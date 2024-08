- Le donne della squadra di calcio del Bayern stanno per trionfare nella gara della Supercoppa contro il Wolfsburg.

Il Bayern femminile può festeggiare la sua prima vittoria stagionale. Dopo una prestazione dominante per gran parte della partita, i campioni tedeschi hanno conquistato la Supercoppa con una vittoria per 1:0 (1:0) contro i campioni della DFB Pokal, il VfL Wolfsburg, di fronte a 16.690 spettatori a Dresda. La giocatrice internazionale russa Klara Bühl ha segnato il gol vincente al 9'.

"Conquistare un titolo con la nostra prima partita ufficiale è la nostra missione principale", ha dichiarato la centrocampista del Bayern Linda Dallmann prima della Supercoppa, che si tiene dal 1997. La partita contro il Wolfsburg, solo sedici giorni dopo la medaglia di bronzo olimpica della Germania, è stata un "test importante".

Il Bayern ha dominato

Il Bayern ha rispettato le aspettative, lasciando fuori l'ex giocatrice del Wolfsburg Lena Oberdorf, che si è ripresa da un infortunio al ginocchio. Nella prima metà, la campionessa europea inglese Georgia Stanway, Sarah Zadrazil, Linda Dallmann e Pernille Harder hanno dominato il centrocampo contro un Wolfsburg sorprendentemente sottotono e in difficoltà.

La superiorità tecnica del Bayern meritava un vantaggio giustificato all'intervallo, anche se il Wolfsburg ha contribuito alla propria sfortuna. Il capitano Marina Hegering è scivolata nella propria area di rigore, offrendo a Bühl l'opportunità di segnare nell'angolo sinistro.

Merle Frohms, poco prima, aveva parato due tentativi di Dallmann, dimostrando alcune ottime parate per il nuovo allenatore della nazionale Christian Wück. Frohms vuole conquistare il posto da titolare ad Ann-Katrin Berger, sua compagna di squadra e candidata al titolo di Miglior Calciatrice Tedesca.

Il fatto che fosse solo 1:0 all'intervallo è dovuto a Svenja Huth, non a Frohms. Huth ha sostituito Alexandra Popp e ha salvato un colpo di testa della difensora del Bayern Magdalena Eriksson sulla linea di porta.

"Il Bayern è sembrato leggermente superiore nella prima metà e il vantaggio di 1:0 era meritato", ha commentato Wück durante l'intervallo su MagentaTV. "Sono curioso di vedere come reagirà il Wolfsburg ora".

L'allenatore del Wolfsburg Tommy Stroot non si è arreso senza lottare. Ha inserito Popp al 62' e ha fatto partire un coro di "Poppi, Poppi" dai tifosi del VfL. Le sortite del Wolfsburg hanno creato opportunità per Lena Lattwein e Huth, ma la portiera del Bayern Maria-Luisa Grohs le ha salvate entrambe. Il Wolfsburg ha insistito, ma l'egualizzazione tanto attesa, che avrebbe potuto portare ai tiri di rigore, non è arrivata, nemmeno dopo sette minuti di recupero.

