Le destinazioni delle navi da crociera più popolari di Cruise Critic per il 2018

Alcune delle destinazioni di crociera più popolari di Cruise Critic di quest'anno, compreso il posto numero 1, potrebbero sorprendervi.

La società di recensioni di crociere ha pubblicato i Critic's Cruisers' Choice Destination Awards 2018 a luglio, e le prime 10 scelte per il 2018 comprendono sia porti per crociere fluviali che per navi oceaniche.

Le valutazioni dei consumatori hanno determinato i finalisti di 18 regioni crocieristiche in tutto il mondo.

"I nostri dati dimostrano regolarmente che, sia che siate crocieristi per la prima volta o che abbiate navigato decine di volte, la destinazione è una considerazione fondamentale quando si acquista una crociera", ha dichiarato Colleen McDaniel, Senior Executive Editor di Cruise Critic.

Ecco le prime 10 scelte:

10. Villefranche, Francia

Non c'è problema se non avete mai sentito parlare di Villefranche, chiamata anche Villefranche-sur-Mer, poiché il villaggio balneare è nascosto tra i suoi vicini più famosi, Nizza e Monaco.

L'essere trascurato ha aiutato l'ex villaggio di pescatori a mantenere il suo fascino, in particolare la parte della città vecchia con i suoi edifici del XIII secolo.

Sebbene si sia tentati di rimanere sul porto, costeggiato da caffè sul marciapiede e da una spiaggia sabbiosa, coloro che sono disposti a salire le ripide colline piene di scale saranno ricompensati dai negozi e dai ristoranti della Città Vecchia, con scelte gastronomiche più autentiche ed economiche.

L'esplorazione permetterà anche di dare uno sguardo alla vita locale della Costa Azzurra, fortemente influenzata dall'Italia, visto che la città si trova a circa un'ora di macchina dal confine.

Altre attrazioni da visitare sono la Cittadella di Saint Elme del XVI secolo e i mercati locali.

9. Dubrovnik, Croazia

Gli edifici in terracotta di Dubrovnik sono un contrasto lusinghiero con il blu ceruleo del mare Adriatico.

Nonostante le radici della città risalgano al VII secolo, i visitatori di oggi sono altrettanto propensi a cercare i luoghi delle riprese di "Game of Thrones" e "Star Wars" (spoiler: lo Stradum, la via principale della Città Vecchia, è uno di questi), quanto le antiche mura fortificate della città.

In ogni caso, la Città Vecchia, priva di auto, è il centro dell'azione, la cui architettura medievale è stata conservata e restaurata in seguito a un terremoto del XVII secolo e alla guerra d'indipendenza croata degli anni Novanta.

Questo sito UNESCO può essere apprezzato passeggiando per le strade acciottolate, fiancheggiate da ristoranti e negozi, o salendo con la funivia in cima al Monte Srd per una panoramica impareggiabile della Città Vecchia.

Tornando al livello del mare, lo storico Palazzo del Rettore, in uso dal 1400, fornisce informazioni sul passato della città.

Per fuggire dalla città (ma probabilmente non dalla folla) si può raggiungere a piedi la vicina spiaggia di Banje, un piccolo tratto sabbioso con un bar sulla spiaggia, lettini e docce.

8. San Pietroburgo, Russia

Inverno, Tchaikovsky e l'Hermitage sono alcune delle parole più comuni che vengono in mente quando si descrive San Pietroburgo, l'ex capitale situata sul Mar Baltico.

Forse è meno noto il fatto che Pietro il Grande abbia dato alla città un'impronta europea, come testimoniano i suoi canali, i suoi viali e la sua architettura.

Oppure il fatto che la città gode di quasi 24 ore di luce solare al giorno tra maggio e luglio, un periodo soprannominato Notti Bianche che porta con sé concerti, festival e festeggiamenti all'aperto.

Ma nessuna visita sarebbe completa senza assistere a un balletto o a un'opera al Teatro Mikhailovsky o al Teatro Mariinsky, o senza ammirare l'enorme collezione del Museo statale dell'Ermitage all'interno dell'ornato Palazzo d'Inverno in stile barocco verde e oro.

La Chiesa del Salvatore sul Sangue Versato, la cui immagine è sempre associata alla città, è senza dubbio sulla lista di ogni fotografo amatoriale e professionista.

Il suo nome scuro è in netto contrasto con le cinque cupole a forma di orbita dell'edificio, che ricordano le decorazioni natalizie in blu, verde e oro.

Se tutti questi pesi massimi meritano visite ripetute, altrettanto meritevole è il Fabergé Museum, che espone la più grande collezione privata di pezzi Fabergé, dalle uova di Pasqua ai gioielli.

7. Avignone, Francia

Dimenticate il Vaticano: Avignone, in Provenza, ha regnato sull'universo cattolico romano dal 1309 al 1377.

Ancora oggi il palazzo papale, Palais des Papes, sopravvive intatto ed è patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Gli appassionati di architettura apprezzeranno il fatto che è considerato il più grande palazzo gotico del mondo e, sebbene l'ex dimora papale sia ora per lo più priva dei suoi ornamenti, le visite guidate offrono tavole che raffigurano gli interni originali.

L'eredità papale può essere percepita anche passeggiando per le strade medievali di Avignone.

Nelle vicinanze del Palais des Papes, il Musée du Petit Palais attira le folle per la sua collezione rinascimentale; l'edificio UNESCO fungeva da fortezza nel Medioevo.

Anche il ponte di Avignone merita di essere menzionato, poiché la metà superstite di questa struttura del XIV secolo fa un'ottima impressione.

Ma Avignone non è solo un'ode al passato.

Ogni luglio si tiene anche il Festival d'Avignon, un enorme festival di arti performative della durata di settimane che attira migliaia di persone da tutto il mondo.

6. Durnstein, Austria

È impossibile guardare i tetti a spioventi rossastri di Dürnstein - raggruppati sulle rive del Danubio e circondati da colline di un verde intenso - e non sentire le note vivaci del Valzer del Danubio Blu.

Dominio delle favole, la regione della Wachau è stata riconosciuta dall'UNESCO come Patrimonio dell'Umanità nel 2000, in parte per aver preservato uno stile di vita che è rimasto fondamentalmente immutato nel corso dei secoli.

Anche se non bisogna confondere il ben conservato con il noioso.

Questa è anche una nota regione vinicola che produce vini bianchi fin dagli anni '80.

Provateli al Domäne Wachau o in una delle enoteche della città, ma lasciate il tempo di passeggiare per le strade storiche di Durnstein.

Anche se la città esisteva già nel XII secolo (quando Leopoldo V di Vienna imprigionò Riccardo Cuor di Leone d'Inghilterra nel castello di Durnstein), un incendio rase al suolo Durnstein nel 1551.

Ma ci sono ancora strutture che risalgono al XVI secolo, soprattutto lungo la Hauptstrasse, la via principale della città.

È anche possibile fare un'escursione alle rovine del Castello di Durnstein, a soli 20 minuti dalla città.

5. Wurzburg, Germania

Sebbene Wurzburg si trovi in Baviera, condivide una serie di somiglianze con Durnstein in Austria: una posizione fluviale privilegiata in una splendida regione, una notevole scena vinicola, siti UNESCO e molta storia antica.

È uno dei principali epicentri della cosiddetta "Strada Romantica" della Germania, un tratto di quasi 300 miglia costellato di castelli tipici delle fiabe.

A differenza della maggior parte del paese, qui il vino domina la scena, con cantine ed enoteche che servono il meglio che la regione vinicola della Franconia ha da offrire.

Per quanto riguarda i siti UNESCO, la Residenza di Würzburg, o Palazzo della Residenza, risalente al XVIII secolo, è considerata uno dei migliori esempi di castelli in stile barocco in Europa.

(In realtà, la città ospita un numero impressionante di edifici barocchi e rococò).

Ma la storia di Wurzburg è molto più antica: si ritiene che i Celti abbiano fondato la città nel 1000 a.C. e alcuni aspetti della Fortezza di Marienberg, migliorati nel corso dei secoli, possono essere fatti risalire a quell'epoca.

Oggi la città è anche sede dell'Università di Wurzberg, i cui 30.000 studenti contribuiscono alla vivacità della scena.

4. Budapest, Ungheria

Amatissima dai crocieristi fluviali e non, Budapest è amata per la sua splendida architettura, le attrazioni storiche, i famosi caffè, i bagni termali e le offerte culturali.

Il fiume Danubio divide la città in Buda, più collinosa e residenziale, e Pest, più pianeggiante e urbana.

A Pest si trova l'opulento Teatro dell'Opera di Stato ungherese e i suoi spettacoli di livello mondiale; è anche un eccellente esempio di stile neorinascimentale del XIX secolo.

A Pest si trova anche la Grande Sala del Mercato, un immenso mercato che si estende su tre piani e che merita una sosta per acquistare prodotti locali e souvenir.

Se avete tempo per un solo caffè, scegliete il leggendario Café Gerbeaud, uno spazio ricco di lampadari in funzione dalla fine del 1800.

Inoltre, Pest offre il Palazzo del Parlamento ungherese, una struttura neogotica molto fotogenica, un vivace quartiere ebraico, una scena gastronomica emergente e una vivace vita notturna.

Passate alla parte di Buda per visitare il quartiere dei castelli, dichiarato dall'UNESCO, presieduto dal Castello di Buda, o Palazzo Reale.

La funicolare panoramica è un modo divertente per raggiungere il sito, che ospita la Galleria Nazionale e il Museo di Storia di Budapest.

Sarebbe un peccato lasciare Buda prima di essersi rinfrescati nelle terme Gellért Spa dell'Hotel Gellért, dove la vasca principale è fiancheggiata da pilastri alti due piani e sembra essere grande come una piscina olimpionica.

3. Quebec City, Canada

Quebec City è talvolta considerata la Parigi del Nord America, ma è molto di più.

Sebbene la lingua sia di origine francese, la cultura è molto canadese, come dimostra la scena gastronomica locale (e non solo la poutine).

Aspetti di entrambi si ritrovano nel centro storico di Quebec, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, un quartiere seicentesco in acciottolato composto dalla Città Alta e dalla Città Bassa.

Lo storico hotel Fairmont Le Château Frontenac è il fulcro della Città Alta e viene quasi sempre associato alle immagini di Quebec.

Vale la pena fermarsi per ammirare i suoi interni restaurati e prendere un drink e degli stuzzichini al 1608 Wine and Cheese Bar.

La Città Alta ospita anche Rue Saint-Jean, un lungo tratto che ospita un assortimento di negozi e ristoranti indipendenti e di catena.

Nelle vicinanze si trova la Basilica-Cattedrale di Notre-Dame de Québec, forse più nota per contenere l'unica Porta Santa (una rara tradizione cattolica) delle Americhe.

Non trascurate la Città Bassa, la parte più antica della vecchia Québec, raggiungibile con la funicolare o, in alternativa, con una ripida scalinata.

Qui si trova Rue du Petit-Champlain, la strada più iconica di Québec, solitamente rappresentata in inverno in tutto il suo splendore innevato e addobbato a festa.

Troverete anche Place Royale, una piazza acciottolata dominata da una chiesa in pietra del XVII secolo, il Museo della Civiltà e il Porto Vecchio con i suoi negozi e caffè.

2. Arles, Francia

Non è difficile capire il facile fascino di Arles, una città patrimonio dell'UNESCO che si estende lungo il fiume Rodano ed è amata dai crocieristi fluviali.

La città compatta risale all'antichità e i resti del passato, comprese le rovine romane, fanno parte del suo paesaggio.

L'anfiteatro di Arles non solo è straordinariamente conservato, ma viene ancora utilizzato.

Tuttavia, invece di combattimenti di gladiatori e corse di carri, oggi ospita corride, concerti e spettacoli teatrali.

Sono stati conservati anche un teatro romano e le Thermes de Constantin (terme romane), anche se mentre nel teatro si può ancora assistere a spettacoli, le terme sono state abbandonate da tempo.

Ma a proposito di conservazione, la città stessa sembra di passeggiare in un dipinto francese del XIX secolo.

Questo perché Vincent Van Gogh trascorse 18 mesi prolifici ad Arles, trasferendosi nel 1888 e rimanendovi fino al famigerato episodio del taglio dell'orecchio, che lo portò a trasferirsi a Parigi per un trattamento psichiatrico.

Il suo famoso studio giallo fu vittima dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, ma il museo della Fondation Vincent van Gogh Arles ne conserva l'eredità.

Degno di nota è anche il mercato settimanale del sabato, con circa 450 bancarelle che vendono ogni genere di cibo e artigianato e che lo rendono il più grande della Provenza.

1. Baia dei ghiacciai, Alaska

Ironia della sorte, il primo posto di quest'anno è l'unico che i crocieristi non possono lasciare la nave per visitarlo.

Invece, le navi da crociera trascorrono più di 10 ore navigando accanto alle montagne innevate Fairweather, ai leoni marini, agli orsi bruni, alle capre di montagna e, naturalmente, ai ghiacciai.

(Portate un binocolo per una visione ottimale).

In genere le navi da crociera trascorrono circa un'ora parcheggiate davanti al ghiacciaio Margerie, un ghiacciaio di marea lungo 21 miglia e punto culminante dell'Inside Passage.

Questo tempo offre un'opportunità privilegiata di avvistare le foche di porto che si rilassano e di sentire l'iceberg calving (quando i pezzi di ghiaccio si staccano dal ghiacciaio e cadono in acqua).

Per aiutare i passeggeri a capire questo e altro, i ranger del National Park Service salgono a bordo delle navi al mattino e passano la giornata a tenere presentazioni.

Durante la permanenza nel Glacier Bay National Park è presente anche un banco informazioni per rispondere a tutte le domande più urgenti sulla natura.

Meredith Rosenberg è una scrittrice di viaggi del New Jersey per Travel Channel, Conde Nast Traveler e altri.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com