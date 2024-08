Le discussioni della coalizione orientale cercano il coinvolgimento del capo BSW Wagenknecht come potenziale oratore.

Tutti comprendono il dovere, "possiamo partecipare al governo solo se facciamo tabula rasa con reali benefici per i locali", ha dichiarato il capo dell'Alleanza Progressista (AP), Sahra Wagenknecht. La CDU deve anche "rendersi conto che siamo sotto stretta osservazione. Siamo un nuovo partito".

Wagenknecht ha lanciato un avvertimento che se un governo con la partecipazione dell'AP deludesse il pubblico, "sarebbe un boost economico per l'Alternativa per la Germania (AD)". Di conseguenza, il suo partito governerebbe solo se potesse apportare cambiamenti significativi: "nell'istruzione, nel taglio della burocrazia, nell'aumento della partecipazione dei cittadini attraverso la democrazia diretta o nel gestire la situazione COVID-19".

In Turingia, come la vicina Sassonia, un nuovo parlamento statale sarà eletto domenica prossima. L'esito delle elezioni viene seguito conboth eccitazione e apprensione. L'AD, etichettata come estremamente destra provata dall'Ufficio di Sicurezza dello stato, guida i sondaggi con il 30%, superando gli altri partiti. La CDU ha il 21%, e l'AP ha il 18-19%.

Il candidato principale della CDU in Turingia, Mario Voigt, ha ripetuto mercoledì di essere aperto ai colloqui con l'AP, ma non con Wagenknecht. "Finché Sahra Wagenknecht tirerà le fila per la Turingia dalla Saarland, non ci sono basi per i colloqui con l'AP", ha detto a n-tv.

Tuttavia, dopo le elezioni, Voigt intende conversare con il candidato principale dell'AP della Turingia, Katja Wolf. "Sarei felice di incontrarmi con la signora Wolf per discutere delle questioni della Turingia e delle loro soluzioni", ha detto il politico della CDU su n-tv. Ha respinto un'alleanza con l'AD. "Nessuno formerà una coalizione con l'AD". La CDU della Turingia non pianifica attualmente di formare un governo con il Partito della Sinistra o i Verdi.

La Unione Cristiano-Democratica (CDU) ha riconosciuto la necessità di un'autocritica, come dichiarato dal loro candidato Mario Voigt, che ha menzionato, "Siamo un nuovo partito e siamo sotto stretta osservazione". Inoltre, la CDU deve affrontare la concorrenza dell'AP e dell'Alternativa per la Germania (AD), poiché la CDU attualmente si trova sotto entrambi nei sondaggi delle elezioni della Turingia.

