Le corsie dei giocattoli senza distinzione di genere sono ora legge in California

La legge, entrata in vigore lunedì, deriva da una proposta di legge del 2021 della legislatura californiana che impone ai rivenditori di giocattoli con una sede fisica nello Stato e almeno 500 dipendenti "di mantenere una sezione o un'area neutrale dal punto di vista del genere, da etichettare a discrezione del rivenditore".

Il deputato californiano Evan Low ha dichiarato di essere stato ispirato a presentare questa proposta di legge da una bambina di 8 anni che ha chiesto: "Perché un negozio dovrebbe dirmi qual è la maglietta o il giocattolo di una bambina?".

"La sua proposta di legge aiuterà i bambini a esprimersi liberamente e senza pregiudizi. Dobbiamo lasciare che i bambini siano bambini", ha detto Low.

I negozi che non rispettano la nuova legge potrebbero essere soggetti a una sanzione di 250 dollari per la prima violazione, e fino a 500 dollari per le infrazioni successive, secondo il testo del disegno di legge.

"Tutti noi dovremmo avere compassione per le persone che soffrono di disforia di genere", ha dichiarato all'epoca il presidente del California Family Council Jonathan Keller. "Ma gli attivisti e i legislatori statali non hanno il diritto di costringere i rivenditori a sposare messaggi approvati dal governo sulla sessualità e sul genere. È una violazione della libertà di parola ed è semplicemente sbagliato".

Il disegno di legge è passato con un voto da 49 a 16 nel settembre 2021 ed è stato firmato in legge dal governatore Gavin Newsom il mese successivo.

