Le credenze infondate stanno diffondendo informazioni sbagliate sull'epidemia di Mpox.

Non è il nuovo compagno di Covid-19, Mpox, ma i teorici del complotto stanno sfruttando l'argomento per agitare i loro seguaci, ignorando la gravità della malattia, il suo metodo di trasmissione o la vaccinazione adeguata.

Lockdown, vaccinazioni di massa e coprifuoco notturni, huh? Suona familiare? Questa volta non si tratta di Corona, ma di Mpox. Il mormorio sta diventando più forte in alcuni angoli dei circoli dei social media. Utilizzando temi familiari dal complotto Covid-19, un'ondata di disinformazione sta guadagnando popolarità su piattaforme come Facebook, X, TikTok, Telegram e altre.

Anche se i coronavirus sono diventati un po' un rumore di fondo nella vita quotidiana tedesca e la disinformazione su Covid-19 è per lo più limitata a comunità online di nicchia, le false affermazioni su Mpox stanno iniziando a guadagnare popolarità su piattaforme come quelle menzionate.

Miro Dittrich del Centro per il monitoraggio, l'analisi e la strategia (Cemas) studia le tendenze di radicalizzazione e i narrativi del complotto online. Secondo lui, nel corso della metà di agosto, le parole chiave "monkeypox" o "Mpox" erano le più comunemente menzionate in circa 5.000 canali e gruppi Telegram esaminati.

L'influenza dell'OMS amplificata

A metà agosto, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato pubblicamente che la proliferazione crescente di una variante specifica del virus Mpox (Clade Ib) in Africa costituiva un "emergency sanitaria di rilevanza internazionale". L'OMS voleva aumentare la consapevolezza globale tra le autorità.

Le voci hanno iniziato a circolare online che l'OMS aveva ordinato ai governi di prepararsi per un'altra ondata di rigidi lockdown. Questo non è vero. In ogni caso, l'organizzazione internazionale non ha il potere di emettere tali ordini; inoltre, non ne ha la capacità. "Solo i paesi sovrani hanno il potere di decidere e attuare le politiche sanitarie per le loro popolazioni", spiega il portavoce dell'OMS Tarik Jasarevic.

Il narrativo di un'OMS onnipotente è persistito anche durante il periodo di Corona e allora era altrettanto infondato. "Qualsiasi potenziale violazione dei diritti fondamentali sarebbe il risultato delle decisioni e delle misure dei paesi stessi", hanno confermato gli esperti del Bundestag tedesco nel 2023.

Corona, Mpox e disinformazione

Si è scoperto che la disinformazione dalla pandemia è stata facilmente trasferita a Mpox. "Mentre i teorici del complotto sono stati in grado di raggiungere un pubblico più ampio grazie all'argomento Corona, l'interesse ora è notevolmente inferiore", spiega l'esperto del Cemas Dittrich. Senza più misure governative da contrastare, non c'è molto altro da agitare.

"Se si verifica una nuova malattia e c'è un vaccino disponibile, i teorici del complotto passeranno rapidamente a un altro argomento e manterranno lo stesso narrativo", spiega Dittrich. "Non importa quanto sia pericoloso Mpox, come si trasmette o quale tipo di vaccino funziona meglio".

È importante notare che, sebbene i coronavirus e il virus Mpox siano due entità diverse, i loro modelli di trasmissione variano significativamente. Sars-Cov-2 viene trasmesso principalmente attraverso piccole goccioline nell'aria, ovvero le vie respiratorie. Al contrario, il contatto pelle a pelle è il principale mezzo di trasmissione di Mpox, come durante il contatto intimo o gli abbracci stretti, i massaggi o i baci. Sono necessarie precauzioni particolari se qualcuno ha eruzioni cutanee, ferite o croste, poiché ciò aumenta il rischio di infezione.

Al 31 agosto, secondo l'Istituto Robert Koch (RKI), non sono stati segnalati casi confermati della clade I in Germania. La clade IIb, invece, è stata segnalata in circa 3.800 casi a livello nazionale, con la maggior parte che si è verificata dall'estate all'autunno 2022.

In una dichiarazione a metà agosto, Hans Kluge, direttore dell'OMS per l'Europa, ha chiarito che "Mpox non è il nuovo Covid". Kluge ha anche affermato che non sono necessari lockdown e l'uso di mascherine e che i vaccini per combattere Mpox sono disponibili da tempo. Nonostante ciò, la disinformazione continua a diffondersi sui social media.

Secondo Dittrich, la riluttanza verso le vaccinazioni che si è verificata durante la pandemia rimane radicata in alcuni circoli. "La maggior parte di quelli che hanno rifiutato le vaccinazioni durante la pandemia non si preoccupava degli effetti specifici dei vaccini", spiega. "Una grande maggioranza di questi scettici crede che i virus non esistono o non sono dannosi o che il governo sta usando i vaccini e le misure per controllare le persone".

Mpox non è limitato a un gruppo specifico

Alcuni negano l'esistenza della malattia, altri ne minimizzano la gravità. Altri ancora stigmatizzano i soggetti infetti come peccatori immorali. Un mito comune è che Mpox viene trasmesso solo sessualmente tra gli uomini gay e bisessuali.

In Germania, la clade IIb ha principalmente interessato gli uomini che hanno rapporti sessuali con gli uomini. Tuttavia, il genere non è un fattore determinante per l'infezione. Chiunque può contrarre il virus attraverso il sesso eterosessuale o il contatto ravvicinato con altri. In Africa, il virus ha causato aborti spontanei nelle donne e ha avuto un impatto particolarmente devastante sui bambini.

"Nella comunità di estrema destra, l'omosessualità viene equiparata alla perversione e alla depravazione", spiega Dittrich. Minacce come "Guarda, ecco cosa ti portano le malattie" sono comuni sotto la superficie.

Le affermazioni non verificate sui social media spesso arrivano con un potenziale maggiore per diffondere le falsità. La funzionalità di queste piattaforme contribuisce a questo problema, modificandosi costantemente per adattarsi alla presenza online degli utenti. Di conseguenza, gli utenti vengono serviti con contenuti simili a quelli con cui hanno interagito in precedenza, portando alla creazione di gruppi chiusi o feed personalizzati. Questi ambienti amplificano la percezione che un particolare punto di vista sia valido, mentre i punti di vista opposti rimangono inosservati.

Nonostante le precisazioni dell'OMS secondo cui i lockdown e l'uso delle mascherine non sono necessari per il Mpox e i vaccini sono disponibili per contrastarlo, la disinformazione persiste, alimentata dalla riluttanza verso i vaccini da parte di alcuni gruppi. I teorici della cospirazione, utilizzando temi familiari dalla cospirazione Covid-19, diffondono false affermazioni su un nuovo tsunami di rigidi lockdown, ignorando il metodo di trasmissione della malattia e la vaccinazione appropriata.

