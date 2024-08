Le compresse da caffè a sconto sono le uniche considerate adatte.

In casa, i cuscinetti per il caffè sono diventati popolari per la loro preparazione rapida e facile, spesso trovati insieme a capsule, polvere e chicchi in cucine. Tuttavia, questi prodotti non hanno impressionato durante un test ecologico.

Preparare il caffè con i cuscinetti è semplice ed economico, ma sei limitato a porzioni singole e il sapore potrebbe non piacerti. Un test di 21 prodotti con etichetta crema dai negozi di discount, supermercati e farmacie, inclusi sei con marchio bio, è stato condotto. I prezzi per i cuscinetti variavano da 0,09 a 0,24 euro ciascuno.

I laboratori hanno analizzato le polveri di caffè nei cuscinetti per sostanze nocive come l'acrilammide, formata durante la tostatura del caffè e legata al rischio di cancro, pesticidi e residui di olio minerale. Hanno anche controllato l'ochratoxina A, una tossina da muffa, e assicurato che i caffè "100% Arabica" non contenessero alcun componente Robusta. Infine, il gusto è stato valutato.

Sei prodotti non raggiungono lo standard

I risultati? I contaminanti della tostatura hanno fatto sì che molti cuscinetti per il caffè fallissero nel test, e c'è ancora margine di miglioramento nella coltivazione del caffè. Sei prodotti sono stati giudicati "insufficienti". Ad esempio, "Melitta Bella Crema La Crema", "Laudatio Kaffee Pads Caffè Crema" di Netto e "Caffeciao Caffè Crema" contenevano furano, un composto cancerogeno che si forma durante il riscaldamento degli alimenti, e glifosato, un pesticida controverso.

D'altra parte, i cuscinetti "Senseo-Caffè-Crema" hanno ricevuto una valutazione del gusto "scadente". I tester lo hanno descritto come privo di aroma, amaro e con una nota distintamente acida, il che ha portato a un sapore generale squilibrato. Tuttavia, ha ancora ottenuto un risultato "soddisfacente" complessivo.

Il solo prodotto a ricevere una valutazione "buona" è stato il "Fairglobe Faire Bio Kaffeepads Crema" di Lidl a 0,12 euro per cuscinetto, rendendolo il campione del test.

