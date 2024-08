- Le donne che insegnano tendono a soffrire di malattie più frequentemente della popolazione generale.

Unusuali alti tassi di assenza per malattia tra il personale degli asili nido del Meclemburgo-Pomerania Occidentale stanno aggravando una già tesa situazione lavorativa in queste strutture. Uno studio sui dati delle assicurazioni sanitarie rivela che i lavoratori dell'infanzia si assentano circa 34,7 giorni all'anno, significativamente di più rispetto alla media di circa 20 giorni di malattia in tutti i settori, come riportato dalla Fondazione Bertelsmann e dal Forum degli Esperti. Rispetto ad altri stati, il Meclemburgo-Pomerania Occidentale è ben al di sopra della media (29,6).

La Fondazione Bertelsmann, che guida il Forum degli Esperti, utilizza principalmente i dati della DAK assicurazione sanitaria, dove il 12,2% dei dipendenti dell'infanzia è assicurato. La tendenza è confermata dai dati delle altre compagnie assicurative disponibili per la Fondazione.

Gli esperti esprimono preoccupazione per un ciclo dannoso di alti tassi di assenza e carico di lavoro

"Molti asili nido sono intrappolati in un ciclo dannoso: i tassi di assenza per malattia in aumento portano all'assenza di più specialisti, che a sua volta aumenta il carico di lavoro per il personale rimanente", commenta Anette Stein, esperta di educazione dell'infanzia alla Fondazione Bertelsmann. "L'educazione di alta qualità dell'infanzia, l'assistenza e l'educazione stanno diventando meno fattibili in molti luoghi a causa di questo".

Secondo la Fondazione, secondo i dati dell'assicurazione sanitaria Techniker, le infezioni respiratorie erano la causa più comune di assenza per malattia, seguite da problemi di salute mentale.

Per compensare le assenze per malattia, vacanze e formazione, la Fondazione ritiene che il Meclemburgo-Pomerania Occidentale abbia bisogno di altri 2.500 specialisti a tempo pieno. Si stima che il costo di 154 milioni di euro per un anno potrebbe temporaneamente alleviare la crisi del personale, secondo la Fondazione.

Le crescenti assenze per malattia richiedono misure urgenti di assistenza emergenziale negli asili nido per garantire la continuità dell'educazione di qualità. Questo ciclo di alti tassi di assenza e carico di lavoro potrebbe essere interrotto con servizi di assistenza emergenziale potenziati per coprire le assenze.

