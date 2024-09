- Le elezioni della regione est, la domanda relativa alla K, e la strategia migratoria della tenda dell'alcol.

Birre, Marce di ottoni, Pretzels e Frecciate scoppiettanti animano il tipico incontro politico al Gillamoos in Bassa Baviera. La tradizionale sessione politica si tiene in un'accogliente atmosfera di taverna, dove gli interventi del Ministro-Presidente Markus Söder (CSU), del suo vice Hubert Aiwanger (Voti Liberi), e di politici in vista dei Verdi, SPD, AfD e FDP, si sono concentrati sulle prossime elezioni in Sassonia e Turingia, sulla politica migratoria e sulla questione del Cancelliere.

Le piogge torrenziali e il temporale sulla zona del Gillamoos hanno fatto da sfondo ideale per un'analisi post-elettorale: la situazione politica è stata il tema principale di discussione. Il recente successo dell'AfD - il 32,8% in Turingia e il 30,6% in Sassonia - ha spinto Söder e Aiwanger a chiedere un cambiamento a livello nazionale. Il politico dei Verdi Anton Hofreiter ha definito l'AfD "Traditori della Nazione e Fascisti". Dall'altra parte, l'AfD era euforica. La loro presidente regionale Katrin Ebner-Steiner ha parlato di un "Punto di Svolta" e dell'"Inizio di una Nuova Era".

Söder Ribadisce le Ambizioni per la Cancelleria

Söder ha ribadito le sue aspirazioni per una candidatura unionale alla cancelleria. "Per me, il Ministro-Presidente è la posizione più gradevole. Ma non esiterei a prendere in carico la responsabilità per il nostro paese", ha detto. Il leader dei Voti Liberi Aiwanger ha visto il suo partito come "La Ricetta contro l'Estremismo da Sinistra e Destra". Pertanto, devono unirsi al governo federale l'anno prossimo e smantellare i Rossi e i Verdi.

Le elezioni di domenica sono state un terremoto politico, secondo Söder. "Mai prima d'ora un partito che è fermamente estremista di destra è stato la forza più forte", ha detto. Uno dei motivi, secondo lui, è la coalizione a semaforo: non basta formare un governo solo per averne uno, ha detto Söder. Le coalizioni inefficaci rafforzano solo l'AfD a lungo termine. Ecco perché il governo a semaforo deve essere sostituito. "Il semaforo non ha solo perso. Il semaforo è un relitto fumante", ha detto il leader della CSU.

"Questi catastrofici, questi disastrosi fallimenti del semaforo a Berlino stanno diventando sempre più un problema politico", ha detto il Ministro-Presidente dell'Assia Boris Rhein (CDU). Aiwanger ha tuonato che "la fallimentare politica federale sta distruggendo la Germania". C'è "più buon senso intorno a questo tavolo nella tenda delle birre che in tutto il governo federale", ha detto.

La Politica Migratoria Rimane un Focus

Il vice capogruppo dei Verdi nel parlamento regionale della Baviera, Johannes Becher, ha dimostrato risolutezza: "Non permetteremo che alcuno stato federale tedesco cada nelle mani di nemici costituzionali di destra come Höcke e compagni", ha detto, aggiungendo: "L'AfD nel parlamento regionale della Baviera non è migliore, sono altrettanto estremisti di destra".

Gli oratori hanno criticato in particolare la politica migratoria attuale. Il Ministro-Presidente del Reno-Palatinato Alexander Schweitzer ha chiamato per un accesso più facile al lavoro per i rifugiati con una prospettiva di permanenza. "Il lavoro è lo strumento di integrazione migliore", ha detto il politico dell'SPD. "Coloro che rimangono inattivi a casa o nella loro sistemazione e non possono uscire, inevitabilmente formulano idee". E ancora: "Coloro che non possono rimanere qui, sì, lo dico chiaramente, devono andarsene più velocemente".

**Il Gillamoos è riconosciuto come uno dei più antichi festival popolari della Baviera, tenuto annualmente intorno al 1° settembre vicino alla città di Abensberg (distretto di Kelheim) in Bassa Baviera. Le origini del festival risalgono a un pellegrinaggio alla cappella di St. Gilg am Moos, costruita in onore di San Gill e menzionata per la prima volta in un documento nel 1313. La fiera si tiene sui terreni della festa attuali dal

