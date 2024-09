Le donne professioniste stanno facendo progressi nelle posizioni di leadership, ma gli analisti prevedono che per raggiungere la parità di genere con gli uomini potrebbero essere necessari diversi decenni.

I recenti risultati, resi noti il martedì, mostrano che le donne continuano ad incontrare numerosi ostacoli nell'ascesa nella scala professionale. Di conseguenza, gli esperti prevedono che raggiungere la parità con gli uomini nel mondo del lavoro potrebbe richiedere ancora diversi anni. Essi definiscono la parità come la presenza di donne in ruoli di leadership in una proporzione simile alla loro rappresentanza nella popolazione statunitense, dai ruoli di senior vice president a quelli della C-suite.

Aree in cui le donne hanno fatto progressi

Lo studio, condotto nel 2024, ha utilizzato diverse risorse come interviste con i responsabili delle risorse umane e i dipendenti, dati da 281 corporation con una forza lavoro complessiva di 10 milioni di persone e un sondaggio di 15.000 dipendenti da 27 aziende. Le aziende partecipanti erano quelle che hanno risposto agli inviti di McKinsey & Company e LeanIn.Org o hanno espresso interesse attraverso i loro siti web.

I risultati della ricerca rivelano che le donne attualmente occupano il 29% dei ruoli della C-suite, con un aumento dal 17% del 2015. Tuttavia, questo aumento si è verificato principalmente in ruoli di supporto (come il chief HR officer) e non in ruoli di linea direttamente legati ai ricavi e alle operazioni aziendali (ad esempio, il CEO). Inoltre, le donne hanno fatto progressi nel diventare vicepresidenti e senior vicepresidenti dal 2018, ma ancora una volta principalmente in ruoli di supporto.

Inoltre, le aziende hanno iniziato a rivedere i loro processi di reclutamento e le valutazioni delle prestazioni per un approccio più equo. Ad esempio, il 69% delle aziende fornisce ora una formazione non pregiudizievole per gli evaluatori, in aumento dal 53% del 2015.

Il rapporto evidenzia anche l'importanza dei manager diretti per la progressione della carriera delle donne. Di conseguenza, una vasta maggioranza delle aziende ora offre una formazione manageriale più estesa e sottolinea l'importanza di concentrarsi sul benessere dei dipendenti, promuovendo l'inclusività del team e interessandosi alla crescita della carriera dei dipendenti.

L'analisi suggerisce che le donne percepiscono il luogo di lavoro come più favorevole al loro avanzamento rispetto a un decennio fa. Circa il 60% delle donne partecipanti al sondaggio ha indicato opportunità di crescita e sviluppo migliorate, e più del 70% ha percepito un maggiore emphasis sulla generazione di luoghi di lavoro rispettosi e inclusivi.

I dipendenti ora godono di una più ampia gamma di benefici personalizzati per bilanciare le responsabilità domestiche e professionali. Come evidenziato nel rapporto, tale assistenza contribuisce a una maggiore soddisfazione e retention dei dipendenti.

Ad esempio, il 50% delle aziende partecipanti offre servizi di baby-sitter di backup in caso di emergenza, un aumento significativo rispetto al 33% delle aziende che offrivano questo servizio nel 2016. Inoltre, le aziende ora offrono servizi di supporto per i dipendenti che si prendono cura di familiari malati o genitori anziani, secondo lo studio.

Cambiamenti sistemici necessari per un progresso significativo

Although the report acknowledges the positive developments for women in the workplace, it emphasizes that significant improvements are required for women to achieve equal standing in leadership roles alongside men.

For example, the pace of early career advancement remains stagnant. The study reveals that for every 100 men offered their first management role, only 81 women receive a similar opportunity. This gender disparity stems from an unevenly distributed 'broken rung,' making it challenging for companies to support headway at high-level positions.

The report further reveals that the situation is even worse for women of color. For every 100 men offered their initial management role, only 54 Black women and 65 Latina women gain such an opportunity. Despite a slight improvement in 2021 and 2022 promotion rates for Black women, their progress has unfortunately regressed to 2020 levels.

Moreover, the number of companies implementing programs aiming at recruiting women, particularly women of color, has decreased. Only 18% of companies now offer recruiting programs focused on them, a sharp drop from 30% in 2022. Similarly, internship programs for women of color have decreased, from 14% in 2022 to 8%.

Corporate commitment to gender and racial diversity seems to be waning. For example, 78% of examined companies listed gender diversity as a top priority, which is a decrease from 87% in 2019. A similar decline is observed in companies placing high importance on racial diversity (69% now vs 77% in 2019).

Finally, the analysis reveals that fewer than half of the women surveyed report receiving proper support from their managers, with women of color being considerably more disadvantaged. As effective managers are crucial for employee advancement, a lack of support can have a negative impact on women's career prospects.

Based on a 10-year analysis of talent pipeline data and findings from the report, McKinsey and LeanIn.org estimate that achieving true parity in leadership roles for women may require several more decades: more than two for White women (22 years) and nearly five (48 years) for women of color.

They conclude that progress towards gender equality in the workplace is essential, as companies with a higher proportion of women in leadership positions benefit from enhanced innovation, better work cultures, and improved overall performance. Additionally, women leaders serve as role models for the next generation of female professionals, inspiring them to break new ground in their careers.

