- Le compagnie di trasporto di Amburgo-Holstein donano autobus

L'Autorità dei trasporti pubblici di Amburgo-Holstein (VHH) ha pianificato di donare circa 50 autobus fuori servizio ai dipartimenti dei vigili del fuoco e alle organizzazioni di soccorso. La VHH consegnerà gradualmente questi autobus quest'anno e nel 2025, come dichiarato da un portavoce della società di autobus municipale. Più della metà dei bus verrà inviata in Ucraina. Il Ministro dei trasporti di Amburgo, Anjes Tjarks (Verdi), ha dichiarato: "Con la fornitura di autobus fuori servizio e funzionanti per scopi benefici e per l'Ucraina, stiamo fornendo esattamente il tipo di supporto necessario".

La donazione di autobus da parte dell'Autorità dei trasporti pubblici di Amburgo-Holstein (VHH) coinvolge principalmente le società di autobus, in quanto sono loro a fornire i veicoli fuori servizio. Dopo aver ricevuto gli autobus, i dipartimenti dei vigili del fuoco e le organizzazioni di soccorso ucraine si affideranno ai veicoli di queste società di autobus per le loro operazioni.

