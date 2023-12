Notizie salienti

Le difficoltà di Novak Djokovic continuano dopo la sconfitta shock di Indian Wells

Djokovic perde contro Taro Daniel 7-6 4-6 6-1

La prima sconfitta a Indian Wells dal suo debutto nel 2006.

È la prima partita del serbo dopo l'operazione al gomito di qualche settimana fa.

L'ultimo titolo del Grande Slam è arrivato agli Open di Francia del 2016

Il serbo era una volta il giocatore più dominante in circolazione - ha vinto quattro titoli consecutivi del Grande Slam dal 2015 al 2016 - ma poco di quella forma scintillante è stato mostrato quando il 12 volte vincitore del Grande Slam è stato sconvolto dal qualificato giapponese Taro Daniels per 7-6 (7-3) 4-6 6-1 nel secondo turno di Indian Wells domenica.

Non c'è da stupirsi che Djokovic, colpito da un infortunio, abbia detto ai giornalisti dopo la partita: "Per me è stato come (il) primo match che ho giocato nel tour. Molto strano".

Djokovic - che ha beneficiato di un bye al primo turno - ha ceduto un vantaggio di 5-2 nel primo set e ha finito per commettere 61 errori non forzati.

Dopo aver ottenuto tanti successi nel deserto della California vincendo cinque titoli, domenica ha segnato la sua prima uscita a Indian Wells dal suo debutto nel 2006. Non perdeva contro un qualificato dal 2008 a Miami.

Quando la sua forma ha iniziato a calare alla fine del 2016, Djokovic ha ammesso di essere stato colpito da problemi fuori dal campo che non ha approfondito. Ma i problemi al gomito sembrano essere la preoccupazione maggiore.

Djokovic ha chiuso la sua stagione dopo Wimbledon nel 2017 e, nonostante non fosse al meglio, ha deciso di giocare gli Australian Open di quest'anno, dove è stato estromesso dal sudcoreano Hyeon Chung al quarto turno.

All'inizio di febbraio ha annunciato di essersi sottoposto a un "piccolo intervento medico" al gomito, prima di allenarsi a Las Vegas con il suo famoso allenatore Andre Agassi.

Rapida inversione di tendenza dopo l'intervento chirurgico

"Non avrei dovuto essere qui a causa dell'intervento chirurgico che è stato effettuato solo cinque o sei settimane fa", ha detto Djokovic.

Come se non bastasse l'intervento chirurgico, alla vigilia di Indian Wells Djokovic sembrava affetto da una malattia.

"Ho perso completamente il ritmo, tutto", ha detto Djokovic. "Ho lottato anche un po' con la salute nelle ultime due settimane.

"Ma... Sono stato grato di essere in campo dopo un intervento chirurgico così rapido. Ma allo stesso tempo non mi sentivo affatto bene.

"Ho commesso così tanti errori non forzati che è stata una di quelle giornate in cui non riesci a trovare il ritmo dalla linea di fondo, soprattutto dal lato del rovescio. Quello è sempre stato un colpo solido per me in tutta la mia carriera.

"Solo alcuni errori inspiegabili e non caratteristici. Ma questo, credo, fa parte delle particolari circostanze in cui mi trovo in questo momento".

Il sostegno di Del Potro

Se c'è qualcuno che sa cosa significa avere a che fare con gli infortuni, quello è Juan Martin del Potro: la carriera del vincitore degli US Open 2009 è stata devastata da infortuni al polso. Ma l'argentino ha appoggiato Djokovic per il suo recupero.

"Penso che sia solo una questione di tempo per arrivare dove merita di essere", ha detto Del Potro. "E se il suo corpo si sente bene, il tennis arriva e anche la fiducia arriva.

"Ma non è facile gestire questo tipo di frustrazioni dopo gli infortuni o quando sei sempre il favorito per vincere un torneo, arrivi qui e perdi al primo turno.

"Ma lui è abbastanza forte per affrontare tutto questo, e io gli voglio bene e voglio vederlo molto presto nelle prime posizioni".

Per ora, Del Potro - visto il suo ottimo inizio di 2018 - sembrerebbe essere il principale rivale di Roger Federer a Indian Wells.

Mentre Federer ha ottenuto una vittoria sotto la pioggia sull'argentino Federico Delbonis per 6-3 7-6 (8-6) nel suo esordio, Del Potro ha iniziato il suo torneo battendo il promettente australiano Alex de Minaur per 6-2 6-1.

Per quanto riguarda Djokovic, la domanda è se giocherà a Miami alla fine del mese.

