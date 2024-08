- Le donne educatrici tendono ad avere tassi di malattia più elevati rispetto alla popolazione generale.

Una frequenza inspiegabilmente alta di malattie tra i lavoratori dei centri di cura del giorno a Hamburg sta peggiorando la già tesa situazione del personale in questi stabilimenti. Secondo l'analisi recente delle statistiche delle assicurazioni sanitarie, i dipendenti dei centri di cura hanno trascorso circa 33,2 giorni all'anno lontano dal lavoro a causa della malattia.

Questo è molto di più dei 20 giorni di malattia tipici in tutti i settori, come riportato dalla Fondazione Bertelsmann e dal Forum degli esperti, che rappresentano specialisti e manager in vari campi. Rispetto ad altri stati, Hamburg ha un tasso di malattie più alto della media (29,6).

La Fondazione Bertelsmann, che consulta il Forum degli esperti, utilizza principalmente i dati della compagnia assicurativa DAK, che copre il 12,2% dei lavoratori dei centri di cura. La tendenza è ulteriormente supportata dalle figure di altre compagnie assicurative alle quali la Fondazione ha accesso.

Gli esperti mettono in guardia da un ciclo dannoso di alti tassi di malattie e carichi di lavoro eccessivi

"Molti centri di cura sono intrappolati in un ciclo dannoso: i tassi di malattie in aumento stanno portando ad un esodo di specialisti, che a sua volta aumenta il carico di lavoro per i dipendenti rimanenti", afferma Anette Stein, esperta di educazione dell'infanzia presso la Fondazione Bertelsmann. "Fornire cure, istruzione e educazione di alta qualità sta diventando sempre più difficile in molti luoghi".

Secondo i risultati della Fondazione dalla compagnia assicurativa Techniker, le infezioni respiratorie e i problemi di salute mentale erano le cause più comuni di assenza. Per gestire le assenze per malattia, vacanza e formazione, la Fondazione stima che Hamburg abbia bisogno di altri 3.000 specialisti a tempo pieno. Il costo stimato: €181 milioni all'anno, che dovrebbe almeno temporaneamente migliorare la situazione del personale, secondo i calcoli della Fondazione.

