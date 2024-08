- Le donne membri del sindacato abbracciano l'arrivo del RB Leipzig nella fase successiva del torneo di coppa.

Il team di calcio femminile di Union Berlin, neoarrivate nella seconda divisione, hanno incontrato un avversario difficile per il prossimo turno della Coppa DFB. Subito dopo la loro vittoria ai rigori per 6:4 contro i rivali del campionato FSV Gütersloh 2009, l'ex giocatrice della nazionale Verena Schweers ha ottenuto come ospiti per il secondo turno l'RB Leipzig. Questo incontro emozionante è previsto per il weekend dell'8-10 settembre.

"Siamo entusiasti del vantaggio del campo. Lo scorso anno abbiamo fatto una grande partita allo Stadion An der Alten Försterei e siamo ansiosi di ripetere quel livello di prestazione", ha dichiarato Jennifer Zietz, direttore del calcio femminile di Union Berlin. Ha continuato: "Siamo determinati a rendere questo secondo turno contro Leipzig il più emozionante possibile. Siamo consapevoli che una squadra di Bundesliga come Leipzig è la favorita."

"Jennifer Zietz, il direttore della squadra, crede che la presenza dei loro tifosi allo Stadion An der Alten Försterei sarà un grande vantaggio per la squadra femminile. Nonostante l'incontro con la temibile RB Leipzig, afferma che ogni membro della squadra è pronto a dare il massimo, poiché il calcio femminile a Union Berlin è noto per la sua tenacia e determinazione."

