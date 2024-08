- Le decisioni in sospeso sul divorzio complesso di Ben Affleck e Jennifer Lopez potrebbero coinvolgere il coinvolgimento di Matt Damon.

Quando una persona si risposa nella vita, è difficile immaginare che il rapporto possa vacillare, soprattutto se si pensa di aver finalmente imparato l'arte delle relazioni. Questo sembra essere stato il caso di Jennifer Lopez e Ben Affleck, che hanno scelto di non stipulare un precontratto e presumibilmente hanno creduto che il loro amore fosse indistruttibile.

Tuttavia, il loro amore si è sgretolato due anni dopo il matrimonio. Il 20 agosto, giorno del loro anniversario di matrimonio, Jennifer Lopez ha presentato istanza di divorzio dal suo partner. "Differenze irreconciliabili" sono state segnalate nella richiesta. I media americani hanno ipotizzato che Ben Affleck abbia lottato con la luce dei riflettori e la pubblicità della loro relazione sui social media. Tuttavia, né le parti né le ragioni di questo atto sono state confermate.

Il sito di notizie "TMZ", however, ha scoperto informazioni sulle attività della coppia. Poiché Jennifer Lopez e Ben Affleck non avevano un precontratto o un accordo sulla proprietà, tutte le attività accumulate e guadagnate durante i loro due anni di matrimonio sarebbero state suddivise. Una delle attività più significative sarebbe la quota di Ben Affleck nella casa di produzione "Artists Equity (AE)".

Jennifer Lopez potrebbe rivendicare una quota dei profitti di AE

La casa di produzione è stata fondata a novembre 2022, cade nel periodo di proprietà congiunta e ha avuto successo. Ciò potrebbe significare che J. Lo potrebbe avere una quota finanziaria in una parte dei profitti dei film di successo attuali e futuri di AE come "Air", "Inarrestabile", "Gli istigatori", "Piccole cose come queste" e "Il contabile 2". Tuttavia, un'altra star di Hollywood viene involontariamente trascinata nel divorzio di Bennifer: l'amico di Affleck, Matt Damon.

Durante quel periodo, Jennifer Lopez ha anche guadagnato considerevolmente. Ha lavorato a progetti come "Atlas", "La madre", "Matrimonio al shotgun" e "Marry Me". Ha anche diretto un documentario sulla sua vita intitolato "This Is Me... Now".

La coppia possiede una casa a Beverly Hills, valutata circa 68 milioni di dollari, che è stata in vendita per alcune settimane. Tuttavia, c'è anche un mutuo di circa 20 milioni di dollari legato alla proprietà.

"Wealth Magazine" stima che i beni totali di Jennifer Lopez ammontino a circa 335 milioni di dollari entro il 2024, con un aumento previsto di 30 milioni di dollari quell'anno. Al contrario, Ben Affleck, secondo il portale, è relativamente povero con circa 140 milioni di dollari in attività, senza rivelare il reddito annuale dell'attore.

