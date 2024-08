- Le donne della DFB non vogliono tornare a casa a mani vuote.

Con lacrime, ma anche con determinazione, la squadra femminile di calcio della Germania ha reagito alla sua sconfitta in semifinale alle Olimpiadi contro gli Stati Uniti. "Abbiamo giocato molto bene per gran parte della partita", ha detto Giulia Gwinn, che ha capitano la squadra in assenza della malata Alexandra Popp, mentre perdeva 0-1 ai supplementari contro un gol di Sophia Smith (95° minuto). Dopo aver mancato la finale a Parigi, le tedesche si sfideranno ora contro le campionesse del mondo spagnole a Lione venerdì (15:00 CET) per la medaglia di bronzo.

"Siamo tutte pronte e non vogliamo tornare a casa a mani vuote", ha detto Gwinn. L'allenatore Horst Hrubesch, che sarà sostituito da Christian Wück dopo le Olimpiadi, ha detto: "Oggi ci togliamo il cappello, domani ci rialziamo".

Dopo una sconfitta per 1-4 nella fase a gironi, le tedesche hanno lottato con passione contro gli americani questa volta e hanno avuto una chance per pareggiare con Laura Freigang.

"Eravamo nella partita. Se fosse andata ai rigori, l'avremmo vinta", ha detto Popp's sostituta Sydney Lohmann, riferendosi alle parate del portiere Ann-Katrin Berger nei quarti di finale contro il Canada.

"Un'altra chance per il bronzo"

Otto anni dopo la loro vittoria d'oro a Rio, questa sarebbe la quarta medaglia di bronzo della squadra femminile di calcio tedesca ai Giochi Estivi. "Nessuno avrebbe pensato che saremmo stati qui. Abbiamo ancora una chance per il bronzo, un'altra palla da giocare", ha detto Hrubesch. "Cercheremo di sfruttarla. Ho detto alle ragazze: posso solo congratularmi con loro per come hanno giocato".

Andare via con una medaglia venerdì non è la sua principale preoccupazione. "Ne ho già una", ha detto l'ex attaccante dell'HSV, che ha vinto l'argento con la squadra maschile tedesca a Rio nel 2016, perdendo la finale ai rigori contro il Brasile. "È importante per le ragazze averne una. Quello sarà già abbastanza difficile", ha detto Hrubesch.

"Io non mi preoccupo della mia medaglia in questo momento", ha ripetuto Hrubesch, insistendo sulla sua affermazione. "Comunque, non accetteremo niente di meno che dare il massimo venerdì", ha ribadito l'allenatore, sottolineando la loro determinazione.

