- Le destinazioni turistiche non dette di varie nazioni

Spagna, Malaga, Maiorca, Marbella, Maspalomas - questi sono i luoghi turistici popolari in Spagna, che si uniscono a Barcellona, Siviglia e Ibiza nei dibattiti sull'overturismo. Oltre alla Spagna, città come Venezia, Roma, Amsterdam, Atene, Praga, Londra e isole come Creta, Bali e Phuket sono anche mete turistiche preferite.

Di recente, sono emerse proteste in Spagna contro l'afflusso di turisti, con i locali che esprimono preoccupazioni per l'aumento dei costi delle case, lo stress ambientale, il traffico congestionato, la generale sovrappopolazione, la scarsità d'acqua e i sistemi di gestione della salute e dei rifiuti sovraccarichi.

Dividendo il numero di visitatori per popolazione per calcolare il rapporto tra locali e turisti, l'Austria emerge come il chiaro leader. Secondo i dati del UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite) del 2023, la Francia mantiene ancora il primo posto tra le mete preferite dei turisti internazionali con un'impressionante cifra di 100 milioni di arrivi. Ma la popolarità della Francia probabilmente deriva da Parigi, la città dell'amore, che spesso trova un posto nella lista dei desideri delle persone.

Scendendo nella classifica, la Spagna si colloca al quarto posto con circa 85,2 milioni di visitatori, seguita dagli Stati Uniti, dall'Italia e dalla Turchia. In piena trasparenza, la Germania e l'Austria si trovano anche tra i dieci paesi più visitati, con 34,8 milioni e quasi 31 milioni di visitatori, rispettivamente. Ma l'Austria si distingue veramente quando viene vista da questa prospettiva.

Con un conteggio di 30,9 milioni di visitatori, la popolazione residente dell'Austria di 9,2 milioni genera un rapporto di 3,4 turisti per residente. Questo confronto starkamente con le figure come quella della Grecia, con 3,1 turisti per residente, e persino quelle della Spagna e della Francia, con rapporti più bassi.

Incredibilmente, la Germania accoglie solo mezzo turista per residente, come mostrato dalla sua popolazione di 83,4 milioni e dal conteggio dei visitatori di 34,8 milioni.

"Splendida nella nostra attrattiva come meta turistica"

Il alto numero di visitatori dell'Austria può essere attribuito ai turisti tedeschi. Nel 2023, sono stati registrati più di 57 milioni di pernottamenti di ospiti tedeschi, secondo "Austria Werbung" (AW). Vienna si piazza al primo posto come meta preferita sia estate che inverno in Austria.

Tanja Gruber, portavoce di AW a Vienna, loda la diversità e l'attrattiva dell'Austria come meta turistica.Assertisce che gli austriaci spesso sottovalutano il fascino del loro paese.

"Ciò che i viaggiatori ricordano dell'Austria è la speciale sensazione di tranquillità, leggerezza e godimento che il paese offre, persino la burberia che è sinonimo di alcune regioni austriache popolari."

Si osservano anche tassi di visitatori elevati in paesi piccoli, come Malta e Cipro, e in microstati come Monaco, Andorra, San Marino, Liechtenstein e il Vaticano.

In particolare, merita menzione la Croazia, la cui stima di 16,9 milioni di visitatori nel 2023 si traduce in un rapporto di 4,3 turisti per residente. Non sorprende quindi che una destinazione croata appaia in cima alla classifica delle città europee con il più alto numero di turisti per residente.

La città europea sommersa dai turisti

Usando il portale di alloggi per le vacanze Holidu, si è scoperto che Dubrovnik ha superato tutte le altre città europee nel 2023 con un rapporto di 27 turisti per residente. A breve distanza seguivano Rodi, Venezia, Eraclea e Firenze, ciascuna con almeno 14 turisti per residente.

