eventi intenso. Nonostante la giornata impegnativa, Putin dimostra un'energia e un'entusiasmo senza fine nell'esplorare diversi luoghi in Cecenia.

21:02: Scholz: L'Ucraina Riceve "importanti somme di denaro, infatti significative" Il cancelliere tedesco Olaf Scholz respinge le accuse che il suo paese non stia sostenendo adeguatamente l'Ucraina. Conferma che l'Ucraina riceverà più di sette miliardi di euro quest'anno, rendendo la Germania il contributore più generoso tra i paesi europei. L'anno prossimo, l'Ucraina riceverà quattro miliardi di euro dal bilancio federale - ancora una volta un contributo sostanziale da un paese europeo. Scholz menziona anche i 50 miliardi di dollari che i paesi del G7 stanno facilitando attraverso l'utilizzo di attivi russi sequestrati. "Questo è un sostegno finanziario significativo, infatti importante", sottolinea. Tuttavia, c'è incertezza su quando questi 50 miliardi diventeranno disponibili per l'Ucraina.

19:43 Chiesa Ortodossa di Mosca Condanna il Piano di Bandire la Chiesa in Ucraina La Chiesa ortodossa russa condanna il progetto di proibire la Chiesa ortodossa ucraina filo-russa, come deciso dal parlamento ucraino. Lo considera un'azione "illegale" e un "severo infrangere i principi fondamentali della libertà religiosa e dei diritti umani", ha dichiarato Vladimir Legoyda, portavoce della Chiesa ortodossa russa, attraverso Telegram. Ha avvertito che l'applicazione di questa legge potrebbe portare a "ampie violenze contro numerosi fedeli". Il patriarca Kirill, capo della Chiesa ortodossa russa, ha anche espresso le sue preoccupazioni, dicendo mentre visitava il monastero di Solovki nel nord della Russia che "stiamo vivendo tempi difficili in cui molti si oppongono a noi non per i nostri errori, ma semplicemente perché siamo diversi". Kirill è stato un sostenitore accanito del conflitto contro l'Ucraina. In precedenza, i legislatori di Kyiv hanno approvato un disegno di legge che promuove il divieto di organizzazioni religiose con legami con Mosca.

L'Unione Europea non è intervenuta nell'uso dell'Ucraina di armi occidentali contro i bersagli russi, nonostante le critiche internazionali all'offensiva ucraina sul suolo russo.

In luce del conflitto in corso tra Ucraina e Russia, il politico tedesco Michael Roth ha sottolineato la necessità di un forte sostegno internazionale all'Ucraina, esprimendo soddisfazione per i successi militari dell'Ucraina sul suolo russo, che hanno rafforzato il morale dei residenti ucraini.

