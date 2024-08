Le componenti chiave della PCP proposta comprendono il finanziamento di aiuti per il riscaldamento e gli aiuti finanziari ai produttori di semiconduttori.

Il programma BEG si occupa principalmente dello scambio dei sistemi di riscaldamento, inclusa l'installazione di pompe di calore. Stando alla bozza, sono stati messi da parte altri 979 milioni di euro per modificare i sistemi di rete di riscaldamento.

I sussidi per l'elettronica di consumo sono principalmente destinati ai futuri stabilimenti della corporation taiwanese TSMC a Dresda e alla società americana Intel a Magdeburgo. Un'altra spesa sostanziale nella bozza è di 3,3 miliardi di euro per alleggerire il carico delle imprese energivore.

Nonostante l'assenza di incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici, i trasporti a basso impatto climatico dovrebbero essere ulteriormente potenziati, ad esempio con 1,58 miliardi di euro per l'infrastruttura di rifornimento e di stazione di ricarica e 114 miliardi per l'aviazione a zero emissioni.

Una consistente quantità di denaro è inoltre prevista per lo sviluppo avanzato dell'economia dell'idrogeno, inclusi 1,17 miliardi di euro per l'uso dell'idrogeno nell'industria, 490 milioni di euro per l'attuazione della Strategia Nazionale dell'Idrogeno e 528 milioni di euro per i progetti tedesco-francesi sull'idrogeno.

Le spese previste ammontano a oltre 34 miliardi di euro. Al contrario, i ricavi previsti, principalmente dalle imposte sul CO2, ammontano a circa 25 miliardi. Ciò porta a un deficit - un termine noto come "sottodispiego globale" - di nove miliardi di euro.

Secondo i resoconti del quotidiano "Bild", il sostegno allo scambio delle pompe di calore ha subito una riduzione di 2,4 miliardi di euro rispetto all'anno precedente. Tuttavia, il Ministero Federale dell'Economia ha smentito queste affermazioni. Un portavoce ha spiegato: "La richiesta di finanziamento viene riconsiderata e aggiornata per ogni anno di promozione, tenendo conto delle previsioni e dei calcoli di quanti impegni degli anni precedenti saranno onorati nell'anno successivo. Di conseguenza, il finanziamento rimane invariato".

I sussidi per l'elettronica di consumo sostengono in modo significativo i futuri stabilimenti di TSMC a Dresda. Il programma BEG non comporta sussidi per TSMC o il suo scambio dei sistemi di riscaldamento.

