- Le domande di fallimento sono in aumento nella regione sud-occidentale.

Rilevato un notevole aumento dei fallimenti aziendali nel Baden-Württemberg. Tra gennaio e luglio, sono state presentate un totale di 1,245 istanze di fallimento presso i tribunali locali, secondo i dati dell'Ufficio Statistico di Stato. Ciò rappresenta un aumento di 340 casi o del 37,6% rispetto al primo semestre del 2023. L'area con il maggior numero di fallimenti per 1.000 imprese era il distretto cittadino di Mannheim, mentre Waldshut aveva il minor numero.

Più di 11.300 lavoratori hanno subito le conseguenze del fallimento della loro azienda durante il primo semestre dell'anno. Gli statistici prevedono che questo numero potrebbe essere ancora più alto nella realtà, poiché i posti di lavoro vengono spesso eliminati prima dell'inizio della procedura di fallimento e non sempre sono disponibili dettagli sui numeri dei dipendenti. Le richieste anticipate dai creditori ammontavano a circa 1,8 miliardi di euro.

Aumento nel 2023

Inoltre, 5.400 debitori personali hanno avviato procedimenti di fallimento, con un aumento di 737 casi o del 15,8% rispetto all'anno precedente. Ciò suggerisce un totale combinato di circa 6.650 fallimenti aziendali e personali nei primi sei mesi dell'anno. Questi dati derivano da un'analisi delle statistiche di insolvenza.

Il numero di fallimenti aziendali nel sud-ovest è già aumentato di quasi il 25% a 1.875 nel 2023. Anche se questo numero è superiore a quello del 2023, è ancora inferiore alla media a lungo termine. Gli esperti si aspettavano che un numero ancora maggiore di aziende avrebbe avuto difficoltà finanziarie nell'anno in corso. I fattori che contribuiscono a questo includono il periodo di debolezza legato alla pandemia, i prezzi dell'energia alle stelle, i tassi di interesse in aumento e la fine delle regole speciali introdotte per evitare un'ondata di fallimenti durante la pandemia.

L'aumento dei fallimenti aziendali ha portato a significativi tagli di posti di lavoro, con più di 11.300 lavoratori che hanno subito le conseguenze del fallimento della loro azienda durante il primo semestre dell'anno. Questa tendenza è probabile che continui, poiché le richieste anticipate dai creditori ammontano a una consistente cifra di 1,8 miliardi di euro. Il fallimento di un'azienda può avere conseguenze a lungo termine, non solo per i suoi dipendenti, ma anche per i suoi creditori e fornitori.

Leggi anche: