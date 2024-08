- Le comunità viticole da proteggere mediante una zona di accesso ristretto

A seguito dell'aggressione mortale con coltello a Solingen, il prossimo Wine Festival nel centro città di Stoccarda sta preparando il rafforzamento delle misure di sicurezza contro potenziali attacchi con coltello. La città sta pianificando di emanare un decreto della polizia per estendere la zona esistente di restrizione per coltelli e armi durante il Wine Festival (dal 28 agosto all'8 settembre 2024).

Al momento, i coltelli con lame più lunghe di 4 centimetri, le armi e vari oggetti sono proibiti in due zone cittadine durante i venerdì, sabati e le serate delle festività tra le 20 e le 6 del giorno successivo. Il nuovo decreto della polizia mira a integrare gli accordi di sicurezza degli organizzatori del Wine Festival.

Sono previsti miglioramenti della sicurezza simili anche per Heilbronn.

Heilbronn vuole anche rafforzare la sicurezza dopo l'attacco di Solingen. Il sindaco Harry Mergel (SPD) intende estendere la zona attualmente priva di armi intorno alla stazione centrale al centro città durante il Wine Festival (dal 5 al 14 settembre). Il sindaco può avviare questa estensione con un decreto senza richiedere l'approvazione del consiglio comunale, come riportato dal "Heilbronner Stimme".

"Una zona priva di armi non è una soluzione universale, ma offre alle forze dell'ordine un terreno legale solido per sequestrare anche i coltelli più piccoli", ha dichiarato Mergel attraverso la città. "Questo aumenta anche la sensazione generale di sicurezza". Il portavoce del politico SPD ha anche sostenuto un divieto nazionale di portare coltelli.

La sicurezza dei visitatori è di massima importanza alla Munich Oktoberfest. "Date le attuali circostanze di sicurezza, intensificheremo i controlli", ha annunciato il sindaco Dieter Reiter (SPD). Ciò potrebbe comportare tempi di attesa più lunghi ai punti di ingresso. "La sicurezza viene sempre prima di tutto", ha detto Reiter. La Wiesn è la più grande festa popolare del mondo e accoglie milioni di visitatori ogni anno. Il festival si terrà dal 21 settembre al 6 ottobre quest'anno.

La Commissione, composta dalle autorità locali e dagli esperti di sicurezza, è attesa per discutere l'adozione di restrizioni più severe per i coltelli e le armi alle manifestazioni pubbliche, dopo l'attacco di Solingen. Dopo aver valutato la situazione a Stoccarda e Heilbronn, la Commissione intende proporre regolamentazioni nazionali per rafforzare le misure di sicurezza contro i potenziali attacchi con coltello.

Leggi anche: