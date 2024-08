Le donne americane sono qui per vincere l'oro olimpico di calcio prima della partita cruciale contro il Brasile.

Solo il Brasile e la leggendaria Marta si frappongono tra gli Stati Uniti e un quinto titolo olimpico che estenda il record, il primo oro dal 2012.

Despite i suoi giocatori che hanno faticato a trovare gol per gran parte delle fasi a eliminazione diretta, la vittoria a Parigi sabato sarebbe comunque la ciliegina sulla torta di un brillante inizio del mandato di Hayes come allenatrice.

“È stato incredibile... È molto meglio di quanto avrei mai pensato”, ha detto Hayes a CNN Sport’s Amanda Davies sulla sua esperienza olimpica finora. “Ancora non riesco a credere che siamo in finale per l’oro, ma sono molto emozionata”.

Hayes ha iniziato il suo ruolo di allenatrice della USWNT a maggio e ha guidato la squadra alla vittoria contro Zambia, Germania (due volte), Australia e Giappone alle Olimpiadi.

Un gol in extra time della attaccante Sophia Smith è stato necessario per sconfiggere la Germania in semifinale, mentre Trinity Rodman ha segnato tardi in extra time per battere il Giappone negli ottavi.

Gli Stati Uniti sono i favoriti per vincere la finale di sabato, che si giocherà alle 11 del mattino ET allo Stade de France, ma il Brasile ispirato da Marta rappresenta una sfida per qualsiasi squadra.

La 38enne Marta, che gioca la sua sesta e ultima Olimpiade, tornerà da una squalifica di due partite per la finale, determinata a concludere la sua ultima apparizione in un torneo internazionale di primo piano nel modo migliore. Era stata espulsa nell’ultima partita del girone, ma ha assistito alle vittorie inaspettate del suo team contro la Francia ospitante e la campione del mondo Spagna negli ottavi.

“Sono felice per Marta”, ha detto Hayes. “Che opportunità per lei e la sua squadra. Se la merita. Si vede quanto significa ai giocatori farlo per lei”.

Per alcune delle stelle della squadra USA, probabilmente sarà l’ultima volta che giocano contro una delle icone del calcio femminile su uno dei palchi più grandi del mondo.

“Non c’è dubbio che Marta abbia cambiato il gioco del calcio in tutto il mondo”, ha detto Rodman ai reporter giovedì. “È una giocatrice di calcio talentuosa ma anche una grande persona, che dice molto.

Sono sempre stata un suo ammiratore, lo siamo tutti, è una leggenda per sempre. Ma vogliamo quell’oro, quindi non dirò troppo su questo. La amo, ma vogliamo vincere”.

Le Olimpiadi di Parigi hanno offerto all’USA l’opportunità di ricominciare dopo una deludente campagna al Mondiale dello scorso anno, che si è conclusa con un’eliminazione ai sedicesimi contro la Svezia.

Dopo aver vinto il Gruppo B con tre vittorie, gli Stati Uniti hanno dimostrato resilienza e determinazione per superare le fasi a eliminazione diretta delle Olimpiadi e continuare la leggendaria tradizione della squadra in questo torneo.

In Francia, le condizioni sono state impegnative e le partite lunghe, ma Hayes, che ha allenato la squadra femminile del Chelsea per 12 anni prima di unirsi alla USWNT, è sicura che i suoi giocatori troveranno l’energia per un’ultima prestazione.

“Avrete tutto il tempo per riposare dopo questo”, ha detto. “Siamo in finale per l’oro. Sono sicura che tutti tireranno fuori le riserve per consegnare la prestazione. Ho una completa e totale fiducia in questo gruppo per farlo, quindi non credo che sarà un problema.

Siamo qui per competere, siamo qui per vincere”, ha aggiunto Hayes. “Sarà una partita caotica, ne sono sicura... Mi aspetto che sarà piuttosto combattuta, piuttosto accesa. Ma sinceramente, sto solo cercando di ottenere il meglio da noi e voglio assicurarmi che ci prepariamo al meglio possibile”.

I giocatori, intanto, si godono l’opportunità di giocare sotto Hayes nel suo primo ruolo internazionale di allenatore.

“Emma è entrata così presto prima di questo torneo”, ha detto Smith ai reporter. “Sapevamo che ovviamente sarebbe stata una sfida. È una sfida costruire la fiducia con un nuovo allenatore, figuriamoci pochi mesi prima di un torneo mondiale, ma è entrata volando.

La adoriamo. Ha lavorato ogni giorno per costruire la nostra fiducia e mostrarci che si preoccupa veramente di noi non solo come giocatori, ma come persone. Questo va molto lontano per noi... Ovviamente siamo una squadra completamente diversa e molto del merito va a Emma”.

La vittoria ottenuta con fatica contro la Germania questa settimana garantisce almeno una medaglia d’argento agli Stati Uniti, ma andare un passo oltre coronerebbe un inizio di mandato di Hayes di grande successo, anche se non sempre senza intoppi.

Per la squadra più leggendaria del calcio femminile, sarebbe un modo felice di concludere un lungo torneo e inaugurare una nuova era.

