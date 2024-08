- Le differenze da una stagione normale

Sonja Zietlow (56) e Jan Köppen (41) condurranno "Sono una celebrità... Fammene uscire! Showdown delle leggende della giungla" su RTL+ a partire dal 15 agosto (anche su RTL dal 16 agosto). La stagione degli Allstars con 13 ex concorrenti promette alcuni cambiamenti che rendono questa edizione speciale diversa da una stagione regolare.

Chi decide le prove?

Questa volta, la stagione degli Allstars si svolgerà in Sudafrica, non in Australia, dove lo show reality è stato precedentemente girato nel 2022 a causa di potenziali restrizioni dei viaggi per COVID-19. Il vincitore del premio di €100,000 non sarà deciso dal pubblico, poiché l'edizione degli Allstars è stata registrata in anticipo, consentendo agli utenti di RTL+ di guardare l'episodio più recente un giorno prima. Su RTL, l'episodio andrà in onda un giorno dopo, a partire dalle 20:15 invece del solito slot notturno.

Il pubblico non avrà alcun influsso su chi affronterà la prova della giungla o lascerà il campo. "Molte cose saranno decise nelle prove e all'interno del team", spiega Sonja Zietlow in un'intervista a RTL. "Non si può più incolpare il pubblico per decidere le cose dall'esterno e non si può dire di non essere veramente responsabili o di non poter influire", aggiunge Jan Köppen. "In definitiva, dovranno guardarsi negli occhi e dire: 'Perché hai detto che avrei dovuto fare questo o andarmene?'". Ciò crea un nuovo livello di tensione, secondo il conduttore.

Nessuna regola fissa

Zietlow dice: "Per esempio, se non vinci una prova, potresti dover tornare a casa. È una possibilità". Ci saranno conseguenze per ciò che accade all'interno del team. Come riportato da RTL.de, non ci sono regole fisse nella stagione degli Allstars. In una stagione regolare, i concorrenti devono seguire regole stabilite e affrontare le penalità per eventuali violazioni.

Per i due conduttori, il cambiamento principale è il nuovo formato di trasmissione, dice Sonja Zietlow. "Non siamo in diretta, il che significa che non dobbiamo fare spettacoli in diretta o lavorare giorno e notte. Andremo alcune volte, faremo un annuncio e filmeremo molte prove".



