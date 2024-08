- Le condizioni meteorologiche previste includono piogge disperse, temporali nelle vicinanze e alcune piogge intense.

Previsioni del tempo:

Preparatevi per piogge, temporali e forti rovesci in Renania-Palatinato e Saarland, secondo il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD). Dal tardo pomeriggio fino alla sera, aspettatevi piogge isolate e temporali. C'è la possibilità di forti precipitazioni localizzate di 15 a 25 litri per metro quadrato in breve tempo.

Previsioni per domenica:

Pioggia durante la notte e per tutta la domenica, con piogge da sud-ovest e possibili temporali isolati, come previsto dai meteorologi. Le piogge più intense si prevedono in una stretta fascia, soprattutto dall'Eifel al Westerwald, con precipitazioni comprese tra 25 e 40 litri per metro quadrato, che potrebbero raggiungere localmente i 60 litri. I luoghi precisi sono ancora incerti.

La domenica inizierà grigia con piogge occasionali, con le precipitazioni che diminuiranno nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 20 e i 24 gradi.

Temperature in aumento da martedì:

La nuova settimana si aprirà con cieli nuvolosi e probabile tempo asciutto. Le temperature saliranno a 23-27 gradi, come suggerito dal DWD.

Da martedì, farà più caldo: godetevi il sole misto a nuvole con temperature che potrebbero raggiungere i 25-29 gradi.

Si aggiunge: Il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) ha annunciato che a partire da martedì, una nuova massa d'aria calda si sposterà nella regione, portando le temperature fino a 25-29 gradi.

Inoltre, in relazione alle previsioni per domenica, il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) ha dichiarato che si aggiunge: Si prevede un'ulteriore fascia di precipitazioni più intense, che potrebbero raggiungere localmente i 60 litri, soprattutto dall'Eifel al Westerwald, oltre ai temporali isolati e alle piogge da sud-ovest.

