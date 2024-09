- Le elezioni del Landtag della Sassonia: equilibrio tra disordine e pragmatismo

Dopo le elezioni, i Verdi e la Sinistra si concentrano sulla guarigione delle loro ferite, mentre l'AfD è confusa sul perché non è diventata la forza dominante in un'elezione statale. Nel frattempo, la CDU, il Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) e l'SPD si tengono d'occhio a vicenda, poiché si aspettano di formare il futuro governo nello Stato libero. Alcuni partiti sono delusi, altri perplessi. Tuttavia, il BSW irradia ottimismo.

Il segretario generale dell'AfD della Sassonia, Jan Zwerg, noto per la sua linea dura e la sua critica pungente, sorprendentemente congratula il ministro presidente Michael Kretschmer (CDU) per la sua vittoria il giorno dopo le elezioni. "Sono uno sportivo", dice, "è così che si fa".

In questo giorno, Zwerg parla a lungo del "fronte patriottico". Dice che è più grande di quanto si pensi. Alcuni elettori hanno scelto anche partiti "patriottici" minori, dice. Sono riserve che vorrebbero sfruttare in futuro.

L'AfD vuole essere più orientata alle soluzioni dall'opposizione

In definitiva, devono convincere gli elettori che non è saggio sostenere un piccolo partito, soprattutto in una corsa serrata tra la CDU e l'AfD. Si tratta solo di numeri, sottolinea Zwerg. Allo stesso tempo, assicura che il suo partito sarà più orientato alle soluzioni nell'interesse dello stato dall'opposizione.

Il politologo Tom Thieme ritiene che i partiti di destra avrebbero ottenuto migliori risultati se non si fossero contenduti gli elettori tra loro. L'AfD ha ricevuto il 30,6% dei voti domenica, mentre i Sassoni Liberi hanno ottenuto il 2,2%. "Se si sommano entrambi i risultati, si ottiene esattamente il 32,8% - la stessa percentuale dell'AfD nella Turingia, dove non c'è stata questa concorrenza della destra estrema", spiega Thieme.

Thieme, dell'Università della Polizia della Sassonia, è chiaro: l'AfD ha mancato due obiettivi elettorali. Non è diventata la forza più forte e non può bloccare le decisioni con una minoranza di blocco - più di un terzo dei seggi in parlamento. Secondo un nuovo calcolo della distribuzione dei seggi, l'AfD ottiene solo 40 seggi nel parlamento statale.

Lo spettro del partito conservatore è frammentato

Partiti come la Werteunion, il Bündnis Deutschland e i Voti Liberi erano anche in corsa, tutti mirati a una base elettorale simile. La frammentazione in questo settore ha senza dubbio aiutato la CDU a rimanere la forza più forte nello Stato libero - anche se di stretta misura. L'Unione considera il risultato delle elezioni un mandato per governare.

Entrambi, Kretschmer e il segretario generale della CDU Alexander Dierks, hanno escluso la cooperazione con l'AfD, nonostante gli approcci di Zwerg. La CDU aveva deciso in precedenza a livello federale di non lavorare con partiti estremisti, siano essi di destra o di sinistra. Il Partito della Sinistra condivide la stessa posizione, ma non il BSW.

Il leader della CDU Friedrich Merz aveva già espresso la sua opposizione a una potenziale coalizione con il BSW quest'estate. Quando gli è stato chiesto della cooperazione con il BSW per prevenire ministri dell'AfD nell'Est, ha detto: "È chiaro, l'abbiamo sempre detto. Non lavoriamo con partiti estremisti di destra o di sinistra".

ABSW, questo non è stato accolto bene nella sua sede orientale. Anche alla luce dei sondaggi, era chiaro che il BSW potrebbe essere necessario per formare il governo.

Kretschmer accetta lunghe trattative per la Sassonia

È esattamente ciò che è successo in Sassonia. Il risultato delle elezioni statali offre alla CDU l'opportunità per un governo stabile, dice Kretschmer. "Sono grato per questo". Non sarà facile e non accadrà rapidamente. "Si tratta di discutere tranquillamente e responsabilmente quali sono le questioni necessarie ora".

"Se mai ci sarà una collaborazione, non significa rinunciare alle proprie posizioni. Sarebbe una partnership di responsabilità", dice Kretschmer. "Si chiariscono i punti che si considerano giusti e su cui si può concordare, e si rimane fermi sui punti in cui si è in disaccordo".

L'SPD è cauta

L'SPD ha esitato inizialmente. Il presidente dello stato Henning Homann ha detto che vede una possibile coalizione che coinvolge il BSW "estremamente scettico". Il corso del BSW è incerto e ci sono grandi lacune nel suo programma elettorale. Tuttavia, l'SPD è pronta ad assumersi la responsabilità e è anche pronta ai

Leggi anche: