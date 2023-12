Le donne che crescono nel golf in India

Mentre l'hockey e il cricket sono due esempi di sport che hanno aperto la strada, il golf sta lentamente ma inesorabilmente recuperando terreno.

Abbiamo una società che credeva che sposarsi a 22 o 23 anni e diventare una casalinga fosse importante", ha detto Champika Nanda Sayal, segretario generale della Women's Golf Association of India, alla CNN Living Golf durante un recente viaggio a Delhi.

"Storicamente è stato un modello che è stato seguito nel tempo", ha detto. "Mentre ora non credo che le ragazze credano che questa sia l'unica cosa che devono fare. Abbiamo un'enorme popolazione di giovani indiani che cercano nuove strade nella vita e il golf è una di queste".

Per aumentare la popolarità del gioco tra le donne, la WGA indiana sponsorizza alcune giocatrici d'élite del Paese.

"Se si confrontano i guadagni in India con quelli di altri Paesi in cui si gioca a golf, si tratta di un gioco costoso", spiega l'autrice. "Siamo un'organizzazione no-profit. Ogni singolo centesimo viene reinvestito per il benessere delle ragazze. Le finanziamo per andare a giocare i tornei internazionali".

"Sono molto orgogliosa di dire che cinque ragazze indiane si sono qualificate per il Ladies European Tour nel 2017 e questo la dice lunga sul loro talento, ma hanno potuto farlo solo grazie al nostro aiuto finanziario".

La stella indiscussa del golf femminile indiano è Aditi Ashok. La 19enne, che ha già vinto due volte sul Ladies European Tour, è più che felice di fungere da modello per le giocatrici più giovani.

"Mi piace giocare a golf e sono felice di poterlo fare per vivere. Cerco solo di competere e di dare il meglio di me ogni settimana sulla LPGA e sul LET", ha aggiunto.

"È un ulteriore vantaggio poter ispirare i giovani facendo ciò che amo di più. Cerco sempre di rappresentare me stessa e il mio sport al meglio delle mie possibilità e di lavorare il più possibile per avere successo e ispirare le giovani ragazze a intraprendere una carriera sportiva".

Per Ashok, i finanziamenti sono l'unico modo per garantire che le atlete indiane continuino a sfondare.

"Alle Olimpiadi del 2016 le uniche medaglie vinte dall'India sono state conquistate da donne, quindi credo che questo la dica lunga sul potenziale dello sport femminile in India", afferma, riferendosi alla medaglia d'argento vinta da P. V. Sindhu nel badminton e a Sakshi Malik, che ha conquistato il bronzo nella gara di lotta libera dei 58 kg.

Spero che le federazioni sportive e il governo indiano riconoscano questo potenziale e investano in egual misura negli sport maschili e femminili".

"Per quanto riguarda il golf, vedo già un numero maggiore di ragazze che giocano oggi rispetto a quando ero bambino, quindi questo è già un miglioramento e sono sicuro che non potrà che migliorare negli anni a venire".

Per Sayal, il successo di Ashok e degli altri giocatori è solo una ricompensa per il tempo e gli sforzi compiuti per rendere il golf importante in India.

"Non potete immaginare da dove veniamo", ha spiegato. "Da junior dovevamo cercare vecchie palline da golf nei cespugli per giocare. Abbiamo fatto davvero molta strada".

"Stiamo assistendo a un cambiamento notevole. Abbiamo una popolazione di cui possiamo vantarci. Un'India giovane e ottimista che può raggiungere qualsiasi obiettivo.

"Mi piacerebbe vedere un golfista indiano vincere le Olimpiadi nel 2024 e credo che ci stiamo arrivando".

