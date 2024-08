Le difficoltà economiche provocano un aumento della disoccupazione

L'indebolimento dell'economia tedesca si riflette sul mercato del lavoro. Le imprese sono meno propense ad assumere, mentre la popolazione cerca freneticamente lavoro. Tuttavia, le opportunità nei ruoli di formazione sembrano più promettenti.

La disoccupazione in Germania è aumentata di 63.000 nel mese di agosto, raggiungendo un massimo di tre anni e mezzo di 2.872 milioni. Questa cifra rappresenta un aumento di 176.000 rispetto ad agosto 2021, come annunciato dall'Agenzia federale per il lavoro. Il tasso di disoccupazione è quindi aumentato di 0,1 punti percentuali al 6,1%.

"Il mercato del lavoro continua a subire l'impatto della stagnazione economica. La disoccupazione e il sottoccupazione sono aumentati durante le vacanze estive", ha commentato Andrea Nahles, presidente del consiglio.

La domanda di manodopera nelle aziende diminuisce. Nel mese di agosto sono state registrate 699.000 posizioni aperte, in calo di 72.000 rispetto all'anno precedente.

Il lavoro a orario ridotto è sempre più diffuso. L'Agenzia federale per il lavoro ha erogato indennità per il lavoro a orario ridotto per 232.000 lavoratori nel mese di giugno, in aumento rispetto ai 215.000 di maggio e ai 223.000 di aprile.

Il mercato della formazione, tuttavia, presenta un quadro più positivo. Nel periodo ottobre 2023-agosto 2024, 418.000 giovani si sono registrati come cercatori di lavoro per ruoli di formazione, in aumento di 10.000 rispetto all'anno precedente.

Nel mese di agosto, 82.000 persone non sono riuscite a trovare un posto di formazione o un'alternativa. Al contrario, 158.000 dei 502.000 posti di formazione disponibili sono rimasti vuoti. Entro la fine di settembre, l'Agenzia federale per il lavoro si aspetta una significativa riduzione del numero di disoccupati e di posti di formazione non occupati, mantenendo un mercato del lavoro dinamico.

