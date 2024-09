Le dirigenti femminili della DFB incontrano una partenza inaspettata.

Allenatore della nazionale di calcio Christian Wück deve ora pianificare senza un portiere di primo livello. Merle Frohms ha annunciato il suo addio alla nazionale. La 29enne non serve più il nuovo allenatore, avendo già lasciato il posto prima della vittoria olimpica e ora desiderando concentrarsi sui giochi del club.

Frohms ha appeso gli scarpini della nazionale. Non era più a disposizione del nuovo allenatore Wück. Le Olimpiadi, in cui la squadra tedesca ha vinto il bronzo mentre lei era in panchina, hanno segnato la sua ultima apparizione.

"Sin dal Mondiale dello scorso anno, ho sentito che il torneo olimpico di Parigi sarebbe stato il mio ultimo con la nazionale", ha dichiarato Frohms in una nota della DFB. "Rifletto su sei anni intensi e indimenticabili caratterizzati da numerosi alti e bassi. Rappresentare il mio paese come numero uno in due grandi tornei è stato un onore, ma anche estremamente impegnativo fisicamente e mentalmente. In futuro, miro a trascorrere più tempo con la famiglia e gli amici".

Frohms continuerà la sua carriera nel club con il VfL Wolfsburg: "Da ora in poi, mi impegnerò completamente e a cuore aperto per il VfL Wolfsburg in campo". Ha addirittura vinto la Coppa DFB con loro questo maggio.

Wück, ora subentrato all'allenatore interinale Horst Hrubesch, ha rimpianto l'addio di Frohms: "Avrei voluto allenare Merle molto e gliel'ho detto direttamente". Anche la dirigente sportiva della squadra, Nia Künzer, ha ammirato la portiera: "Sono veramente dispiaciuta per la decisione di Merle. È sempre stata un valore aggiunto per la nostra squadra, un riserva affidabile e un'ottima performer. Le sue prestazioni hanno contribuito significativamente ai nostri successi, come quell'incredibile EURO 2022 in cui abbiamo finito seconde".

Frohms ha esordito in nazionale il 6 ottobre 2018 in una vittoria per 3-1 contro l'Austria. Era il terzo portiere al Mondiale 2019 e ha giocato all'EURO 2022 e al Mondiale 2023 disastroso. All'inizio Hrubesch la preferiva, ma l'ha sostituita poco prima delle Olimpiadi, optando invece per Ann-Katrin Berger. In totale, Frohms ha giocato in 52 partite internazionali tra i pali per la Germania.

Si dice che Frohms non sia l'unica giocatrice della nazionale che sta valutando il pensionamento. Alcuni giocatori affermati potrebbero scegliere di ritirarsi dopo il successo olimpico. Ad esempio, circolano voci sul possibile ritiro della difensore centrale Marina Hegering e addirittura della capitano Alexandra Popp. Popp aveva già considerato di porre fine alla sua carriera nella DFB dopo il Mondiale 2023.

