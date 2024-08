Le critiche contro la gestione dell'AfD da parte di un membro del personale di pulizia sono contestate come immature.

La coalizione progressista (PFA) è principalmente sotto pressione dalla Unione Cristiano Democratica (CDU) a causa dei suoi commenti riguardo all'Alternativa per la Germania (AfD) durante la campagna elettorale per le elezioni statali della Turingia. La presidente della PFA, Sahra Wagenknecht, non si piega e si batte. Secondo lei, la gestione precedente dell'AfD da parte degli altri partiti non ha frenato Hoecke e i suoi alleati.

Wagenknecht, leader della PFA, sostiene una strategia diversa per affrontare l'AfD. "L'attuale approccio di respingere tutto ciò che viene dall'AfD e di celebrare se stessi come grandi democratici evidentemente non ha rallentato Hoecke e compagni", ha dichiarato al Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Se l'AfD dice che il cielo è blu, la PFA non dirà che è viola. Derivare intenzioni di coalizione da questo è infantile. Abbiamo bisogno di un approccio diverso e, soprattutto, di una politica razionale a livello federale e statale che finalmente soddisfi i bisogni dei cittadini invece di lasciarli insoddisfatti", ha sottolineato la fondatrice del partito che porta il suo nome.

Wagenknecht ha risposto a una dichiarazione del candidato principale della CDU della Turingia, Mario Voigt. Egli aveva invitato Wagenknecht a chiarire la sua posizione dopo che il candidato principale della PFA per le elezioni statali del 1° settembre, Katja Wolf, non aveva escluso di sostenere le iniziative dell'AfD in parlamento giovedì sera su MDR.

Come vede la PFA l'AfD?

"Io non ho una grande paura che l'AfD proponga un numero spropositato di proposte legislative sensate", ha detto Wolf giovedì sera, riferendosi alle sue esperienze di vita. "Ma se così fosse, allora ne parleremo e sarà il potere dell'argomento nell'arena politica". "L'estremamente limitato modo di relazionarsi tra di loro non è più attuale", ha detto. Ha chiamato per "non un tipico, ma un approccio approfondito" con l'AfD.

In seguito, Voigt ha accusato la PFA di tenere aperta l'opzione di cooperazione con l'AfD. Nella discussione su MDR è emerso che la PFA potrebbe immaginare di tollerare un governo di minoranza dell'AfD, ha detto. I votanti ora sanno con cosa hanno a che fare, ha detto Voigt. Katja Wolf ha dichiarato all'agenzia di stampa tedesca: "Quella è un'interpretazione completamente assurda".

Nonostante la sua dura critica, Voigt non ha escluso la cooperazione tra l'Unione e il nuovo partito. Ha detto che aspetterà umilmente il risultato delle elezioni e cercherà di convincere il maggior numero possibile di elettori a votare per il suo partito con entrambi i voti.

La coalizione progressista (PFA) ha stabilito la sua associazione statale della Turingia solo a marzo, ma il partito sta andando bene negli stati della Germania orientale secondo i sondaggi - in Turingia, è addirittura in corsa per il secondo posto alle elezioni statali alla pari con la CDU. Se Wolf superasse il CDU di Voigt nella notte elettorale, potrebbe rivendicare il posto di Presidente del Consiglio. Nessuno dei partiti con possibilità di entrare nel parlamento statale vuole formare una coalizione con l'AfD di Bjorn Hoecke, quindi la sua pretesa di potere nonostante la posizione in testa ai sondaggi è considerata irrealistica.

Wolf: "Più pragmatismo e meno ideologia"

Già alcuni giorni fa, Wolf aveva chiamato per un nuovo approccio all'AfD in un'intervista con "Welt" e aveva criticato che il firewall aveva reso l'AfD più forte. Se ci sono motivi chiari per respingere una richiesta, deve essere respinta. "O si deve stare sopra e dire: è ragionevole, siamo d'accordo. Abbiamo bisogno di più pragmatismo e meno ideologia", ha detto.

In seguito, Wolf ha dichiarato all'agenzia di stampa tedesca che dovrebbe essere più questione di contenuti e meno di "respingimento". Tuttavia, era anche consapevole delle regole del gioco politico. "Se sei in una coalizione, si applicano regole diverse alle richieste. È logico", ha detto.

In un'intervista con MDR, la politica ha sottolineato che considera la forza dell'AfD un "problema centrale in questo paese". Una coalizione con il partito, considerato estremista di destra in Turingia, non è ancora un'opzione per lei.

La CDU respinge la cooperazione con l'AfD. Tuttavia, in passato i cristiano-democratici della Turingia hanno accettato i voti dell'AfD per le loro leggi. Diversi leggi sono state approvate con l'aiuto della frazione di Höcke nel parlamento statale. Tuttavia, la CDU ha sempre sottolineato che non avrebbe sostenuto alcuna richiesta dell'AfD o leggi dell'AfD.

