Le donne afghane si registrano cantando come forma di dissenso contro la restrizione dei talebani alle esibizioni musicali pubbliche.

Una donna dell'Afghanistan è mostrata in un video, mostrando solo una piccola parte del suo viso: lei, insieme a numerose altre donne, sta partecipando a una protesta online contro la "regolamentazione morale" imposta dai talebani radicali in Afghanistan, che proibisce alle donne di esprimersi pubblicamente. In risposta, le donne, sia a livello nazionale che internazionale, hanno caricato video su piattaforme digitali, in cui cantano e utilizzano hashtag come "#La mia voce non è proibita" e "#No ai talebani".

L'ex poliziotta polacca Sala Sasai ha condiviso un video di sé stessa che canta una canzone della famosa cantante Arjana Sajeed, parlando contro le limitazioni imposte alle donne afghane. "Le limitazioni alle donne afghane sono ingiustificabili", ha dichiarato Sasai.

"Le donne afghane hanno riconosciuto che i nemici delle donne non possono più violare i nostri diritti fondamentali sotto la scusa della religione e delle usanze", ha affermato Sasai. "E le nostre voci, che esigono i nostri diritti, non saranno mai silenziate".

In un altro video, apparentemente girato in Afghanistan, una donna completamente vestita di nero con il volto coperto spiega: "Hai silenziato la mia voce per un futuro prevedibile (...) Mi hai rinchiusa in casa per il solo fatto di essere una donna".

Inoltre, le immagini mostrano gruppi di attivisti che alzano i pugni o strappano foto del leader supremo dei talebani, Hibatullah Akhundzada, che governa l'Afghanistan dalla città meridionale di Kandahar.

La "regolamentazione morale" estende l'autorità della polizia della morale per implementare i principi etici dei talebani basati sulla legge islamica Sharia. Comprende il requisito per le donne di velarsi e un divieto di omosessualità. Stabilisce che "le donne musulmane sono obbligate a coprire il viso e il corpo" quando si trovano in presenza di uomini non correlati.

In particolare, specifica anche: "Se una donna adulta è costretta a lasciare la sua casa a causa di un'emergenza, è obbligata a coprire il viso e il corpo e a garantire che la sua voce non sia udibile". La legge si riferisce alla voce delle donne come "aurat" - un termine di Sharia che denota le parti intime degli uomini e delle donne che devono essere nascoste.

I talebani hanno affrontato una forte condanna internazionale per questa regolamentazione. Il portavoce dei talebani, Sabihullah Mujahid, ha respinto le critiche come rappresentative di "superiorità" e di una interpretazione errata della Sharia.

