Le condizioni climatiche estreme in Australia hanno indotto trasferimenti forzati e interruzioni di corrente.

Intenso maltempo con piogge torrenziali e tempeste violente ha causato allagamenti diffusi e blackout in alcune aree dell'Australia. Sono state emesse ordinanze di evacuazione per sei comunità situate intorno al fiume Derwent sull'isola della Tasmania, dopo l'emissione di un'allerta per il fiume da parte dell'agenzia meteorologica del paese. La zona meridionale è stata particolarmente colpita.

Circa 100.000 persone in Tasmania e Victoria, comprese quelle di Melbourne, hanno subito temporanei blackout, secondo quanto riferito da ABC News. Chris Kilby, un agricoltore di Westwood nel nord della Tasmania, ha descritto i venti come "semplicemente tremendi". La tempesta ha distrutto i tetti e sradicato gli alberi. Una donna di 63 anni è morta quando un albero è crollato su una casetta per le vacanze a Moama, una città situata sul confine tra il Nuovo Galles del Sud e la Victoria.

Sydney è stata anch'essa colpita: la tempesta violenta ha causato la cancellazione di oltre trenta voli all'aeroporto della città. Una sola pista è rimasta operativa, come annunciato da un rappresentante di Sky News Australia.

Al contrario, l'Australia Occidentale e il Territorio del Nord hanno subito ondate di calore senza precedenti - è inverno in Australia. La regione molto visitata del Kimberley ha registrato una temperatura record di 41,5°C lo scorso fine settimana alla stazione meteorologica di Yampi Sound, segnando il valore più alto mai registrato in questo periodo dell'anno. Agosto è stato il mese più caldo mai registrato per l'Australia, secondo quanto riportato da Weatherzone. Il paese è particolarmente vulnerabile agli effetti del cambiamento climatico.

Despite the extreme weather conditions in other parts of Australia, Western Australia and the Northern Territory have endured unprecedented heatwaves, making it challenging for locals to adapt. These heatwaves, occurring during Australia's winter, have raised concerns about the region's vulnerability to climate change.

Despite the chaos caused by the severe weather in other regions, the evacuation orders for communities near Derwent River were issued due to flood alerts, emphasizing the need for communities to have procedures in place for various types of weather-related emergencies.

Leggi anche: