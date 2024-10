Le corse automobilistiche sostenibili perseguono un obiettivo di Net Zero.

Formula One, come molti altri sport, si è impegnata a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2030, il che significa ridurre significativamente le emissioni di carbonio e neutralizzare l'inquinamento residuo.

Per raggiungere questo obiettivo, i team di F1 saranno obbligati a utilizzare solo combustibili ecologici al 100% a partire dal 2026. Attualmente, i veicoli di F1 utilizzano una miscela del 10% di bio-carburante a base di etanolo.

Mentre i fan si stanno gradualmente familiarizzando con termini come "neutro carbonico" in relazione a questo sport altamente inquinante, un tipo di carburante ha il potenziale per influire significativamente sulla situazione: il carburante sintetico.

Il carburante sintetico aspira a essere neutro carbonico e quelli utilizzati nelle corse sono prodotti combinando carbonio e idrogeno - per generare idrocarburi - proprio come la benzina utilizzata oggi nelle automobili. La differenza è che invece di utilizzare il petrolio, che emette inquinanti e riscalda il pianeta, il carbonio nei carburanti sintetici viene estratto con filtri dall'atmosfera, mentre l'idrogeno proviene dall'acqua attraverso l'elettrolisi, alimentata da fonti di energia verde come il vento e il sole. Un'azienda che utilizza questo processo è Zero Petroleum.

Zero produce sostituti senza fossili dei componenti fondamentali utilizzati nella benzina, nel carburante per jet e nel diesel. I veicoli possono quindi funzionare su questi carburanti senza alcuna modifica necessaria.

Anche se Zero e i carburanti sintetici stanno suscitando un grande interesse nel motorsport, è improbabile che li vedremo in F1, NASCAR o IndyCar nel prossimo futuro.

Il prodotto è estremamente costoso - una fonte affidabile ha informato CNN Sport all'evento Fuel Reinvented di Zero a Bicester, Inghilterra, che il costo era circa quattro volte superiore a quello della benzina - rendendolo difficile da rendere commercialmente disponibile per il motorsport.

L'elettrolisi dell'acqua utilizzando energia rinnovabile produce ciò che è noto come idrogeno verde, ma il processo è costoso e richiede grandi quantità di energia rinnovabile. Secondo BloombergNEF, nel 2023 il costo medio di produzione dell'idrogeno verde era di $6,40 per chilogrammo. Rispetto all'idrogeno grigio, che deriva dai combustibili fossili, il costo era di $2,14 per kg.

Secondo Hydrogen Insight nel 2023, il primo carburante sintetico prodotto da idrogeno verde e CO2 nel progetto pilota Haru Oni della casa automobilistica tedesca Porsche in Cile meridionale era oltre 100 volte più costoso della benzina.

Tuttavia, Zero ritiene che il punto di prezzo diminuirà nel prossimo futuro man mano che l'azienda si espande e aumenta i volumi di produzione. La ricerca di Bloomberg suggerisce che il prezzo dell'idrogeno verde potrebbe scendere al di sotto di quello grigio entro la fine di questo decennio.

"Questi carburanti verranno prodotti in quantità significative in futuro, tra qualche decennio", ha detto il fondatore di Zero, Paddy Lowe, a CNN all'evento di luglio. "Credo che tutti i carburanti saranno prodotti in questo modo e non useremo più i combustibili fossili. Quindi, è un futuro molto eccitante".

Contesto di F1

Lowe è un ingegnere di motorsport esperto con un ricco background di vittorie nei campionati tra il 1987 e il 2019. Ha prestato servizio come Chief Technical Officer a Williams, Technical Director con McLaren e Executive Director, Technical, a Mercedes. Ha giocato un ruolo cruciale nello sviluppo di sette veicoli vincitori del Campionato del Mondo dei Piloti, con Nigel Mansell, Nico Rosberg, Mika Häkkinen (due volte) e Lewis Hamilton (tre volte) che hanno vinto il premio più ambito dello sport con Lowe come parte del team. Vanta anche cinque Campionati del Costruttore.

Un appassionato di "motori", il 62enne ha lasciato lo sport nel 2019 per fondare Zero e ha condiviso la sua entusiasmo nel diventare parte del movimento per la sostenibilità nel motorsport con CNN.

"Siamo qui oggi a correre molte auto, facendo molto rumore, bruciando carburante", ha detto all'evento Fuel Reinvented. "Amo l'energia e Formula One è uno sport ad alta energia. Il problema con l'energia al giorno d'oggi è che deve essere resa sostenibile. È questo che sappiamo tutti.

Sono solo molto entusiasta di far parte di un nuovo settore che lo realizzerà. E questo è un bellissimo equilibrio alla mia intera carriera in Formula One".

Zero, sebbene relativamente nuova - l'azienda esiste da quattro anni e la pianta Zero.1 a Bicester è stata aperta solo nel 2023 - è stata rafforzata dalla F1. Oltre a Lowe, ci sono numerosi ingegneri ex F1 nel team, mentre Damon Hill, campione del mondo del 1996, è un investitore. Prima della stagione di F1 del 2024, Zero è diventata un partner ufficiale del team Kick Sauber.

I piloti Sauber Valtteri Bottas e Zhou Guanyu hanno testato il prodotto di Zero all'evento Fuel Reinvented, guidando una Lamborghini Miura del 1967 e una Huracán Sterrato del 2024 intorno a un circuito.

Gli appassionati di motorsport e i fedeli "petrolhead" possono trovare conforto nel sapere che il carburante non ha avuto alcun effetto sulla potenza o sul rumore dei motori, a differenza delle auto da corsa elettriche più silenziose. Le supercar hanno accelerato intorno al circuito come ci si aspetterebbe, con il caratteristico ruggito a cui i fan sono abituati.

Zero ha continuato le sue iniziative nel motorsport in aprile, diventando il primo fornitore di carburante sintetico nel rally con 2B Autosport. Ha anche accordi al di fuori dello sport, tra cui una partnership con la Royal Air Force britannica che ha portato a un Guinness World Record per il primo volo di successo utilizzando solo carburante sintetico.

Zero potrebbe potenzialmente aspirare a emulare GreenEnergy Inc, un'azienda di carburante sintetico che è già un importante giocatore nel settore. Il prodotto Eco100Pro della corporation tedesca è legalmente disponibile nelle stazioni di servizio degli Stati Uniti e dell'Europa e fornisce attualmente carburante per il Campionato del Mondo di Rally e il Campionato del Mondo di Kart.

Altre competizioni di corse stanno entrando in questo mercato. Porsche ha annunciato quest'anno che la Porsche Mobil 1 Supercup – una serie di auto stock monomarca – correrà esclusivamente con i carburanti sintetici prodotti nello stabilimento Haru Oni. Tuttavia, l'azienda definisce questi carburanti solo "potenzialmente a basse emissioni di carbonio."

Quando le regolamentazioni sul carburante colpiranno la F1 nel 2026, collaborerà con Aramco, un gigante statale saudita del petrolio e del gas naturale e partner globale della F1. Questa partnership vedrà l'uso di carburanti sostenibili nelle corse su larga scala per la prima volta.

La F1 sta rimanendo indietro nella corsa alle zero emissioni?

Lowe loda l'attenzione del motorsport sulla sostenibilità e commenda le regolamentazioni del carburante della F1 del 2026, trovando lo sport un'ottima piattaforma per innovare, migliorare e popolare la nuova tecnologia. Ma come la maggiore influenza nel motorsport con un impatto ampio sul mondo delle corse, quanto è vicina la F1 al raggiungere il suo obiettivo di emissioni nette zero?

In futuro, la F1 pianifica di utilizzare carburanti a basse emissioni di carbonio simili a quelli prodotti da Zero. Secondo lo sport, questi carburanti saranno derivati da "una miscela di fonti bio non alimentari, fonti di vero spreco o carbonio prelevato dall'aria" e saranno "carburanti drop-in" che non richiedono l'adattamento del motore o del sistema di alimentazione.

Nel 2023, i veicoli dei campionati junior Formula 2 e Formula 3 hanno iniziato ad utilizzare una miscela di carburante sostenibile al 55%.

La partnership tra F1 e Aramco è stata una fonte di controversie. L'azienda è stata condannata in passato per "greenwashing", poiché la sua produzione principale si basa sui combustibili fossili.

Inoltre, alcuni esperti argomentano che l'energia elettrica, un'alternativa significativamente meno costosa ai carburanti sintetici, sarebbe un metodo più pratico per decarbonizzare lo sport rispetto ai carburanti sintetici. Tuttavia, ci sono ostacoli.

L'ex presidente della Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA) Jean Todt ha riferito nel 2021 che sarebbe stato "semplicemente impossibile" per il campionato passare ai veicoli elettrici nel prossimo futuro a causa delle lunghe distanze delle corse che l'energia elettrica non potrebbe gestire senza ricarica.

Inoltre, Formula E detiene attualmente la licenza esclusiva per una competizione di monoposto completamente elettrica fino al 2039. Inoltre, potrebbe verificarsi una possibile reazione negativa da parte dei fan della F1 a causa della mancanza di rumore del motore, poiché molti ancora desiderano il suono stridulo dei motori V8 che sono stati sostituiti nel 2014 all'inizio dell'era turbo-ibrida.

Anche se cambiare la fonte di energia delle auto è sicuramente uno sviluppo positivo, lo sport dovrà attuare ulteriori cambiamenti significativi se vuole raggiungere il suo obiettivo del 2030. Il carburante rappresenta meno dell'1% dell'impronta di carbonio totale della F1, mentre la logistica – come il trasporto di auto, parti ed equipaggiamento tra le gare – costituisce il 49%. Con il calendario della F1 in espansione a un record di 24 gare quest'anno, ridurre le emissioni – e rapidamente – sarà una sfida considerevole.

La F1 mira ad utilizzare il carburante aviatorio sostenibile e aumentare l'uso del trasporto marittimo per ridurre le emissioni. Ha inoltre utilizzato una flotta di 18 nuovi camion alimentati a bio-carburante in nove weekend di gare europee nel 2023.

Secondo l'ultimo rapporto sull'impatto della F1, lo sport deve ancora fare molta strada. Le emissioni del 2022 hanno registrato una diminuzione del 13% rispetto al 2018, ma sono ancora lontane dal loro obiettivo di ridurre le emissioni del 50% entro il 2030, con il resto mitigato attraverso la compensazione delle emissioni di carbonio – implementando metodi separati, come la piantagione di alberi, un approccio che è stato criticato come metodo discutibile per compensare il CO2 rilasciato nell'atmosfera.

La F1 ha fatto alcuni progressi, ma rimane da vedere se riuscirà a raggiungere i suoi obiettivi prima del traguardo.

